Ballando con le Stelle Pasquale La Rocca fidanzato? La dichiarazione

Esce allo scoperto Pasquale La Rocca di Ballando con le Stelle sulla sua vita sentimentale e rivela se è fidanzato o no

Mattatore di Ballando con le Stelle prima con Luisella Costamagna e poi con Wanda Nara tra le varie partner con cui ha danzato, il maestro Pasquale La Rocca ha un grande seguito di donne che apprezzano anche il suo fisico statuario e la sua bellezza (tra cui anche Selvaggia Lucarelli). Così le ricerche si susseguono sulla sua vita sentimentale e non fa stupore che già quando partecipò a Strictly Come Dancing in Inghilterra e Dancing with the Stars in Belgio e Irlanda i giornalisti lo tampinavano per chiedergli se avesse una fidanzata e per scoprire qualcosa in più sulla sua vita privata. In realtà Pasquale La Rocca è sempre stato di poche parole e spesso ha preferito far parlare la danza invece che rilasciare dichiarazioni. C’è però un’intervista nel 2020 che ha fatto chiarezza sul suo stato sentimentale e ha svelato la verità sull’essere fidanzato o no. Prima di approdare al programma condotto da Milly Carlucci, il ballerino di Wanda Nara ha viaggiato in tutto il mondo perché le sue doti sono state apprezzate a livello internazionale. Proprio durante uno dei soggiorni più lunghi avuti da Pasquale La Rocca, in Irlanda, dove ha partecipato all’edizione di Dancing with Stars, il maestro ha raccontato qualcosa di più sulla sua vita privata. Non è fidanzato attualmente e non è in grado di avere una relazione perché troppo impegnato con la danza. Ha spiegato inoltre che questo lavoro lo porta a viaggiare tantissimo e spesso non riesce a legarsi con le persone e soprattutto con un’eventuale fidanzata o partner stabile. Per questo la dichiarazione di Pasquale La Rocca è stata netta, è super single. Il ballerino di origini napoletano è stato protagonista dal 2014 al 2018 di Burn the Floor spettacolo di una compagnia itinerante che ha danzato in tutto il mondo, tra cui Cina, Australia e Giappone.

Pasquale La Rocca fidanzata

In realtà proprio le sue partecipazioni alle edizioni in Belgio e Irlanda di Ballando con le Stelle hanno dato adito a numerosi gossip sul suo conto. Infatti si è spesso parlato di una vicinanza molto stretta di Pasquale La Rocca con Lottie Ryan, conduttrice televisiva e radiofonica irlandese con cui ha vinto l’edizione 2020 del programma nella sua versione irlandese. In realtà sono solo voci e non c’è mai stata una vera conferma su un possibile flirt tra i due. Anche quando il ballerino di Ballando con le Stelle ha partecipato alla versione belga del programma che in Italia è stato portato da Milly Carlucci si è parlato di una possibile liason con la concorrente con cui ha ballato. In questo caso si tratta Julie Vermeire, personaggio televisivo belga con cui ha vinto l’edizione del 2019. Così come per Lottie Ryan, anche in questo caso non si sono avute conferme ufficiali su questa relazione. Scavando invece nel passato di Pasquale La Rocca si scopre che nel 2016 era fidanzato con Victoria Martin, partner di ballo in diverse competizioni di stampo latino americano in giro per il mondo e ai World Champion. Attualmente la ballerina è CEO di Tango Passion in Inghilterra.

