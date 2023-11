Amici 2023 Martina Giovannini chi è la cantante: origini e Instagram

Ad Amici 2023 chi ha vinto la sfida contro Stella è stata Martina Giovannini: le origini della cantante nuova allieva di Anna Pettinelli e la sua carriera

La nuova cantante di Anna Pettinelli che ha preso il posto di Stella Cardone è Martina Giovannini. È stata lei a vincere la sfida con la 17enne tutta voce e poche emozioni secondo il giudice e la sua stessa prof che già durante la settimana l’aveva preallertata della possibilità di poterla mettere in sfida con altri aspiranti allieve perché non vedeva progressi ma hanno fatto prima di lei gli altri cantanti. Infatti Stella è andata in sfida perché è risultata tra i meno votati da parte degli stessi compagni di scuola in una scelta strategica da parte della produzione di mettere gli allievi uno contro l’altro. I voti ottenuti dalla 17enne sono stati bassi e hanno quindi aperto le porte della sfida contro Martina Giovannini che è stata ritenuta più adatta e pronta per entrare nella scuola di Amici di Maria De Filippi. Così dopo SamuSpina che però ha abbandonato dopo pochi giorni e Giovanni Tesse, Martina Giovannini è diventata una nuova allieva subentrata in corso ed è entrata ovviamente nella squadra di Anna Pettinelli. Nata a Roma, la cantante ha 24 anni e ha origini brasiliane da parte di madre come riporta sul suo profilo Instagram @martinagiovanninii. Dopo il diploma in un liceo scientifico della Capitale si è iscritta all’Università La Sapienza di Roma dove ha conseguito lo scorso ottobre la laurea triennale in Biotecnologie, un traguardo che ha festeggiato sui social con grande soddisfazione personale e della sua famiglia a cui è molto legata. La nuova cantante di Anna Pettinelli ad Amici 2023 è molto riservata ma non per questo non palesa il grande legame che ha con suo fratello e sua sorella, più piccoli di lei. Non ha una carriera artistica ben avviata in campo discografico perché non risulta che abbia inciso album o singoli prima del suo ingresso nel talent di Maria De Filippi ma ha un canale YouTube ben avviato dove pubblica le sue performance ed è inoltre pluripremiata.

Martina Giovannini ad Amici 2023

Martina Giovannini ha vinto infatti il premio artista dell’anno 2021 al Tour Music Fest nella categoria Interpreti e ha così ottenuto diecimila euro. Nella giuria era presente anche il grande Mogol che ha quindi ritenuto la sua voce la migliore tra quelli che hanno partecipato all’ambita competizione che ha visto in passato anche la partecipazione di Mahmood e Ermal Meta. Le sue caratteristiche vocali sono grande estensione e vocalità, non fa uso di autotune e inoltre sa suonare il pianoforte. Ha studiato con Giorgio Iorito al Music all scuola di talenti di Roma e grazie al suo talento è stata anche a Boston dove ha potuto prendere parte al corso Berklee. Una curiosità riguardo Martina Giovannini è un commento che è stato subito catturato dagli appassionati del talent dove la ragazza qualche settimana fa, circa metà ottobre, ha ironicamente scritto che era pronta a conquistare Amici 2024. Probabilmente proprio in questi giorni ha sostenuto il suo primo provino per entrare nella scuola ed era stata apprezzata dai giudici. Poi la laurea e ora la possibilità conquistata di essere la nuova cantante di Anna Pettinelli, uno splendido periodo per Martina Giovannini che spera così di realizzare il suo sogno di diventare un’artista di successo.

