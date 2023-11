Chi arriva al posto di Morgan a X Factor: chi il nuovo giudice

Chi sostituisce Morgan fuori da X Factor 2023 per comportamenti non in linea con il talent. Il nuovo giudice potrebbe essere Elodie, il leader dei Pinguini Tattici o una vecchia conoscenza

Ormai era scontato dopo il post di Marco Castoldi, Morgan è stato eliminato da X Factor 2023 e già c’è curiosità su chi sarà il nuovo giudice di questa particolare edizione del talent. Il programma prodotto da Fremantle ha infatti un regolamento ben preciso, a guida di ogni squadra c’è quello che ad Amici chiamano prof. che si occupa di assegnazioni, cura della performance sul palco, aspetto motivazionale del concorrente. Insomma il ruolo del leader dei Bluvertigo, come quello dei suoi colleghi Ambra, Fedez e Dargen D’Amico, non è solo quello di apparire in tv. Alle spalle dei Live in particolare c’è una complessa macchina organizzativa di cui la giuria del talent ha un ruolo di complessa responsabilità. Facile intuire quanto sia difficile per Sky prendere una decisione in breve tempo su chi sarà il nuovo giudice di X Factor 2023, visto che mancano le tre puntate più importanti, tra cui la serata di presentazione degli inediti, oltre alla finale, in cui sono coinvolte anche le eventuali case discografiche che si sarebbero accaparrate la pubblicazione sotto etichetta dei singoli dei concorrenti rimasti in gara, in cui figurano anche i partecipanti di Marco Castoldi. Filtrano principalmente due filoni riguardo alla scelta su chi sostituisce Morgan. La prima è quella relativa alla praticità e brandizzazione, alla luce anche di un problema di immagine dopo le continue liti dell’artista con la Michielin, gli insulti omofobi a Selinunte e il caso depressione nei riaguardi di Fedez. In questo caso sarebbe più semplice puntare su un volto Sky, quindi in questo caso Elodie, che è anche testimonial per l’azienda. Sembra però fantascienza perché l’ex di Amici (che aveva anche provato ad entrare nel programma prodotto da Fremantle) è impregnata nel suo tour e nei Forum.

Chi sostituisce Morgan: il caso Astromare

Una altra voce molto insistente, che sulla carta avrebbe senso. è fa rientrare in corsa un artista che già ha fatto il giudice del talent, così da non dover entrare nei meccanismi avendo il polso della situazione. I nomi più caldi su chi è il sostituto di Morgan a X Factor sono, seguendo questa pista, Rkomi ed Emma Marrone, entrami potenzialmente liberi rispetto alla cantante di Bagno a Mezzanotte. Sembra però, a dirlo voci insistenti che arrivano da Milano, che al posto di Morgan non arriverà nessuno. Avete capito bene, non ci sarà un nuovo giudice e i concorrenti che appartenevano alla squadra di Marco Castoldi, nello specifico gli Astromare che tra l’altro gli erano stati imposti al ripescaggio e non scelti da lui che aveva portato ai live gli Animaux Formidable, primi eliminati di questa edizione del talent. Qualche mal pensante ha ipotizzato che la tempistica della scelta di cacciare il cantautore, ex di Asia Argento che in passato ha avuto la stessa sorte, sia stata studiata a tavolino quando oramai i suoi concorrenti erano fuori dai giochi, ovvero Niccolò Selmi e i Sixteeens. Così gli Astromare, sui cui l’artista aveva anche affermato in diretta tv di non volersi prendere nessuna responsabilità, diventerebbero carne da macello senza una guida ai Live per la giuria composta da Ambra, Dargen D’Amico e Fedez, che pur avendo onestà intellettuale da vendere, potrebbero portare avanti i propri concorrenti. A seguire il duo,infatti, sarebbero i coach ombra, con cui hanno sempre lavorato, ma in puntata sarebbero allo sbaraglio. Resta un altro nome per il nuovo giudice di X Factor al posto di Morgan, che anticiperebbe le scelte della prossima edizione del talent, si tratta di Riccardo Zanotti dei Pinguini Tattici Nucleari, anche qui però sembra solo fantacalcio.

