Corpo di ballo Ciao Darwin 9 nomi e Instagram ballerine

Belle e brave le ballerine di Ciao Darwin 2023: chi sono, il loro profilo Instagram e i nomi e cognomi del corpo di ballo del programma

“Matti siamo tutti matti” all’udire la sigla di Ciao Darwin appaiono come fate le splendide ballerine del corpo di ballo giunto alla sua edizione 2023, la numero 9. Quest’anno il cast è completamente rinnovato anche per quanto riguarda la sezione ballo che rappresenta uno dei punti focali dello show. Ritroviamo le splendide ballerine dal fisico scolpito, infatti, non solo in apertura della trasmissione del venerdì sera di canale 5 ma anche tra il pubblico durante la sfilata, nell’importantissimo momento comico di A spasso nel tempo e nel balletto ad alto tasso sensuale che precede i cilindroni. Preparate i copia e incolla per segnarvi nelle note del vostro smartphone i nomi e cognomi delle ballerini del corpo di ballo di Ciao Darwin 9 per poterle seguire su Instagram visto che riporteremo una breve bio e i loro rispettivi profili social in questo nostro spazio dedicato a voi, fan del programma di Paolo Bonolis e Luca Laurenti. Imma Caiazzo, Elena Bellopede, Naomi Mele, Federica Buttarelli, Virginia Vorraro, Greta Zuccarello, Flaminia Silanos e Giuseppina Costa. Una veterana dei programmi Mediaset è Naomi Mele, di origini calabresi, è nata infatti a Cosenza il 30 aprile 1991 ed è del segno del Toro. Alta 1.80 m, capelli biondi e occhi castani, abbiamo avuto modo di vedere il suo grande talento nel lontano 2013 quando esordì ad Amici, per intenderci nell’anno in cui vinse Deborah Iurato. Lì prese piede la sua carriera entrando come danzatrice per Tale e Quale Show, il Festival di Sanremo e il GF Vip. Non risulta fidanzata ed ha una nipote di nome Zoe che adora. Elena Bellopede, ballerina con il caschetto biondo e gli occhi scuri, non è invece uscita da nessun talent essendo una danzatrice molto esperta, vive a Milano ma di origini napoletane e ha una lunghissima carriera in televisione. È stata a Super Brain e Domenica In per la Rai, Battiti Live e Domenica Live per Mediaset ed è comparsa nel video di Levante Tikibombom oltre a tante altre collaborazioni per eventi in giro per l’Italia. Ha intorno ai 30 anni ed è fidanzata da anni con Mattia Guarra, digital strategist. Imma Caiazzo è una 25enne napoletana ed è lei la ballerina con i capelli lunghi neri. Nella vita oltre ad essere una esperta di fitness ed aver partecipato in diversi video musicali come danzatrice tra cui quelli di Bianca Atzei e di Liberato, è laureata. Infatti è dottoressa in scienze biologiche presso l’Università Federico II di Napoli, non risulta fidanzata. Anche Federica Buttarelli viene da Amici dove ha partecipato nel 2018, è lei la ragazza con i capelli lunghi castani che è inquadrata spesso durante le puntate. Collabora con Matilde Brandi perché probabilmente ha studiato da lei danza, ha 26 anni ed è di origini romane. Anche lei non è fidanzata e la sua più grande passione è viaggiare. Grazie al suo fisico fa spesso la modella e la fotomodella. Virginia Vorraro è quella con il caschetto corto castano tra le ballerine di Ciao Darwin, è nata a Pompei nel 1990 e ha partecipato ad Amici 21 e venne eliminata da Cosmary, oggi velina di Striscia la Notizia. Successivamente ha fatto parte del corpo di ballo tra gli altri di Claudio Baglioni e del Balletto di Roma. È fidanzata con Gabriel, anche lui ballerino.

Corpo di ballo Ciao Darwin 2023 Instagram

Greta Zuccarello ha capelli neri lunghi e gli occhi blu, ha posato come modella per Yamamay nel 2019 e vive a Roma. In passato ha vissuto a New York perché ha fatto parte del corpo di ballo della Peridance Contemporary Dance Company. Non risulta fidanzata ma in passato è stata legata al nuotatore Luca Dotto. Nel corpo di ballo di Ciao Darwin 2023 c’è anche Flaminia Silanos, 20 anni di Roma, alla sua prima esperienza televisiva. Ha fatto parte della campagna Tezenis sempre come ballerina e non è fidanzata. Giuseppina Costa è quella bionda con i capelli lunghi che balla sempre insieme a Imma Caiazzo, è napoletana ed ha una discreta esperienza sul piccolo schermo, infatti ha partecipato anche a I Fatti Vostri e ai tour di Sal Da Vinci, Anna Tatangelo e Luchè, inoltre fa la ragazza immagine nei locali. Non è fidanzata. Vanno inoltre segnalate che come modelle di Ciao Darwin 9 in A spasso nel tempo ci sono anche Francesca Calama, Valeria Velli e Martina Di Maria. I profili Instagram delle ballerini di Ciao Darwin 9 sono: @greta_zuccarello @flaminiasilanos @immacaiazzo_ @giusycosta46 @naomimele @elenabellopede_ @_federicabuttarelli_ @virginia_vorraro. L’attuale coreografo è Salvatore Dello Iacolo subentrato a Marco Garofalo, morto nel 2018 a causa di un tumore.

