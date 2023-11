Anna Kanakis causa morte: testimonial contro il tumore

Non è una fake news Anna Kanakis è morta a 61 anni, non si sa se a causa di una malattia. Lo scorso anno era testimonial di una campagna contro il tumore

L’ultima intervista in televisione è datata 13 ottobre 2022 nel salotto di Serena Bortone a Oggi è un altro giorno e ad un anno di distanza sembra assurdo ma vero è morta Anna Kanakis nella sua casa di Roma lasciando suo marito Marco Merati Foscarini sposato in seconde nozze nel 2004 mentre non ha mai avuto figli neanche con il primo marito Claudio Simonetti. In quell’occasione nonostante fosse quasi da prassi farlo non raccontò della sua salute e non fece alcun riferimento se aveva una malattia o un tumore. Anzi redarguì la conduttrice perché aveva chiesto agli autori di non ripercorrere la sua carriera partendo dalla vittoria a Miss Italia avvenuta nel 1977 quando aveva solo 15 anni restando la più giovane a vincere il titolo nella storia della kermesse. Lo definì un incidente di percorso che voleva dimenticare dato che terminata la carriera di attrice con Vento di Ponente si è dedicata prima alla politica e successivamente alla scrittura. Anche dopo la sorpresa da parte di suo marito non fece alcun riferimento alle sue condizioni di salute per questo la morte di Anna Kanakis ha spiazzato tutti. Nonostante fosse lontana dal piccolo schermo da molto tempo, aveva nel 2007 preso parte al cast de La Terza Verità senza poi dare seguito al suo ritorno nel mondo delle fiction. Anna Kanakis rilasciava spesso interviste riguardo i suoi libri: l’ultimo è stato pubblicato nel 2022 e si chiama Non giudicarmi dove raccontava del Barone Fersen e della sua esperienza sull’Isola di Capri. Mentre era riuscito ad intervistarla nel dicembre scorso Giovanni Floris ma anche in questo caso nessun cenno ad un’eventuale malattia.

Anna Kanakis come è morta

Quando ha confermato il decesso di sua moglie, Marco Merati Foscarini non ha parlato della causa della morte di Anna Kanakis così sul web si sono fatte le ipotesi più disparate, dal malore improvviso al vaccino fino ad un problema cardiaco. Ovviamente si tratta principalmente di fake news o di suggestioni nei commenti social di chi è rimasto dal colpito dalla scomparsa dell’attrice. Alcuni però hanno voluto vedere in una sua iniziativa un indizio su come è morta. Esattamente un anno fa la Kanakis è stata testimonial per le famose Stelle di Natale dell’AIL che vendute nelle principali piazze italiane per raccogliere fondi per la ricerca contro il cancro. Questa associazione ha un nome specifico Associazione Italiana Leucemie e per questo hanno dedotto che Anna Kanakis sia morta a causa di un tumore al sangue. I funerali dell’attrice e scrittrice di origini greche da parte di padre che non l’ha mai cresciuta e che ha all’attivo oltre 60 tra fiction e film si terranno a Roma. La sua scomparsa lascia un vuoto importante perché è sempre stata a difesa delle donne dato che era cresciuta solo con sua madre, ispettrice del lavoro a Catania.

