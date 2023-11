Reazione a Catena Le Amichette chi sono età e quanto hanno vinto

A Reazione a Catena hanno vinto cifre blu Le Amichette: di dove sono le campionesse, l’età e che lavoro fanno

Sono le nuove campionesse di Reazione a Catena, ma sono anche le detentrici di una vincita record per la storia della popolare trasmissione di Rai 1. Sono Le Amichette, un nome che di per sé dice già molto, nella sua semplicità, ma che di certo non rivela alcun segreto in merito al loro incredibile successo. Il loro debutto nel gioco a premi di Rai 1 condotto da Marco Liorni è avvenuto pochi giorni fa, il 18 novembre 2023, quando sono riuscite a scalzare dal trono di Reazione a Catena I Semi Seri, che si erano laureati campioni appena la sera prima, spodestando gli Ultravioletta. Una vittoria netta avvenuta nel gioco L’Intesa Vincente, in cui I Semi Seri si sono fermati deludentemente a solo due parole indovinate, mentre Le Amichette sono arrivate addirittura a otto, conquistando lo scettro di campionesse del programma con una facilità sorprendente.

Le Amichette è il nome della loro squadra, ma in realtà le tre campionesse di Reazione a Catena si chiamano in realtà Milena, Alessandra e Simona. Come si può intuire dal nome che hanno scelto per gareggiare nel game show di Rai 1, sono amiche di vecchia data, e hanno raccontato di essersi conosciute sui banchi di scuola e di essere poi rimaste legate anche negli anni a venire. Non a caso, il loro grido di battaglia è “Classe Quinta E”, in riferimento proprio ai loro anni scolastici trascorsi presso l’istituto Primo Levi di Seregno, dove si sono diplomate nel 1989. Questa data ci permette di risalire grosso modo alla loro età, dato che essendosi diplomate, presumibilmente a 19 anni, nel 1989, devono essere nate all’incirca nel 1970, per cui oggi hanno 53 anni. Milena Radice vive oggi a Meda, Simona Fantinato a Lentate sul Seveso, e Alessandra Diotti a Seregno, e tutte e tre svolgono la professione di impiegate. Inizialmente avrebbero voluto chiamarsi Le Michette, in onore del tipico pane lombardo, ma poi hanno preferito una piccola modifica, in onore del loro rapporto. Le Amichette hanno spiegato di essersi perse di vita per circa 10 anni, fino a quando Milena non ha deciso di contattare Alessandra e Simona per organizzare una reunion. Nonostante il molto tempo passato senza sentirsi, Le Amichette hanno subito ritrovato l’intesa di quando era giovani, e non si sono più separate. E, col tempo, è maturata in loro l’idea di poter prendere parte a Reazione a Catena e di poter avere addirittura delle chance di vincere un bel gruzzolo. Un’intuizione assolutamente sensata, come dimostrano il loro percorso nello show condotto da Marco Liorni. La somma messa insieme finora è davvero considerevole, ma quanto hanno vinto Le Amichette nella loro esperienza fin qui nel programma dai Rai 1?

Reazione a Catena Le Amichette quanto hanno vinto in totale

Il loro debutto, il 18 novembre, è stato positivo perché ha permesso loro di diventare campionesse, anche se poi la somma portata a casa alla loro prima esperienza sul trono di Reazione a Catena non è stata certo sensazionale. Parliamo infatti di appena 665 euro, dopo che inizialmente avevano avuto la possibilità di competere per un montepremi di ben 85.000 euro. Tuttavia, Le Amichette non si sono demoralizzate, e dopo circa due settimane sono ancora in sella, avendo raccolto diverse vittorie nel corso delle varie puntate del game show di Rai 1. Alla puntata successiva hanno infatti vinto ben 17.500 euro, e a quella dopo ancora sono arrivate ancora alle migliaia, portandosi a casa 6.313 euro. La loro quarta vincita è stata di 13.650 euro, ma il vero colpo lo hanno fatto nella puntata andata in onda il 28 novembre 2023. Questa volta, Le Amichette si sono assicurate la cifra record di 74.500 euro, la più alta mai vinta dai campioni di Reazione a Catena nel corso di questa stagione del programma. Il giorno dopo sono arrivati altri 1016 euro. A questo punto, conti alla mano, dal 18 novembre a oggi Le Amichette hanno vinto un totale di 113.644 euro, che fanno oltre 37.881 euro a testa per le tre campionesse. Riusciranno a incrementare questo clamoroso montepremi? Per saperlo non resta che seguire le prossime puntate di Reazione a Catena, in onda su Rai 1 ogni giorno, dal lunedì alla domenica, dalle 18.45 alle 20.00, fino al prossimo 17 dicembre.

