Ballando con le Stelle Maria Ermachkova marito: è sposata?

Maria Ermachkova è la storica ballerina di Ballando con le Stelle. Ha marito e figli? Sui social l’amarezza

Bionda, fisico statuario e volto espressivo, la ballerina russa Maria Ermachkova incuriosisce i fan riguardo la sua vita privata fin dalla prima apparizione nel programma di Milly Carlucci. L’abbiamo vista in questi lunghi anni brillare come partner dei ballerini per una notte che si sono avvicendati di edizione in edizione come Maradona, Andrea Bocelli, Paolo Rossi, Pippo Baudo, Alex Del Piero e Fabrizio Frizzi. In seguito la bionda maestra dello show ha iniziato a partecipare nella gara vera e propria esordendo a fianco di Pierre Cosso, quattro anni dopo gareggiava con Tullio Solenghi in seguito è stata molto apprezzata per aver portato in finale Memo Remigi e per essersi distinta creando coreografie calzate a pennello per Antonio Caprarica. Classe 84, nativa di Mosca, Maria di Ballando con le Stelle non ha un marito e nemmeno dei figli ma della sua vita sentimentale ha lasciato qua e là degli interessanti indizi per il gossip televisivo di cui sono appassionati. Si è sempre vociferato di una lunga storia d’amore con Marco Risi ballerino con cui la danzatrice russa ha partecipato a diverse competizioni con ben otto anni di gare di coppia fino al 2015. Non si è mai capito se con Risi la Ermachkova abbia avuto una relazione o se è stato esclusivamente il suo partner di danza, la certezza è che la ballerina di Ballando con le Stelle è stata fidanzata nel 2019 con Emiliano Biagetti noto dietista romano con cui sembra essere arrivata presto la rottura in quanto solo lei lo segue sui social e non sono state pubblicate foto di coppia dall’anno in cui si erano messi insieme. D’altronde facendo un giro sul profilo Instagram della maestra di Antonio Caprarica è quasi impossibile riuscire a scovare scatti che non la riguardino fuori dalla sua vita professionale anche se qualche piccola curiosità si riesce a scoprire.

Maria Ermachkova curiosità

Maria Ermachkova non ha figli ma ha un gatto di Puffy che adora, infatti si definisce la mamma di Puffy che ha adottato iniziando una campagna di sensibilizzazione per il non abbandono degli animali. La ballerina inoltre è molto amica di Sabrina Salerno conosciuta proprio in una edizione di Ballando con le Stelle. Sempre attraverso gli scatti sui social è possibile scoprire anche il piatto preferito dalla bionda ballerina che come spesso capita a chi arriva nel nostro Paese è la pizza ma non disdegna anche il sushi. Maria Ermachkova è inoltre molto legata alla sua famiglia e appare molto frequentemente in compagnia della sorella e dei tre nipoti quando vengono a trovarla in Italia. Nel 2018 hanno anche fatto una splendida vacanza di gruppo a Ischia. La ballerina del dancing show condotto da Milly Carlucci si è distinta per la sua capacità di mettere a proprio agio fin da subito i concorrenti cercando sempre di spronarli nel modo giusto. Anche per questo la giuria ha spesso sottolineato come sia stata capace di esaltare Antonio Caprarica, vero outsider dell’edizione 2023 di Ballando con le Stelle.

