Ballando con le stelle chi è uscito ieri sera 2 dicembre: classifica e ritiro

Altro che doppia eliminazione: ieri sera 2 dicembre a Ballando con le Stelle Caprarica lascia per infortunio, lite Erra Matano per il tesoretto

Ieri sera 2 dicembre a Ballando con le Stelle arriva un incredibile colpo di scena al momento dello spareggio. Una scelta che ha spiazzato il pubblico e scosso i social perché dopo Lino Banfi c’è stato il secondo ritiro di uno dei concorrenti più apprezzati dalla giuria e che aveva letteralmente sovvertito i pronostici. Proprio prima di esibirsi per giocarsi un posto ai quarti di finale, Antonio Caprarica ha scelto di abbandonare il programma per un problema all’anca e decide così di non partecipare all’atto finale della puntata per riposarsi. La speranza del giornalista è quella di tornare in coppia con Maria Ermachkova per gli spareggi ma insieme al dottore ha deciso di prendersi dieci giorni per capire se riesce a risolvere il problema. Saltano così di fatto le due eliminazioni volute dal pubblico, ma in realtà è solo una coppia a dover lasciare il dancing show con l’abbandono di Antonio Caprarica. Dopo la prova a sorpresa e la classica esibizione, le tre coppie andate allo spareggio erano proprio quelle del giornalista con Maria Ermachkova, Sara Croce con Luca Favilla e Carlotta Mantovan con Moreno Porcu. Alla fine a contendersi un posto per i quarti di finale sono state proprio queste ultime due coppie. Allo spareggio i primi ad esibirsi sono stati Sara Croce e Luca Favilla in una salsa, rispondono Carlotta Mantovan e Moreno Porcu con una bachata. Chi è stato eliminato ieri sera 2 dicembre a Ballando con le Stelle è la coppia formata da Carlotta Mantovan e Moreno Porcu che ha ottenuto il 40% delle preferenze. Le percentuali hanno premiato la coppia Sara Croce – Luca Favilla che hanno ottenuto il 60% dei voti.

Ballando con le stelle ieri sera 2 dicembre cosa è successo

La trasmissione si apre con il consueto annuncio di Milly Carlucci con la prova a sorpresa di questa puntata, la seconda di questa edizione. Una prova difficoltà dove tutti i concorrenti hanno dovuto esibirsi in un ballo mai studiato, gli uomini con La Febbre del Sabato Sera mentre le donne una danza polinesiana. I primi in classifica sono stati Simona Ventura e Teo Mammucari, quest’ultimo premiato con 8 nonostante una prova interrotta perché il pantalone gli si è stracciato sul dietro. Stesso problema di Lorenzo Tano che ha avuto un 6 ma l’indumento gli si è aperto sul davanti. Una spanna dietro SuperSimo, c’è Wanda Nara con un 7, sufficienza per Sara Croce e Giovanni Terzi mentre sono risultati meno brillanti dei loro colleghi concorrenti Antonio Caprarica e Carlotta Mantovan che sono rientrati nella sala delle stelle con 5. A vincere Ballando con te sono stati Niccolò Ruggiero e Assunta Lucenti. Dopo i primi ballerini per una notte, Anna Foglietta e Lillo, che hanno ottenuto 10 ieri sera 2 dicembre a Ballando con le Stelle la prima coppia ad aprire le danze della gara vera è stata quella formata da Antonio Caprarica e Maria Ermachkova impegnati in un cha cha. Per la prima volta il giornalista non convince la giuria che all’unanimità non lo ha visto brillante come al solito e addirittura annoiato secondo Selvaggia Lucarelli. In realtà lo stesso Caprarica ha rivelato di avere degli acciacchi che stanno minando le sue esibizioni ma che resiste perché desideroso di continuare questa esperienza. Alla fine il voto è di 31 punti più 5 della prima manche danno un totale di 36. Paso doble per Sara Croce e Luca Favilla sulle note di Amami di Emma Marrone: giudizi discordanti con Mariotto e Lucarelli che non hanno apprezzato il ballo perché non hanno visto quel qualcosa in più e non sanno dove incasellare la coppia. Fabio Canino e Zazzaroni non sono d’accordo e hanno apprezzato mentre Carolyn Smith li ha valutati tecnicamente sottolineando le difficoltà di Sara Croce per la sua altezza. 6 dalla presidentessa di giuria e Selvaggia, un 8 da Canino, 5 da Mariotto per un totale di 32 punti più i 6 della prova a sorpresa fanno 38 punti. Ieri sera 2 dicembre a Ballando con le Stelle Giovanni Terzi e Giada Lini hanno dato vita ad un samba. Per Zazzaroni è il ballo migliore finora fatto dalla coppia, per Fabio Canino invece non è stato brillante come nello spareggio della scorsa puntata. Guillermo Mariotto finge di dormire e poi si lascia andare ad un commento totalmente sarcastico chiudendo che è un ballerino incredibile e che comunque anche questa sera ha fatto il piagnisteo. Selvaggia Lucarelli lo ha visto un po’ troppo triste come un vecchio playboy che cerca di rimorchiare una ragazza e poi lascia lo champagne pagato. Il giudizio tecnico di Carolyn Smith è semplice: ha fatto una coreografia basilare che è la cosa più difficile. Zazzaroni e Smith votano 7, Lucarelli e Mariotto 5, Canino 6: 30 punti più 6 della prima manche hanno portato 36 punti. Subito dopo spazio a Simona Ventura e Samuel Peron in un cha cha sulle note di Should I Stay or should i go. Prima dei giudizi Milly Carlucci mostra la caduta della conduttrice durante le prove ma che non ha portato fortunatamente conseguenze. Fabio Canino sottolinea che stanno andando sull’atletismo, a Zazzaroni non è piaciuto come gli altri ma il livello resta alto, Selvaggia Lucarelli è critica, ha visto più ginnastica che un cha cha con poca interpretazione, cavallo di battaglia della sua rivale alla vittoria Wanda Nara. A smentire la giuria è stata come sempre Carolyn Smith che ha definito la performance molto tecnica e top dando un bel 10. Gli altri voti sono due 7 e due 9 per un totale di 42 punti che sommati all’8 della prova di danza polinesiana fa 50. Ovviamente arriva imperterrita Rossella Erra a scatenare le polemiche ieri sera nella puntata del 2 dicembre di Ballando con le Stelle attaccando Selvaggia Lucarelli, colpevole di aver dato un 7 a Super Simo peccando di preferenze e poca obiettività. A difendere la giornalista ci pensa, a suo modo, Caprarica dicendo che conta solo il voto della Presidentessa di giuria, il resto valuta altri parametri, non di certo la competenza dei concorrenti. Lorenzo Tano ci ha preso gusto e per la seconda volta consecutiva si scaglia contro i giurati, con il benestare di Lucrezia Lando che non ha digerito certe dichiarazioni nei confronti del suo fidanzato. Il loro ballo, una rumba, sulle note di Guerriero di Marco Mengoni si è concluso con un bacio che Rossella Erra ha sottolineato fosse con la lingua. Ovviamente i commenti piccanti non mancano anche questa volta a Ballando con le Stelle con Alberto Matano che si chiede a questo punto se l’amore fa la differenza nelle valutazioni considerando come Mariotto si sia esaltato per quanto visto. Alla fine Zazzaroni vota 9, così come Canino, 8 per la Smith, 6 invece per Selvaggia Lucarelli e 10 per Guillermo Mariotto. Alla fine sono 42 i punti più i 6 della prima manche danno 48 punti alla coppia. Ritorna subito il momento delle polemiche con Teo Mammucari e Anastasia Kuzmina che in pista mettono in scena un tango sulle note di A mano a mano. Concentrato e immerso nella scena la performance secondo Alberto Matano, stesso giudizio per Ivan Zazzaroni, furba la coreografia per Mariotto mentre per la Lucarelli c’è troppa generosità nei giudizi. Alla fine i voti sono tutti 8 tranne il 6 proprio di Selvaggi, 38 i punti più gli 8 della prima prova danno 46 punti alla coppia. Ieri sera 2 dicembre a Ballando con le Stelle è stato il turno di Wanda Nara e Pasquale La Rocca in uno show dance: Zazzaroni spiega che non serve l’amore per trasmettere l’idea di coppia che balla, Canino che danno sempre qualcosa in più. Per Matano c’è grande alchimia e la performance è stata magnifica, Mariotto parla di violenza e lui ama il romanticismo, Zazzaroni non ci sta e dice chiaramente che lo stilista ha rotto le palle. Carolyn Smith mette un punto dicendo che due professionisti del genere, estremamente diversi che hanno fatto un’esibizione fantastica e censura il termine violenza utilizzato da Mariotto. Una coppia che Selvaggia Lucarelli ama tantissimo perché c’è una dinamica meravigliosa perché Wanda Nara è l’esempio di una donna di successo. Tre 10, un 9 e un 7 per i due che arrivano a 46 più i 7 della prima prova ottengono 53 punti. L’ultima coppia a scendere in pista ieri sera 2 dicembre a Ballando con le Stelle è stata quella di Carlotta Mantovan e Moreno Porcu in un boogie. Ottima energia ma troppo fuori tempo per Carolyn Smith, anche Fabio Canino è della stessa opinione, Selvaggia Lucarelli ritiene che nel ballo si vede così com’è, cioè a volte libera a volte trattenuta per timore. Tutti 5 per lei e un 6 da Zazzaroni, in tutto sono 31 i punti considerando anche i 5 punti della prima prova. Il cast del musical Mare Fuori è il secondo ballerino per una notte: Maria Esposito, Mattia Zenzola, Antonio Orefice e Giulia Luzzi si sono esibiti per presentare lo spettacolo teatrale. Piccolo fuori programma dopo la performance con Carolyn Smith che ha bacchettato i due attori perché non si sono prestati per una foto con lei.

Ballando con le Stelle ieri sera 2 dicembre: classifica e tesoretto

Sono 60 i punti bonus di ieri sera 2 dicembre di Ballando con le Stelle: il tesoretto di Alberto Matano va a Wanda Nara e Pasquale La Rocca che ha voluto premiare la coppia perché la classifica non è mai stata così giusta e assegnare i bonus a chi è agli ultimi posti avrebbe falsato la gara. Non è dello stesso avviso Rossella Erra che decide di dare la sua metà di tesoretto a Giovanni Terzi e Giada Lini perché vuole donare un sorriso a chi lo merita e vuole vederlo almeno in semifinale.

Wanda Nara e Pasquale La Rocca 53 + 30 del tesoretto = 83 punti

Simona Ventura e Samuel Peron 50

Lorenzo Tano e Lucrezia Lando 48

Teo Mammucari e Anastasia Kuzmina 46

Sara Croce e Luca Favilla 36

Antonio Caprarica e Maria Ermachkova 36

Giovanni Terzi e Giada Lini 36 + 30 del tesoretto = 66 punti

Carlotta Mantovan e Moreno Porcu 31

Per la prossima puntata ci sarà una novità, infatti Milly Carlucci ha annunciato una prova speciale con le coppie che vestiranno i panni di personaggi famosi su una canzone e un ballo scelto dalla produzione. Wanda Nara e Pasquale La Rocca dovranno portare sul palco Catwoman e Batman in un rumba sulle note di Creep, Lorenzo Tano e Lucrezia Lando interpreteranno Spiderman e Mary Jane in un boogie sulla canzone dedicata al fumetto. Simona Ventura e Samuel Peron saranno Wonder Woman e Superman in una samba su Wonder woman. Giovanni Terzi e Giada Lini vestiranno i panni di D’Artagnan e Milady con un tango, Carlotta Mantovan e Moreno Porcu sarebbero stati Trilly e Capitan Uncino in un boogie ma sono stati eliminati. Antonio Caprarica e Maria Ermachkova dovevano essere Dottor Higgins e la compagna di My Fair Lady in un quick step ma il ritiro del giornalista ha annullato la loro esibizione. Infine Sara Croce e Luca Favilla in un cha cha nei panni di Diabolik e Eva Kant. Infine Teo Mammucari e Anastasia Kuzmina saranno Rugantino e Rosetta in un valzer.

