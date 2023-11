Grande Fratello chi è stato nominato ieri sera 20 novembre per eliminato

Con ben sei immuni le nomination di ieri sera 20 novembre al Grande Fratello sono apparse scontate: chi è stato nominato per l’eliminazione

Dopo due puntate consecutive per scoprire i preferiti della Casa da parte del pubblico tramite il televoto, il prossimo appuntamento con il Grande Fratello in programma il 27 novembre decreterà un nuovo eliminato. Se nella puntata precedente Beatrice e Anita hanno ottenuto le più alte percentuali di voto conquistando così l’immunità, ieri sera 20 novembre al Grande Fratello ad ottenere il titolo di preferiti da parte del pubblico sono stati Grecia Colmenares e Ciro Petrone. L’attore però ha scelto di ritirarsi e lasciare così la casa perché ormai stremato fisicamente a causa dei tanti giorni passati senza dormire. Il nome di Ciro non è stato sostituito ma si sono aggiunti altri immuni: Mirko è stato scelto dai concorrenti della casa perché è quello che ha ottenuto più preferenze, mentre hanno fatto discutere le scelte dell’opinionista Cesara Buonamici. La giornalista ha dato l’immunità a Massimiliano Varrese perché sicura che dopo la visita della figlia tornerà con il sorriso e Giuseppe Garibaldi. Proprio questo nome non ha convinto gran parte del pubblico social che ha criticato aspramente la decisione di proteggere il calabrese soprattutto dopo i tanti attacchi e i sospetti nei confronti di Beatrice Luzzi. La stessa attrice di Vivere lo ha fatto notare in confessionale al momento delle nomination evidenziando con il sorriso come Cesara Buonamici per l’ennesima volta le è andata contro. Oltre agli immuni sono stati esclusi dalle nomination Perla Vatiero perché da pochi giorni nella casa e ovviamente i nuovi ingressi Sara Ricci e Marco Maddaloni.

Grande Fratello ieri sera 20 novembre nomination: motivazioni

Ieri sera 20 novembre al Grande Fratello gli immuni hanno potuto fare il nome del concorrente da nominare in confessionale, tutti gli altri in modo palese. Fiordaliso ha scelto di fare il nome di Alex perché per la cantante gli manca la famiglia, anche se poi ha ritrattato ammettendo di aver scelto l’atleta perché non voleva nominare gli altri. Paolo invece ha scelto Vittorio perché il suo comportamento tra Beatrice e Giuseppe non gli è piaciuto oltre alla scelta di stare nel letto con l’attrice (solo per dormire tra l’altro). Anche Alex e Angelica hanno votato il modello per lo stesso motivo mentre Vittorio ha ricambiato la nomination scegliendo Angelica. Rosy Chin e Letizia si sono nominate a vicenda dopo l’ennesimo scontro avuto in puntata. In confessionale Beatrice Luzzi ha nominato Angelica per mancanza di stile nel chiederle di cambiare letto, Garibaldi ha invece fatto il nome di Fiordaliso perché la cantante pensa che sia un giocatore, Grecia ha scelto Rosy perché tra loro non c’è rapporto. Anita ha nuovamente avuto l’occasione di citare Beatrice nominando Vittorio perché secondo la sua opinione l’attrice lo ha ammaliato. Massimiliano ha scelto Angelica per vedere il suo carattere, infine Mirko ha nominato Rosy perché non gli è piaciuto l’atteggiamento con Letizia. Ieri sera 20 novembre al Grande Fratello i nominati sono stati Vittorio, Rosy e Angelica. Chi avrà meno preferenze al televoto sarà eliminato.

