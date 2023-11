Grande Fratello chi è uscito ieri sera 27 novembre eliminato percentuali

L’eliminato di ieri sera 27 novembre al Grande Fratello ha messo d’accordo molti fandom: percentuali nette e tante lacrime

Il triangolo Perla Mirko Greta ha monopolizzato la puntata di ieri sera 27 novembre del Grande Fratello che però ha decretato anche un nuovo eliminato che ha dovuto lasciare la Casa. I risultati del televoto sono stati abbastanza netti con percentuali che hanno parlato chiaro su come il pubblico sia orientato in questa edizione del reality condotto da Alfonso Signorini. In nomination e a rischio eliminazione c’erano Vittorio, Angelica e Rosy Chin, tre concorrenti che sono entrati fin dal primo giorno nella casa più spiata d’Italia e che non erano nuovi al televoto. Se la chef sta facendo un percorso decisamente più di basso profilo rispetto agli inizi, chi in un modo o nell’altro è riuscito ad entrare nelle discussioni delle ultime settimane sono stati Vittorio e Angelica ed entrambi inserendosi in una dinamica di coppia. Il modello si è messo involontariamente tra Beatrice e Garibaldi ma soprattutto per stringere ancora più amicizia con l’attrice, comportamento che però nella casa è stato subito visto con malizia ipotizzando un possibile flirt tra i due. Angelica invece è sempre stata presente tra Perla e Mirko, nega ogni interesse per l’ex Temptation Island ma è spesso criticata dai fan della coppia che la ritengono un terzo incomodo. Alla fine chi è uscito ieri sera 27 novembre al Grande Fratello è stata proprio Angelica e le percentuali del televoto sono state lampanti: solo il 22% dei voti per quella che sui social chiamano “gattamorta”. Ottimo il riscontro per Vittorio che ha avuto il 55% dei voti, mentre le preferenze per Rosy Chin sono arrivate al 23% e quindi si è riuscita a salvare per un soffio. Tante lacrime nella casa per l’eliminazione di Angelica che ha commosso in particolare Paolo, Letizia e Anita.

Grande Fratello ieri sera 27 novembre cosa è successo

Come detto il triangolo Perla Mirko Greta ha occupato gran parte della puntata di ieri sera 27 novembre al Grande Fratello. Prima c’è stato il tanto atteso confronto tra le due ragazze che però ha un po’ deluso le aspettative con le due che non si sono scontrate ma hanno nuovamente rasserenato gli animi spiegando che tra loro non c’è nessun astio ma che alla fine è stato Mirko a comportarsi male con entrambe. Successivamente l’ex Temptation Island si è confrontato con Greta decisa a chiudere il rapporto perché è stata mancata di rispetto, accusa che lo stesso imprenditore ha fatto a lei. Uno scambio che ha infiammato il web con la ragazza che ha sorpreso tutti per la sua personalità e per aver confermato di voler troncare la relazione. Mirko ha rilanciato ricordando di aver accettato le amicizie della ragazza con i suoi ex perché ha sempre avuto fiducia, cosa che invece non ha dimostrato Greta. Alla fine entrambi hanno messo un punto alla relazione. Non finisce qui però perché Alfonso Signorini ha proposto proprio a Greta di entrare nella casa del Grande Fratello e la ragazza ha accettato: entrerà sabato 2 dicembre. Tra un confronto e l’altro si è parlato di Garibaldi e Beatrice con l’ennesima uscita del bidello contro l’attrice (smentita poi dai video sui social ma non in diretta). In mezzo è stato tirato in ballo anche Vittorio ma tra il modello e la rossa c’è solo una profonda stima e tanta amicizia. Sorpresa per Rosy Chin che ha fatto pace con i genitori e ha potuto riabbracciare anche il fratello e anche per l’eliminato Angelica che ha ritrovato il suo Rick che dopo due anni di fidanzamento ha pronunciato per la prima volta “ti amo”.

