Ballando con le stelle chi è uscito ieri sera 25 novembre: classifica e percentuali

Verdetto sorprendente ieri sera 25 novembre a Ballando con le Stelle con un piccolo giallo relativo al risultato finale. Infatti una coppia, durante le varie esibizioni, ha continuano ad allenarsi nonostante fosse già scesa in pista. Un dettaglio che non è sfuggito ai social perché la stessa coppia è stata poi coinvolta nel ballottaggio. Scrupolo per prepararsi al meglio o un verdetto già scritto? Prima dello spareggio la stessa Milly Carlucci ha precisato che le polemiche sui voti sono sempre tante ma che c’è un organo preposto al controllo e che tutti i social sono controllati in maniera minuziosa per evitare brogli. In realtà i commenti ai voti di Ballando con le Stelle sono sempre stati il sale della trasmissione e anche in questa edizione non sono mancate le critiche. Alla fine dopo la prima prova a sorpresa, le classiche esibizioni e il tesoretto, le due coppie che sono andate allo spareggio sono state quelle di Paola Perego e Angelo Madonia e quella formata da Giovanni Terzi e Giada Lini. La conduttrice e il ballerino siciliano hanno scelto il merengue per restare ancora in gara, mentre il futuro marito di Simona Ventura e la bionda ballerina hanno optato per il merengue. Chi è uscito ieri sera 25 novembre a Ballando con le Stelle è stata la coppia composta da Paola Perego e Angelo Madonia: le percentuali sono impietose perché i due hanno raggiunto solo il 31%. Con il 61% la coppia che si è salvata è quella di Giovanni Terzi e Giada Lini.

Ballando con le stelle ieri sera 25 novembre cosa è successo

La sesta puntata di Ballando con le Stelle ieri sera 25 novembre è iniziata con la consueta prova a sorpresa, per intenderci quella in cui i concorrenti devono ballare da soli e indovina il tipo di ballo che gli è stato assegnato a caso dalla produzione. Stupisce Simona Ventura che interpreta alla perfezione una salsa indovinandola e prende il voto più alto del test, un 8 pieno. Sara Croce si rende conto che il suo è un cha cha ma sbaglia i passi e Carolyn le dà 5, già scatta la polemica tra Teo Mammucari e Antonio Caprarica perché al giornalista è stato suggerito da Milly Carlucci quale ballo aveva portato in pista, ovvero un merengue ma non gli basta per la sufficienza, voto 5. Aiutino in realtà anche per Mammucari, il suo boogie con assist di Zazzaroni arriva però al 6 pieno. Stesso voto anche per Paola Perego e il suo quick step, disastro per Giovanni Terzi che capisce di aver interpretato un charleston ma completamente fuori tempo e senza ritmo riceve un 4. Voto 8 oltre per la Ventura anche per Wanda Nara che si esibisce in un’ottima samba, 5 per Lorenzo Tano che non riconosce nemmeno di aver provato a ballare una salsa, un 7 un po’ forzato per Carlotta Mantovan con un jive sopra le righe che ha convinto più per simpatia che per tecnica. Dopo Ballando con Te vinto da Nikita e Sofia, la gara di ieri sera 25 novembre a Ballando con le Stelle è entrata nel vivo con Paola Perego, la prima a scendere in pista. Le costole sono finalmente guarite e in coppia con Angelo Madonia ha potuto dare il meglio di sè in un tango. I commenti della giuria sono al miele, per Fabio Canino è arrivato finalmente il click, Selvaggia Lucarelli sta iniziando a vedere un cambiamento, Mariotto si è innamorato della performance e Smith ha visto un buon movimento di piedi. Uno dei momenti più interessanti della serata arriva grazie ad Angelo Madonia che risponde piccato al commento di Mariotto invitandolo a studiare perché non conosce la postura del tango. Tre 7, un 6 della Lucarelli e un 8 dallo stilista che sommati ai 6 punti della prova precedente danno un totale di 41 punti. Non mancano le solite polemiche con Giovanni Terzi, aspirante marito di Simona Ventura, che anche questa volta parte con il piede di guerra nei confronti della giuria forse per mascherare le sue lacune sul fronte ballo. Nella clip di lancio ha parlato del suo arresto in passato quando era assessore al comune di Bresso e del dolore provato dalla famiglia per quell’episodio. Venne poi assolto dalle accuse di corruzione. Mariotto e Zazzaroni lo tacciano di vittimismo, Rossella Erra lo difende ma il suo paso doble non convince ancora una volta eccetto Carolyn che gli dà un bel 7. 6 di Zazzaroni, 5 di Canino e 4 di Lucarelli e Mariotto che sommato ai 4 della prova a sorpresa danno 30 punti. Il primo ballerino per una notte di ieri sera 25 novembre è stata Cristina D’Avena che dopo aver conquistato i 50 punti grazie ad un’esibizione di canto e ballo sulle sigle dei cartoni animati più famosi (Kiss Me Licia e Occhi di gatto) ha firmato per partecipare come concorrente di Ballando con le Stelle per la prossima edizione. Ha fatto il botto Antonio Caprarica con Maria Ermachkova, il loro valzer di tradizione sulle note di Smile di Charlie Chaplin è stato il ballo più apprezzato della serata, non solo per la performance in sé come detto da Carolyn Smith ma per il fatto che il suo percorso è il migliore tra i concorrenti in gara essendo migliorato tantissimo dalla prima esibizione. Selvaggia Lucarelli prova a scatenare di nuovo le polemiche tra lui e Mammucari ma il giornalista replica in maniera molto elegante dicendo che è in sfida solo con se stesso. Alla fine arrivano per lui tre 8, un 9 e il 10 di Mariotto che con i 5 punti della prova a sorpresa fanno 48. Ha dato spettacolo ancora una volta Simona Ventura in coppia con Samuel Peron in un freestyle lento sulle note di Combattente di Fiorella Mannoia e dedico alla giornata contro la violenza sulle donne. Per Mariotto l’esibizione ha dato l’idea che stasera è come se avesse trovato la via per vincere, tanti complimenti da parte di tutti i giudici e ben cinque 10 da parte dei giudici che insieme all’8 della prova a sorpresa hanno portato a 58 punti. Ieri sera 25 novembre a Ballando con le Stelle ha spiazzato tutti Lorenzo Tano in coppia con Lucrezia Lando in un paso doble che ha infiammato la pista e spinto Mariotto a dare il giudizio più divertente della serata ipotizzando che la coreografia l’avesse fatta il padre Rocco Siffredi perché decisamente sensuale. Miglioramenti a vista d’occhio sottolineati da parte degli altri giudici, la Lucarelli ha provato a spingere Lorenzo Tano nella prima polemica della sua partecipazione ma ha schivato dicendo che anche in silenzio è riuscito a far parlare di sé (riferendosi alla battuta fatta da Mammucari che per evitare polemiche aveva ironizzato dicendo che da stasera si sarebbe comportato come il figlio di Siffredi). I voti sono davvero positivi per la prima volta con Mariotto che ha dato 10, due 7 e due 8, più 5 punti della manche precedente arriva a 45. Arriva un momento sconcertante con Carlotta Mantovan che attacca in maniera ingiustificata la giuria per i giudizi dati finora alle sue esibizioni (che tutto sommato sono stati decisamente buoni) e nella clip, nonostante gli inviti da parte degli autori a non esagerare perché tutti sono stati giudicati, si vede lei che pretende di far mettere in onda tutto, anche le lacrime. Alberto Matano la mette subito a posto con grande educazione, invitandola a riflettere sommessamente sul fatto che non si è mai citato Fabrizio Frizzi e che gli aggettivi utilizzati sono sempre stati applicati al ballo e non sulla persona come da lei contestato. Gli aggettivi a cui fa riferimento sono falsa (ma Carolyn intendeva nelle espressioni durante le esibizioni) e sterile perché non aveva provato emozioni e non perché fosse una persona asettica. Il valzer in coppia con Moreno Porcu è passato in secondo piano perché anche i giudici hanno contestato lo sfogo di Carlotta Mantovan, in particolare Carolyn Smith che si è sentita offesa dal fatto che potesse pensare che i suoi giudizi fossero sulla persona e non sul ballo. La presidentessa di giuria poi si rivolge a Moreno Porcu attaccando perché non è stata chiamata da lui per mettere in luce questo misunderstanding. Anche Selvaggia Lucarelli prende le difesa della Smith invitando Carlotta Mantovan a ripensare a quanto detto e a non usare termini come scioccante quando sente dei giudizi relativi al ballo. Inoltre sottolinea come sia sempre stata giudicata solo ed esclusivamente per il presente e non per il passato e che non deve essere compatita. Mariotto torna al ballo e la giudica tesa (a questo punto ci si aspetta clip prossima settimana perché offesa dal termine tesa). Quattro 7 e un 6 per la coppia che uniti al 7 della prova speciale fanno 41. Il secondo ballerino per una notte di ieri sera 25 novembre a Ballando con le Stelle è stato Giacomo Giorgio che ha ballato un tango con Alessandra Tripoli sulle note di Alice di Francesco De Gregori. Per lui quattro 10 e un 8 chiesto dallo stesso attore da parte di Mariotto, tesoretto quindi di 48 punti. Non potevano mancare le polemiche con Teo Mammucari a partire dalla clip dove il comico è tornato sui commenti di Selvaggia Lucarelli nella precedente puntata. Per lui non c’era volontà di parlare realmente bene, resta dubbioso. Teo Mammucari si esibisce in un cha cha sulle note di I Wanna be your Slave dei Maneskin. Subito parte la battuta su Rosanna Lambertucci “vuole essere cremata” dopo questa bella performance, poi saluta la giuria e Matano che ringrazia ironicamente perché a La Vita in diretta parla sempre di lui, accrescendo la sua popolarità. Per Carolyn Smith non è il miglior ballo che ha fatto, nonostante la sua innata capacità di tenere il tempo non è riuscito a coordinare le braccia con le gambe. Il comico ammette di aver sbagliato la scelta del ballo, però si lamenta del fatto che i giudici non lo abbiano mai apprezzato . Per Canino era poco concentrato, Zazzaroni ha rivisto il suo stile. Per difendere il suo stile l’ex giurato di Tu Si Que Vales ha portato un video messaggio di Stefano di Filippo, campione del mondo. Per Mariotto Selvaggia Lucarelli evidenzia come Teo Mammucari stia facendo una sorte di danza nella sua psicologia perché da una parte c’è il Teo divertente e ironico, in un attimo diventa un altro quando c’è una critica mettendosi sulla difensiva. In sintesi la giurata sostiene che nonostante faccia il comico non si diverte e deve prendere con leggerezza questa esperienza, infine hanno chiarito la questione tenerezza prima con una stretta di una mano e poi con un abbraccio. La Lucarelli ha tenuto a sottolineare che non si conoscono così bene come lascia credere il comico. La danza è stata messa da parte ma alla fine arrivano due 6, due 7 e un 4 dalla Lucarelli più i 6 punti bonus fanno 30. La gara prosegue con il charleston di Wanda Nara e Pasquale La Rocca: una ballerina di un altro livello per Simone Di Pasquale e Sara Di Vaira. I commenti di Ballando con le Stelle ieri sera 25 novembre alla coppia favorita per la vittoria finale sono ancora una volta esaltanti. Per Carolyn Smith ha reso una coreografia difficile davvero semplice, eccezionali per la presidentessa. Zazzaroni rimarca come la figura di Wanda Nara sia cambiata per gli italiani, non più come moglie di Icardi ma come persona piacevole. 50 punti per la coppia più 8 fanno 58 così come Simona Ventura. Chiudono la gara Sara Croce e Luca Favilla con un tango. Per la Carolyn Smith è stata la migliore esibizione della coppia, a Zazzaroni è piaciuta in tutti i sensi, Lucarelli vuole qualcosa di più originale. Per Mariotto sarebbe perfetto se ci fosse attrazione tra loro. Quattro 8 e un 9 per i due che con i 5 punti della manche precedente danno 46 punti.

Ballando con le Stelle ieri sera 25 novembre: classifica e tesoretto

Ieri sera 25 novembre a Ballando con le Stelle il tesoretto è stato ancora una volta decisivo per una coppia. Come detto da Alberto Matano si tratta di uno strumento di salvataggio per evitare le ennesime polemiche che scaturiscono da questo momento. Il giornalista Rai decide di premiare Carlotta Mantovan e Moreno Porcu, mentre Rossella Erra ha rivelato di aver sbirciato i social ma era molto indecisa se darlo a Giovanni Terzi o a Antonio Caprarica. Sceglie il volto Rai che conquista così il primo posto con 97 punti, sale anche Carlotta Mantovan che approda al secondo posto con 90 punti scavalcando il duo guidato da Wanda Nara e Simona Ventura ferme a 58. La giuria ha proposto di abbassare il tesoretto che ormai è di 100 punti, avendo due ballerini per una notte in ogni puntata, e così dalla prossima puntata ha annunciato che non ci saranno più 10 perché altrimenti si falsa la gara. I commenti di Ballando con le Stelle ieri sera 25 novembre sul tesoretto si sono conclusi con Alberto Matano che ha criticato la decisione della giuria sottolineando che nessuno ha mai vinto il programma grazie al tesoretto. Questa la classifica di ieri sera considerando la prima prova, i balli e il tesoretto:

Wanda Nara e Pasquale La Rocca 58

Simona Ventura e Samuel Peron 58

Antonio Caprarica e Maria Ermachkova 48 + 49 punti del tesoretto = 97 punti

Sara Croce e Luca Favilla 46

Lorenzo Tano e Lucrezia Lando 45

Paola Perego e Angelo Madonia 41

Carlotta Mantovan e Moreno Porcu 41 + 49 del tesoretto = 90 punti

Teo Mammucari e Anastasia Kuzmina 36

Giovanni Terzi e Giada Lini 30

