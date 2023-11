Giulia De Lellis patrimonio: quanto guadagna

Giulia De Lellis, 27 anni, ha accumulato un ingente patrimonio nel corso di questi anni come influencer: quanto guadagna a prestazione

Giulia De Lellis è ormai una delle influencer di maggior successo della scena italiana, una vera e proprio imprenditrice digitale che con tutte le sue attività ha messo su un patrimonio davvero considerevole. Gli esordi nel mondo dello spettacolo della romana risalgono al 2016, con l’esperienza a Uomini e Donne che le ha aperto le strade dello star system. Da lì, poi, tra altre esperienze in televisione e un crescente lavoro sui social, Giulia De Lellis si è costruita una carriera di assoluto successo. Stimare con esattezza i guadagni dell’influencer è un compito molto complicato, visto che questi provengono da molte fonti. Una di queste è chiaramente Instagram, dove Giulia De Lellis vanta oltre 5 milioni di followers. Stando alle stime fatte dal sito specializzato Hopper HQ, la romana è poco fuori dalla top 100 mondiale dei guadagni su Instagram, una posizione comunque, ovviamente, considerevole, e all’incirca ogni post sul social dovrebbe fruttare poco più di 11.000 euro a Giulia De Lellis. Da Instagram, dunque, arrivano molto guadagni per l’influencer, che come detto oggi è una vera e propria imprenditrice digitale, fondatrice del brand Audrer, che si occupa di make up e cura della pelle. Quanto guadagna Giulia De Lellis su Instagram dipende, chiaramente, anche da partnership e collaborazioni, poi da aggiungere al patrimonio dell’ex protagonista di Uomini e Donne ci sono tutte le altre attività, dalle esperienze in televisione in programmi come Love Island e Grande Fratello, all’avventura al cinema nel film di Michela Andreozzi Genitori vs Influencer, fino alla pubblicazione del suo libro Le corna stanno bene su tutto, ma io stavo meglio senza e alle esperienze come testimonial di brand come Tezenis o Douglas e molti altri. Un vero e proprio impero mediatico per Giulia De Lellis, al cui patrimonio concorre, chiaramente, anche quello ingente del suo fidanzato.

Giulia De Lellis patrimonio fidanzato

Al considerevole patrimonio messo su da Giulia De Lellis in tutti questi anni va aggiunto anche quello del suo fidanzato, Carlo Gussalli Beretta, rampollo della ricchissima famiglia Beretta. Il ragazzo, classe 1997 e originario di Brescia, è il figlio di Umberta Gnutti Beretta e di Franco Gussalli Beretta ed è l’erede della nota azienda italiana, con sede a Lussemburgo, che si occupa della produzione di armi da fuoco. In tanti confondono il ragazzo come titolare dell’azienda di salamini, in realtà fabbrica pistole. Stando alle stime che si leggono online, il patrimonio del ragazzo, quando succederà ai genitori alla guida dell’azienda, sarà di circa 600 milioni e chiaramente il fidanzato di Giulia De Lellis vi accederà quando si troverà a gestire l’impero di famiglia. Al momento, Carlo si gode la sua storia d’amore con l’influencer romana e porta avanti la sua formazione per porsi un giorno, alla guida dell’azienda di famiglia che è leader nel suo settore ormai da secoli e che possiede sotto la sua proprietà un numero incredibile di aziende. Il fatturato dell’azienda della famiglia del fidanzato di Giulia De Lellis, Carlo Gussalli Beretti, nel 2022 ha visto una crescita fino a 1,4 miliardi di euro, quasi mezzo milione in più rispetto al 2021, sintomo di quanto florido sia lo status di salute dell’azienda.

