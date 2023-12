Grande Fratello chi è stato nominato ieri sera 2 dicembre: motivazioni

Clamoroso fronte nomination e motivazioni ieri sera 2 dicembre al Grande Fratello. Beatrice nomina Grecia, in 5 al televoto

Le immunità scelte dal pubblico e da Cesara Buonamici hanno segnato di fatto le scelte dei concorrenti e chi è stato nominato ieri sera 2 dicembre al Grande Fratello ha lasciato perplesso un fandom in particolare. Per la prima volta dal suo ingresso Perla Vatiero è stata coinvolta nelle nomination ed è finita al televoto, frutto di una strategia ben precisa da parte degli inquilini e che non ha risparmiato nemmeno Grecia Colmenares. Alla fine gli immuni del pubblico perché hanno vinto il televoto ottenendo le percentuali più alte sono stati Beatrice Luzzi e Vittorio Menozzi. Cesara Buonamici ha invece deciso di rendere immuni Massimiliano Varrere perché deve avere tempo per ritrovare la fiamma di un tempo e Fiordaliso perché è un’ottima guida per tutta la casa. Non si è potuto nominare Anita perché mandata al televoto d’ufficio per l’eliminazione in programma sabato prossimo. I preferiti hanno fatto la propria nomination in confessionale, mentre tutti gli altri in modo palese. Non hanno partecipato i nuovi ingressi Rosanna Fratello e Greta Rossetti ma anche Sara Ricci e Marco Maddaloni entrati da pochi giorni.

Ieri sera 2 dicembre al Grande Fratello il primo è stato Mirko che nomina Rosy Chin perché si è lamentata che l’intera puntata è stata dedicata alle sue vicende sentimentali, la chef nega e lo trova troppo mal pensante. La concorrente di origini cinesi e Grecia Colmenares votano Perla perché si è fatta conoscere poco, la Vatiero concorda con loro ha avuto poco dialogo. Alex manda al televoto Giuseppe con una motivazione leggera, non sapeva chi votare e opta per il calabrese in quanto sicuro che verrà salvato dai fan del suo Paese. Perla ricambia la nomination di Grecia, nonostante le sia simpatica non ha parlato molto con lei in queste settimane. Anche Paolo indica l’attrice di Topazio e come motivazione indica che è la concorrente rispetto a quelli al tavolo delle nomination palesi con cui ha meno rapporto ma Grecia gli dà del falso, ritiene che ci sia un accordo e che il gruppetto la voglia fuori. Difatti anche Giuseppe e Letizia nominano la Colmenares che va su tutte le furie dicendo che teme piu i concorrenti in quel momento in Super Led che il fantasma della Casa. Garibaldi l’ha votata perché la scorsa volta gli ha dato del bugiardo non avendo detto ad Angelica di averla mandata al televoto, Letizia invece è convinta che avrà molti voti e si salverà in quanto amata dal pubblico. Inizialmente voleva scagliarsi contro Rosy Chin, ha deciso in seguito di non sceglierla per creare di recuperare il rapporto, anche se la chef non ha alcuna intenzione di farlo. Anita, infine, vota Alex per esclusione ricambiando quanto ha fatto lui la scorsa settimana restando comunque in buoni rapporti. Per quanto riguarda le nomination segrete di ieri sera 2 dicembre al Grande Fratello con tanto di motivazioni pesanti quella che fa piu discutere è Beatrice che nomina Grecia. Il perché riguarda un gesto della Colmenares di qualche notte fa, rideva a crepapelle disturbandola per tutta la nottata, nonostante le richieste di smetterla. Il giorno dopo ha chiesto chi fosse e solo dopo molto tempo ha confessato che era stata lei. L’attrice venezuelana però non le ha nemmeno chiesto scusa e questo le è sembrato una grande mancanza di rispetto. Massimiliano Varrese vota Perla, troppo anonima nella Casa e legata alla dinamica con Mirko, Fiordaliso ricambia la nomina di Paolo di lunedì scorso, Vittorio vota la Vatiero perché ha avuto la sensazione che non volesse avvicinarsi. Vanno al televoto e quindi sono in nomination per il preferito Grecia con 5 voti, Perla con 4, Alex, Paolo e Giuseppe con uno, si salverà lunedì solo un concorrente. L’eliminazione definitiva sarà invece sabato 9 dicembre.

