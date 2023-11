Benedetta Caretta com’era a Io Canto con Gerry Scotti FOTO

Benedetta Caretta, tra i giudici di Io Canto Generation, ha vinto la seconda edizione del talent. Com’era da concorrente con Gerry Scotti

Benedetta Caretta a 27 anni è un oggi una giovane cantante, caposquadra di Io Canto Generation, remake di uno storico programma di cui ha scritto la storia. La bella mora è diventata famosa per aver vinto la seconda edizione di Io Canto, talent condotto anche all’epoca dallo storico volto Mediaset Gerry Scotti, attualmente al timone della versione rivisitata del programma cult. La giudice, classe 1996, è nata a Carmignano di Brenta in Provincia di Padova. Si tratta di un gradito ritorno nel programma, avendo scritto la storia nella seconda edizione dello stesso, andata in onda nel 2010 con delle performance impressionanti. Ricordi com’era e com’è cambiata nel corso degli anni? La Caretta ha vinto il programma quando aveva appena 14 anni; una adolescente che nel corso di più di un decennio è cambiata, pur non molto. I capelli corvini e lunghi sono decisamente il suo tratto distintivo; ancora di più rispetto ad oltre 10 anni fa, l’aria fanciullesca è stata sostituita da un aspetto da donna sicuramente più sicura di sé e dei suoi mezzi. Sempre bellissima, oggi alterna i capelli lisci a quelli mossi ed incanta tutti con un sorriso brillante e coinvolgente. All’epoca incise anche un album con le canzoni più famose cantante nel corso della trasmissione e che riscosse un discreto successo. Tra le canzoni più famose cantate da Benedetta Caretta a Io Canto quando aveva 14 anni spiccano le cover de La voce del silenzio, I Will always love you, All by my self e Il mondo che vorrei. La giudice dell’edizione del talent per bambini di Canale 5 è stata anche al centro del gossip per la sua vita sentimentale. In passato si sono rincorse voci di una sua relazione con Umberto Urso, ballerino di latino, prima concorrente e poi professionista di Amici. Un flirt mai confermato che a prescindere non ha avuto grande seguito. Sembra che Benedetta Caretta non abbia un fidanzato attuale e che sia single da tempo.

Benedetta Caretta quando era a Io Canto

Benedetta Caretta carriera

Nel 2010, come detto, la Caretta ha vinto la seconda edizione di Io canto. Buona la seconda si potrebbe dire, considerato come nella prima edizione del programma arrivò seconda dietro Christian Imparato. Dopo la vittoria, ha poi proseguito con gli studi fino a conseguire la laurea in Conservatorio con tanto di specializzazione nel Canto Jazz. ha anche avuto la possibilità di prendere parte presso la New York Film Academy ad un corso di studi formativo. La carriera della Capo squadra di Il Canto Generation così decolla anche all’estero; tante le collaborazioni con vere e proprie star internazionali, su tutti Michael Bublè. La decisione, poi, di lavorare come solista fino a pubblicare Counting down the days nel 2012, il suo primo lavoro musicale. La tv ed i talent sono ugualmente parte integrante della sua vita e così nel 2014 è alle prese con The Voice, in squadra con l’amatissima nonché compianta Raffaella Carrà. E, pensate un po’, anche in questo caso raggiunge la finale del programma, segnale evidente di come il talento non l’abbia mai abbandonata. Nello stesso anno, poi, sale sul palco di Napoli per il concerto del cantautore napoletano Gigi D’Alessio & Friends a Napoli. La nuova avventura in tv è un ritorno a casa per Benedetta Caretta che nel frattempo continua la sua carriera da artista musicale solista. Al momento, infatti, sta collaborando con Stjepan Hauser, violoncellista croato e musicista dei 2Cellos. Con lui la Caretta realizza le cover di vere e proprie hit. Ha anche un canale Youtube ed è molto attiva sui social, in particolar modo Instagram.

