Giacomo Giorgio in DOC 3 che ruolo fa: spoiler da lacrime

Giacomo Giorgio, 25 anni, dopo Ciro di Mare Fuori sarà tra i protagonisti di DOC 3 e farà le scarpe ad un big del cast della fiction con Luca Argentero

Le anticipazioni impazzano e con l’entusiasmo dell’attesa di Mare Fuori 4 dove nei flashback tornerà Ciro Ricci, vedremo la bella faccia di Giacomo Giorgio nel cast di DOC 3 a partire da gennaio. Una ventata di freschezza per l’Istituto di Medicina Generale del Policlinico Ambrosiano di Milano. A confermare lo spoiler della sua partecipazione lasciando anche qualche indizio sull’importanza del suo ruolo nella terza stagione della serie Rai con Luca Argentero nei panni del dottor Fanti è lo stesso attore. In una sua foto su Instagram è apparso con camice e stetoscopio con l’intento di girare di reparto in reparto per fare visita ai suoi pazienti. È ufficiale: Giacomo Giorgio in DOC 3 sarà l’aspirante chirurgo Federico Lentini specializzando di origini meridionali che si sposterà a Milano per riuscire a trovare un posto fisso nella sanità pubblica italiana. Queste sono le certezze riguardo dell’attore di Ciro Ricci in DOC 3 Nelle tue mani. Come in Mare Fuori però non mancano sui social spoiler che a volte sono affidabili e a volte decisamente meno e che riguardano in questo caso stralci di copione di Federico Lentini e della sua nuova avventura professionale all’Ambrosiano. Pare che Giacomo Giorgio sia sotto l’ala protettiva del dottor Fanti che oltre ad essere il nuovo primario gli farà anche da tutor e con cui avrà anche qualche piccolo screzio che non può mancare in un reparto di Medicina Generale così pieno di casi da risolvere come quello di Luca Argentero. Inoltre sembra anche che da un punto di vista quantitativo andrà a coprire i vuoti creati da Pierpaolo Spollon, il cui personaggio Riccardo Bonvegna non sarà presente in tutti gli episodi della terza stagione.

Giacomo Giorgio in DOC 3 è Federico Lentini

In DOC 3 potrebbe contendersi con Marco Rossetti ovvero il medico Damiano Cesconi, il cuore di Giulia ruolo interpretato da Matilde Gioli ma restano degli spoiler non ufficiali anche perché nel cast della serie medical Rai ci sono altre new entry che potrebbero diventare possibili fidanzate di Giacomo Giorgio. In lizza ci sono Elisa Wong nei panni di Lin Wang e Laura Cravedi in quelli di Martina Cravelli. L’attore è nel suo momento di gloria per quanto riguarda la sua carriera dopo il boom di popolarità grazie all’interpretazione di Ciro Ricci in Mare Fuori. È infatti presente nel cast di Noi siamo leggenda dove sul set si è vociferato di una storia con Beatrice Vendramin, mai confermato, ed è stato molto apprezzato nella sua interpretazione del fratello di Elisa nel Caso Claps insieme a Gianmarco Saurino nei panni di Gildo. È stato lo stesso attore a parlare delle difficoltà incontrate per mettere in scena il suo personaggio, Luciano Claps, in un caso di cronaca così importante e spinoso, uno dei misteri più grandi della storia d’Italia. In attesa di vederlo in Mare Fuori 4, Giacomo Giorgio prosegue la sua carriera e in tanti lo vedono come possibile co conduttore del Festival di Sanremo, un nome che circola negli ambienti e che potrebbe essere un’altra grande intuizione di Amadeus.

Copyright Image: ABContents