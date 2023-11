Un professore come è finita la prima stagione: riassunto

Con l’uscita di un Professore 2 il riassunto di come è finita la prima stagione della serie di Rai 1 con Nicolas Maupas

È tornato in tv Un professore, la serie con Alessandro Gassman nei panni dell’eccentrico e anticonformista professore di filosofia Dante Balestra. In 6 puntate Un professore 2, la seconda stagione dello show diretto da Alessandro Casale e ispirato alla serie catalana Merlì, inizia proprio con un importante collegamento con il primo capitolo della fortunata fiction con Nicolas Maupas. Chi non l’ha vista o vuole rinfrescare la memoria non può esimersi dal riassunto su come finisce un Professore 1, ripercorrendo i momenti più salienti dal segreto di Dante al coming out di due protagonisti. Come quella nuova, anche la prima stagione è durata in tutto 12 episodi da circa un’ora l’uno, ed era andata in onda dall’11 novembre al 16 dicembre 2021 in sei diverse serate. Se volete recuperare cosa era successo in Un professore, potete farlo anche rivedendo tutti gli episodi in streaming su RaiPlay, ma se invece siete di fretta, un breve recap può essere d’aiuto. Dante Balestra (Alessandro Gassman) è un professore di filosofia che arriva a insegnare al liceo scientifico Leonardo da Vinci di Roma, tornando a vivere con il figlio Simone dopo otto anni di assenza e solo a causa del trasferimento dell’ex moglie Floriana a Glasgow. Il protagonista della serie di Rai 1 è un personaggio decisamente fuori dagli schemi e con un approccio all’insegnamento davvero particolare, che avrà i suoi pro e i suoi contro. Anche perché tra i suoi studenti c’è anche il figlio Simone, con cui deve cercare di recuperare il rapporto dopo anni di lontananza. A complicare le cose, c’è anche l’incontro con Anita Ferro (interpretata da Clauda Pandolfi), una vecchia conoscenza di Dante e madre di Manuel, uno studente abbastanza difficile.

Continuando con il riassunto della prima stagione di Un Professore arriviamo al dodicesimo e ultimo episodio della fiction con Nicolas Maupas di Mare Fuori, intitolato Nietzsche, è andato in onda in prima serata su Rai 1 il 16 dicembre 2021, per la regia di Alessandro D’Alatri. Durante circa un’ora di puntata, Dante Balestra ha dovuto intervenire in aiuto del figlio, dopo che Manuel gli aveva rivelato tutto sui loro problemi con Sbarra. Il criminale ha infatti obbligato Simone a dare fuoco alla libreria, e il padre del ragazzo deve cercare di fermarlo e risolvere la situazione. Ma anche altri problemi affliggono il protagonista della serie, che è sotto accusa da parte del consiglio di classe per la festa segreta tenutasi a scuola. Dante è accusato infatti di aver dato a Simone le chiavi, rendendo tutto possibile, e adesso rischia la sospensione. Dal canto suo, il figlio non crede alle parole del padre, secondo cui il suo fratellino morto Jacopo non sarebbe il frutto di una relazione extraconiugale del genitore. La stessa tesi è sostenuta anche da Anita, che rivela al figlio Manuel che Jacopo era il fratello gemello di Simone: la donna avverte il ragazzo di non dire nulla all’amico, ma le sue speranze vengono disattese. Sconvolto, Simone assume le pasticche di Sbarra, e poi in preda agli stupefacenti si mette in moto per raggiungere Manuel, ma ha un incidente. Riesce a salvarsi, ma lo spavento per la sorte del figlio fa rivivere a Dante il trauma della morte di Jacopo, e così il professore decide di raccontare al figlio la verità: Jacopo è morto di meningite quando aveva solo tre anni. Nel finale della prima stagione di Un professore, Simone e suo padre iniziano finalmente a stabilire un rapporto solido, mentre il ragazzo può finalmente vivere liberamente la sua relazione con Manuel. Dante, nel frattempo, torna da Anita e le chiede finalmente di iniziare a frequentarsi seriamente: i due, infine, si baciano. L’altra storia d’amore pronta a decollare è quella tra altri due protagonisti teen del cast di Un Professore, i viralissimi Simone e Manuel. Nella prima stagione li abbiamo visti scambiarsi un bacio passionale e prendere coscienza del loro sentimento, ora i fan nel secondo capitolo della serie Rai con Alessandro Gassman sperano in una coppia fissa formata da Nicolas Maupas e Damiano Gavino.

Un professore 2 trama

Un professore 2 riprenderà dunque da qua con 12 nuovi episodi, in arrivo questa sera su Rai 1 per la regia di Alessandro Casale, che sostituisce D’Alatri dietro la macchina da presa. Dante Balestra è ancora professore presso il Liceo Da Vinci di Roma, e continua a utilizzare la filosofia per aiutare i suoi studenti a risolvere i tanti problemi dell’adolescenza. Nella trama della seconda stagione della serie di Rai 1 assistiamo però all’ingresso in scena di nuovi personaggi nel cast, tra gli studenti della classe del nostro protagonista: Nina, una ragazza di origini polacche dalla storia molto complicata; Rayan, promettente calciatore arrivato dall’Africa ma poco interessato allo studio; Viola, ragazza disabile con un brutto carattere; e Mimmo, che proprio Dante ha conosciuto nel carcere minorile e che è riuscito a far uscire in semilibertà per lavorare nella biblioteca della scuola.

