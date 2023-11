Grande Fratello Mirko e Perla l’accordo segreto: c’entra Beatrice

C’è un accordo ben preciso tra Mirko e Perla protagonisti nelle ultime settimane al Grande Fratello: c’entra Beatrice Luzzi e una scelta ben precisa

Da qualche settimana Temptation Island è sbarcato a tutti gli effetti nella casa del Grande Fratello. Il triangolo formato da Perla Mirko e Greta si è trasferito dall’Is Morus Relais a Cinecittà con i due ex fidanzati che sono diventati in due momenti diversi concorrenti del reality condotto da Alfonso Signorini e la ex tentatrice che entrerà nella casa sabato. Una scelta ben precisa da parte degli autori e della produzione che sta funzionando considerando come gli ascolti siano in crescita e i sui social si sia formato un fandom che tifa per rivedere insieme Mirko e Perla. Le dinamiche tra i due nella casa hanno monopolizzato l’attenzione soprattutto perché caratterizzate da una complicità ritrovata dopo la rottura sorprendente dopo il falò di confronto a Temptation Island. Nell’ultima puntata del Grande Fratello c’è stato un confronto tra Perla e Greta e successivamente tra la ragazza e Mirko dove i due hanno messo, almeno per il momento, un punto alla loro relazione. In attesa però dell’arrivo della tentatrice, il rietino e la salernitana sono tornati ad essere molto vicini, talmente vicini da creare un vero e proprio caso proprio durante la diretta della puntata di lunedì. Tutto è nato da un video dove Beatrice Luzzi ha parlato della coppia spiegando che almeno dal suo punto di vista Mirko poteva ambire a qualcosa in più mentre Perla difficilmente avrebbe trovato un buon partito come l’imprenditore. Un’osservazione che non è affatto piaciuto alla Vatiero che ne ha parlato proprio con il suo ex ed è lì che probabilmente lo stesso Brunetti ha tolto la maschera rivelando una vera e propria strategia tra i due.

Grande Fratello Mirko e Perla il fuorionda

La delusione di Perla è stata infatti accolta da Mirko con grande diplomazia e si sente il ragazzo dire chiaramente alla ex di parlarne con Beatrice, avere un confronto pacato ma che non è il caso di litigare perché parole testuali “ti serve”. Una frase che ha spiazzato gli utenti social che hanno così ipotizzato una vera e propria strategia orchestrata dai due ex Temptation Island per ottenere popolarità e di conseguenza un ritorno anche economico. Inimicarsi Beatrice Luzzi potrebbe essere controproducente per i due considerando i tanti consensi ottenuti dall’attrice, un dettaglio che entrambi conoscono perché entrati nella casa del Grande Fratello in un secondo momento. La frase di Mirko troverebbe riscontro secondo una teoria che circola da da tempo. Infatti voci di corridoio parlano di una finta rottura tra lui e Perla con Greta terzo incomodo che però in realtà è stata “ingaggiata” per dare continuità alla storia. Le vicende di Mirko e Perla sono infatti a tutti gli effetti presenti in tv da giugno con Temptation Island e il loro ingresso nella casa del Grande Fratello ha dato una visibilità decisamente fuori dagli standard per una coppia di sconosciuti. In attesa di capire se l’eventuale strategia sia vera, c’è chi plaude al trio per quanto avrebbe orchestrato perché capace comunque di diventare fondamentale per le sorti del reality che quest’anno oltre alla grande personalità di Beatrice Luzzi non era riuscito a dare luce ad altri personaggi e a creare dinamiche in grado di catturare gli ascolti.

