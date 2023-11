Ballando con le Stelle Giacomo Giorgio a Sanremo 2024: lo spoiler

Giacomo Giorgio ieri sera ballerino per una notte a Ballando con le Stelle alimenta le voci insistenti sulla sua presenza da co conduttore a Sanremo 2024

Un successo senza precedenti ieri sera a Ballando con le Stelle per Giacomo Giorgio ballerino per una notte dopo Cristina D’Avena. 50 punti meritatissimi per il Ciro Ricci di Mare Fuori che si appresta a tornare in tv sia con la quarta stagione del telefilm ambientato a Napoli sia in DOC 3 nel ruolo di un aspirante chirurgo alla corte del dottor Fanti. La performance, un tango in coppia con Alessandra Tripoli sulle note di Alice di Francesco De Gregori, ha colpito non solo la giuria ma anche e soprattutto il pubblico social e c’è qualcuno che ha fatto notare come potrebbero essere vere le voci insistenti che vedono Giacomo Giorgio co conduttore di Sanremo 2024 oltre a Marco Mengoni. Non sarebbe la prima volta che un attore di successo sale sul palco del teatro Ariston per affiancare il conduttore, basti pensare al grande riscontro ottenuto da Pierfrancesco Favino, voluto proprio da Amadeus, e Gabriel Garko, nell’edizione condotta da Carlo Conti. Già volto Rai dato il successo di Mare Fuori, Noi siamo leggenda, Per Elisa Il Caso Claps e da gennaio di Doc 3, Giacomo Giorgio sarebbe perfetto per l’edizione 2024 della kermesse musicale.

Giacomo Giorgio a Sanremo

Un altro indizio è che l’attore non fa parte del musical di Mare Fuori e i più hanno pensato che fosse per altri impegni sopraggiunti che gli impedivano di prendere parte agli appuntamenti teatrali previsti dal tour dello spettacolo. Come sappiamo infatti fare il co conduttore di Sanremo è molto impegnativo perché prevede lunghi giorni di prove e di preparazione, conoscere i tempi televisivi particolari della kermesse che deve dare spazio agli artisti in gara ma anche fare in modo che il pubblico non si annoi. Inoltre come ormai da tradizione chi meglio di Giacomo Giorgio porterebbe sul palco dell’Ariston un tema già trattato come quello dei carceri minorili già portato l’anno scorso da Francesca Fagnani. Infatti il monologo sarebbe una prova stimolante per un attore sulla cresta dell’onda a soli 25 anni e che ha studiato il metodo Stanislavskij. Ovviamente sono solo voci di corridoio quelle che vedono Giacomo Giorgio a Sanremo 2024 come co conduttore ma tutto farebbe pensare ad una sua presenza anche e soprattutto perché un volto affermato della Rai e che quindi potrebbe unire utile e dilettevole per promuovere le fiction di cui è protagonista. Lo stesso attore è inoltre appassionato di musica e suona chitarra e pianoforte, altro indizio che sembra confermare quanto è trapelato nelle ultime settimane. Tra l’altro proprio Giacomo Giorgio potrebbe incontrare due dei suoi colleghi del set di Mare Fuori, infatti Clara è già stata selezionata per Sanremo Giovani come annunciato da Amadeus mentre si rincorrono le voci della presenza anche di Matteo Paolillo tra i big in gara forte del successo di Origami all’alba scritta proprio per Clara e di ‘O Mar For sigla tormentone di Mare Fuori.

Copyright Image: ABContents