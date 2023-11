Eliminato Bake Off ieri sera 24 novembre chi è uscito grembiule blu ricette

Chi è stato eliminato tra Giovanni e Danila ieri sera nella puntata del 24 novembre di Bake Off: a Gabriele il grembiule blu

È uscito un aspirante finalista ieri sera 24 novembre a Bake Off che da veterano del grembiule blu non è tornato più! Un’eliminazione che ha lasciato tutti a bocca aperta anche perché già dai primi momenti salienti della puntata sembrava sulla cresta dell’onda e invece gli è stato fatale un errore sul finale. Il tema della serata del programma di Real Time che terminerà il 15 dicembre è stato quello del relax ovvero le tre prove dovevano prevedere preparazioni anche salate da pasticceria che di solito si consumano nel tempo libero quando non si ha voglia di cucinare. Fulvio Marino, ormai ospite fisso della trasmissione condotta da Benedetta Parodi, ha scelto per gli aspiranti pasticceri il ripieno, non c’erano obblighi sulla tipologia di pasta con cui doveva essere realizzato e neanche sulle specifiche del ripieno, in pratica è stato dato spazio alla fantasia. Pasta per pizza e pasta sfoglia sono stati gli impasti più gettonati e alla fine tutti se la sono cavati alla perfezione. Ben più diversa la difficoltà della prova tecnica ieri sera 24 novembre a Bake Off, addirittura i concorrenti rimasti in gara hanno dovuto produrre un macaron, classico dolce della pasticceria francese, a forma di cheeseburger. La ricetta di questa particolare esecuzione prevedeva le due fette esterne di pane riprodotte con il marzapane tipico dei macaron, la farcitura hamburger, cheeseburger, fette di insalate e pomodoro, realizzato con gelatine, frutta e coloranti. Davvero una strage per questa difficilissima preparazione che tra l’altro non è tipica della pasticceria americana e nemmeno di quella francese, ma un’astruseria inventata dagli autori per mettere in difficoltà i concorrenti.

Bake Off 2023 ieri sera 24 novembre: grembiule blu e eliminato

È qui che viene assegnato ieri sera 24 novembre a Bake Off il grembiule blu a Gabriele che si piazza per la terza volta in prima posizione dietro Tommaso nella classifica provvisoria. Terza Roberta, quarto Fabio, quinta Danila, sesto e ultimo Giovanni. Decisiva per l’eliminazione finale è stata la terza prova, quella conclusiva, che doveva essere una “torta di gravità”, cioè una cake tipica americana che ha come decorazione elementi a cascata e spesso vengono utilizzate nelle torte di compleanno dei più piccoli che amano vedere confetti colorati sul loro dolce di augurio. Giovanni ha realizzato un preparato con sopra popcorn, Fabio una forchetta con della pasta, Gabriele una fontana con gelatina, Roberta un cocktail sulla sabbia, Danila il cappuccino e Tommaso un temporale. Chi è uscito ieri sera 24 novembre a Bake Off è Giovanni che stranamente, rispetto al solito, ha generato dispiacere nei confronti di molti suoi colleghi. 29 anni, napoletano nel DNA e trapiantato nella periferia di Milano con la sua famiglia, ha spesso parlato nel corso del programma dei suoi problemi economici e per questo sognava di poter svoltare con i soldi della trasmissione per aprirsi un locale tutto suo. L’eliminato di Bake Off di ieri sera 24 novembre di lavoro è un addetto a diversi servizi in un franchising nel settore della diagnostica.

