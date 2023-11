Io Canto Cristian Imparato oggi come è diventato e cosa fa

Che fine ha fatto Cristian Imparato vincitore della prima edizione di Io Canto: il bambino prodigio non canta più di professione e ha partecipato al Grande Fratello

Cristian Imparato è il famoso vincitore della prima edizione di Io Canto e che per le sue performance e la sua bellissima voce viene ricordato ancora oggi dai telespettatori anche se ha lasciato da tempo il mondo dello spettacolo. Aveva solo 12 anni quando vinse la trasmissione condotta da Gerry Scotti a caccia di giovanissimi talenti. Il suo punto di forza era l’estensione vocale che gli permise di studiare in America e di diventare anche guest star anche della seconda edizione del talent in qualità di ospite vincitore. In realtà ha scritto una pagina di televisione nella terza edizione del programma quando una volta diventato da bambino ad adolescente ha dovuto fare i conti con il cambio della sua voce che aveva perso in estensione, gli acuti erano il suo forte, guadagnando in un nuovo timbro più deciso che si stava appena formando. In quella puntata dello show che è tornato su Canale 5 nella versione Io Canto Generation Cristian Imparato mostrò al pubblico la sua nuova voce dopo una spiegazione tecnica da parte del coach Luca Pitteri all’epoca molto noto perché era anche docente ad Amici. Dopo aver cantato il suo cavallo di battaglia, My Way di Frank Sinatra, ebbe una vera e propria crisi e si ritirò dalle scene. Da cantante bambino aveva comunque inciso diversi singoli come Stella e So che è tardi oltre alle cover nell’album legato al programma in cui figurava anche Benedetta Caretta. In realtà Cristian Imparato era arrivato al talent perché i genitori lo portarono ai provini e visse quell’esperienza quasi come se fosse un gioco e non con l’obiettivo di diventare realmente cantante. Probabilmente questo atteggiamento gli permise di cantare senza pensieri e di ottenere numerose standing ovation. Le esibizioni più famose di Cristian Imparato quando era a Io Canto erano Adagio, Come Saprei, Almeno Tu nell’Universo, Caruso e New York New York. Il problema di base, all’epoca, era che non riusciva più a saper sostenere il suo range vocale però per superare la crisi si impegnò a studiare canto con un maestro. A 17 anni decise così di rimettersi in gioco non partecipando a nessun talent come Amici e X Factor, preferendo pubblicare un album da solista confidando in un consolidato pubblico social. Nato a Palermo, in quel periodo da studente del Liceo Linguistico viveva con i suoi genitori che lo hanno sempre sostenuto. All’epoca il CD lo definì di passaggio perché all’epoca la sua voce era cambiata ancora ma aveva comunque la speranza di poter partecipare al Festival di Sanremo. Cristian Imparato restò però il ragazzino di Io Canto e per rimanere nel mondo dello spettacolo cambiò professione: divenne ospite fisso di Barbara D’Urso a Pomeriggio Cinque e Domenica Live rendendosi protagonista di numerose polemiche tra cui il suo coming out, l’accusa di essersi rifatto e le liti con Guendalina Tavassi. La sua ultima apparizione più famosa in televisione non è da bambino e nemmeno da cantante bensì da adulto e legato al mondo dei reality.

Cristian Imparato oggi

Cristian Imparato partecipò al Grande Fratello nel 2019 nell’edizione NIP condotta da Barbara D’Urso per intenderci quella con Francesca De André e venne eliminato dopo un mese di permanenza nella quinta puntata perdendo in nomination con Kikò e Mila Suarez. Cristian Imparato oggi ha 27 anni e ha abbandonato definitivamente il mondo dello spettacolo. Come si può notare dai social, in particolare su Instagram dove è seguito da quasi 250 mila follower, è un dermopigmentista (si occupa della ricostruzione di sopracciglia) e ha fondato anche un’accademia nel suo settore la IPA Esthetic Academy che si trova a Chivasso, in provincia di Torino. Secondo quello che si può evincere dai social dovrebbe essere ancora fidanzato, anche se l’ultimo scatto in compagnia del suo ragazzo è datato 15 agosto.

