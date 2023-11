Grande Fratello chi è stato nominato ieri sera 27 novembre: motivazioni

Nove concorrenti in nomination nella puntata di ieri sera 27 novembre del Grande Fratello: le motivazioni sono virali

Dopo l’eliminazione di Angelica chi è stato nominato ieri sera 27 novembre al Grande Fratello è un’autentica sorpresa. Sono infatti stati ben 9 i concorrenti che sono andati al televoto che decreterà due preferiti che verranno ufficializzati eccezionalmente nella puntata di sabato 2 dicembre. Anche questa volta quindi ci sarà la possibilità per due concorrenti di ottenere l’immunità e non essere poi nominati per il televoto successivo che molto probabilmente stabilirà un nuovo eliminato. A fare la differenza in una puntata che non ha offerto grossi spunti sono state le due nomination fatte da Beatrice e Vittorio che hanno esaltato i social soprattutto per le motivazioni date. Prima di fare le scelte Alfonso Signorini ha precisato che alle nomination non dovevano partecipare Perla, Marco Maddaloni e Sara Ricci perché entrati da poco. Cambiano di nuovo le nomination e non sono previsti preferiti quindi non ci sono immunità stabilite dalla casa e nemmeno dall’opinionista Cesara Buonamici. Ieri sera 27 novembre al Grande Fratello si è votato tramite piramidali: chi pescava un piramidale con il cerchio nero doveva fare la nomination in maniera palese davanti a tutti, chi invece aveva piramidale completamente rosso poteva fare il proprio nome nel segreto del confessionale.

Grande Fratello ieri sera 27 novembre nomination motivazioni

Dopo una lunga puntata e con estremo ritardo rispetto alla scaletta prevista, ieri sera 27 novembre al Grande Fratello la prima a fare la nomination è stata Fiordaliso che ha fatto il suo nome in confessionale scegliendo Massimiliano per restituire la nomination avuta nella scorsa puntata. Proprio Varese è il secondo ad essere chiamato e pesca il piramidale con il cerchio nero quindi in maniera palese sceglie Fiordaliso perché l’ha chiamato blatta. Anita va in confessionale e conferma Vittorio perché per lei è cascato nella ragnatela di Beatrice, a volte pensa di essere troppo furbo e spera si svegli. Arriva poi il turno di nomination per Letizia, anche lei in maniera segreta. Per la fotografa Vittorio è da nominare perché non si sta comportando in modo corretto con Giuseppe Garibaldi e si sta avvicinando a Beatrice perché prova dell’interesse. Spera che prima o poi il modello sia sincero e non si nasconda. Nero sincero per Giuseppe Garibaldi che fa il nome di Beatrice per il suo avvicinamento a Vittorio e perché lei lo ha definito un jolly (recependo male un discorso fatto dall’attrice). Arriva poi il momento proprio della Luzzi che in maniera palese fa il nome di Anita perché ha mostrato di mancare di cifra poetica e per i ripetuti insulti ricevuti. Ha poi sottolineato come ha potuto nominare per la prima volta Anita perché prima sempre immune. Ieri sera 27 novembre al Grande Fratello Paolo in confessionale ha nominato Vittorio perché si è comportamento in maniera scorretta con Garibaldi e lui al suo posto non avrebbe mai accettato di essere un’alternativa. Anche Grecia ha fatto la sua nomination nel segreto del confessionale e ha scelto Garibaldi perché mette zizzania e non pensa mai a ciò che dice sparigliando spesso le carte. Vittorio sceglie Paolo perché hanno due punti di vista diversi sull’amicizia tra uomo e donna (riferendosi in particolare al suo rapporto con Beatrice). Ha colto l’occasione per ringraziare proprio la Luzzi perché è suo il merito per essersi finalmente esposto nella casa. Rosy nomina Alex perché ha provato ad avvelenarla con dello zenzero, il marciatore ricambia dicendo che cucina male e che sicuramente le manca la famiglia. Chiude le nomination Mirko in confessionale scegliendo Vittorio perché crede che abbia scelto come strategia quella di separare Beatrice e Garibaldi. Alla fine chi è stato nominato ieri sera 27 novembre al Grande Fratello sono stati Vittorio, Alex, Anita, Beatrice, Fiordaliso, Garibaldi, Paolo, Massimiliano e Fiordaliso

Copyright Image: ABContents