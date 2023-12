Reazione a catena chi ha vinto di più nella storia del programma? Ecco qual è il record per la maggior vincita nella storia del gioco di Rai 1.

Va in onda dal 2007 e non passa mai di moda: Reazione a catena – L’intesa vincente è uno dei game show di maggior successo della storia della televisione italiana, grazie a un format brillante e a conduttori sempre in grado di convincere il pubblico. Il gioco prodotto da Sony Pictures Television Italia mescola conoscenza personale con abilità e soprattutto con il gioco di squadra, attraverso una serie di sfide avvincenti che calamitano su Rai 1 il pubblico della fascia del tardo pomeriggio. Merito anche della bravura del conduttore Marco Liorni, ultimo di una lunga serie di personaggi che hanno retto le redini dello show, tra cui ricordiamo anche Pupo, Pino Insegno, Amadeus e Gabriele Corsi. Liorni è però al momento il conduttore che detiene l’ambito record del maggior numero di puntate al timone di Reazione a Catena: 610, molte più di Amadeus, fermo a 447. Giunto alla sua diciassettesima edizione, il gioco a premi di Rai 1 continua a riscuotere un immenso successo di pubblico, e una parre del merito va anche ad alcuni particolari campioni, capaci di conquistare le simpatie degli spettatori e delle spettatrici di Rai 1, oltre che a portarsi a casa vincite spesso clamorose. Ma chi è che ha vinto di più nella lunga storia del programma?

La domanda è di scottante attualità, visto il recente record stabilito da Le Amichette, il nuovo terzetto di campionesse che siedono sul trono di Reazione a Catena dal 18 novembre. Nella puntata di domenica 26 novembre 2023, Le Amichette sono riuscite nell’impresa di portarsi a casa in un colpo solo ben 74.500 euro, che rappresenta la cifra più alta mai vinta nel corso di questa stagione del programma. Questo risultato è stato la quinta vincita del terzetto lombardo, e attualmente il loro montepremi complessivo ha abbondantemente superato i 100.000 euro, dopo la vittoria di altri 1.610 euro nella puntata di venerdì 1° dicembre. Ma nonostante questo la grande vincita di pochi giorni fa non è stata sufficiente a stabilire un record assoluto per Reazione a Catena: chi è che detiene ancora questo invidiabile primato?

Reazione a catena chi sono I Tre di Denari

I Tre di Denari (Marco Burato, Francesco Nonnis e Michael Di Liberto)

Dalle fonti consultabili online non si riesce a sapere chi abbia ottenuto la maggior vincita della storia di Reazione a Catena nella singola puntata, anche se non risulta difficile credere che i 74.500 euro de Le Amichette rappresentino una delle cifre più alte di sempre, e non solo il record di questa stagione. Più facile invece scoprire chi ha portato a casa complessivamente il montepremi più alto nel corso della sua esperienza nel game show di Rai 1. In terza posizione in questa speciale classifica troviamo Le Focaccine, che nel 2018 riuscirono a conquistare ben 147.000 euro, e che ora devono guardarsi appunto da le Amichette, in rapida ascesa. Sul gradino più alto del podio siedono invece Le Intese a Distanza, un terzetto di campionesse originarie della Sardegna che nel 2017 raggiunsero la cifra complessiva di 320.000 euro. Ma chi ha vinto di più nella storia di Reazione a Catena sono I Tre di Denari, un trio di uomini lombardi che in oltre 40 puntate da campioni nell’autunno 2017 hanno portato a casa un record di 400.000 euro. I Tre di Denari a Reazione a Catena detengono il record delle 28 parole, ossia ancora oggi hanno indovinato il maggior numero di abbinamenti all’Intesa Vincente. Nel 2019 sono diventati supercampioni del programma contro I Tre Forcellini. I Tre di Denari sono Francesco Nonnis, Marco Burato e Michael Di Liberto ed erano molto amici perché lavoravano tutti e tre in una fabbrica in Brianza come operai e addirittura vennero licenziati all’epoca perché si erano allontanati per troppo tempo a causa della partecipazione al programma. I Tre di Denari oggi hanno 32 anni, non hanno più aperto il bar con il loro nome come avevano intenzione di fare e dalla Brianza si sono trasferiti a Milano. Marco Burato ha aperto il Giardinorto, linea di prodotti dell’azienda di famiglia, e insieme a Francesco Nonnis e Michael Di Liberto ha creato un’applicazione chiamata Allenamento Vincente, un gioco ispirato alla loro esperienza nel programma Rai. Ad eliminare il trio dalla trasmissione furono Le Caffeine in una delle puntate più importanti nella storia di Reazione a Catena. C’è però anche un altro record significativo nella storia del programma di Rai 1 che vale la pena menzionare, anche se è decisamente molto meno invidiabile rispetto a quello che abbiamo trattato finora: si tratta del montepremi più basso mai vinto, ed è un record abbastanza recente. È infatti stato stabilito la scorsa estate, nella puntata del 17 agosto 2023, dai Dai e Dai, campioni all’epoca da 10 serate e che in quella specifica puntata erano riusciti a superare Le Pasticcione. Arrivati all’Ultima Catena con un montepremi complessivo di 151.000 euro, i campioni in carica hanno visto la somma volatilizzarsi nelle loro mani, fino a che non si sono portati a casa solamente 74 euro. Va però tenuto presente che, fino a quel momento, I Dai e Dai avevano conquistato un montepremi complessivo di quasi 72.000 euro.

