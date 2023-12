Grande Fratello chi è uscito ieri sera 2 dicembre: preferiti percentuali

Un provvedimento inaspettato, due preferiti con percentuali schiaccianti e un triangolo che non piace nella Casa ieri sera 2 dicembre al Grande Fratello

Poteva succedere di tutto ieri sera 2 dicembre al Grande Fratello ma nessuno si sarebbe mai aspettato un provvedimento della produzione che ha mandato direttamente in nomination per l’eliminazione uno dei concorrenti nella Casa. Un colpo di scena all’interno di una puntata che è stata monopolizzata dall’ingresso di Greta e dall’ennesimo confronto con Perla e Mirko. I tre protagonisti di Temptation Island sono diventati protagonisti anche in questa edizione del Grande Fratello, una scelta da parte degli autori che non è piaciuta ai concorrenti all’interno della casa che non hanno apprezzato l’ingresso di Greta e l’aver dedicato quasi tutta la puntata ai tre ragazzi. Il televoto vedeva sfidarsi nove inquilini con la possibilità da parte del pubblico di individuare due preferiti da rendere immuni. Quindi ieri sera 2 dicembre non c’è stato eliminato perché il televoto non era per decidere chi doveva uscire. Nonostante non ci fossero in programma eliminazione, è stato uno scontro tra gli inquilini che ha dato per l’ennesima prova un segnale chiaro su chi è la favorita numero uno per la vittoria finale. Beatrice Luzzi ha ottenuto il 46,56% delle preferenze, mentre al secondo posto si è classificato Vittorio Menozzi con il 19,26%. Le percentuali di ieri sera 2 dicembre hanno così decretato loro due, sempre più legati da un’amicizia che viene criticata da Garibaldi e Anita, come i preferiti della Casa. Niente da fare proprio per la plurilaureata e il bidello che hanno raggiunto l’8,97% e il 6,53% delle preferenze. Dietro gli altri con Massimiliano Varese che ha fatto registrare il 5,51%, Paolo Masella il 5,03%, Rosy Chin il 3,33% e infine Alex Schwarzer con il 2,68% e Fiordaliso con il 2,13%.

Grande Fratello ieri sera 2 dicembre cosa è successo

Come detto ieri sera 2 dicembre al Grande Fratello la puntata è stata quasi totalmente dedicata a Mirko, Perla e Greta. L’ingresso della tentatrice era attesa da giorni però si è scelto di non rivelarlo subito. Inizialmente è entrata per un confronto con i due ragazzi già presenti all’interno della casa e che stanno riallacciando un rapporto con la speranza, da parte del loro fandom, di ritrovare l’amore. Successivamente Mirko, per scherzo e a sua insaputa, è stato messo di fronte ad una scelta ben precisa, decidere chi dovesse restare nella casa tra Perla e Greta. L’imprenditore ha scelto la Vatiero, mossa che è stata accolta con sportività dalla sua ex che a questo punto ha avuto, secondo il suo parere, la conferma che i due sono ancora innamorati. Uscita dalla casa Greta ovviamente ha atteso di rientrare per diventare ufficialmente una concorrente del Grande Fratello, ma prima però Mirko è protagonista di uno scherzo ai danni di Perla su decisione da parte di Alfonso Signorini. Alla Vatiero viene fatto credere che l’imprenditore vuole lasciare la casa ma poi tutto viene cancellato e rientrano. Tra le note più importanti della puntata di ieri sera 2 dicembre del Grande Fratello l’ingresso anche di Rosanna Fratello come nuova concorrente del reality, lo scontro ennesimo tra Beatrice e Garibaldi con tanto di scenetta di quest’ultimo simulando con una pentola che l’attrice rigira le frittate e la sorpresa proprio al bidello. Giuseppe ha potuto rivedere i suoi genitori che hanno conosciuto pure la Luzzi, il padre è apparso un po’ titubante ma l’attrice ha ribattuto punto su punto a quanto criticato mentre la madre è sembrata entusiasta di Beatrice ed è stata apprezzatissima sui social. Sempre per quanto riguarda Beatrice e Garibaldi è stata mostrata la clip relativa al jolly ma nonostante le varie spiegazioni il calabrese e Anita non hanno capito il significato inteso dalla Luzzi. Proprio la plurilaureata infine è stata la destinataria di un provvedimento da parte della produzione perché è stato scoperto che la madre le ha inviato un bigliettino all’interno di un farmaco. Il foglio è stato mostrato anche a Rosy Chin ma si tratta di una violazione del regolamento e per questo Anita Olivieri è stata nominata d’ufficio e rischia l’eliminazione nel televoto del Grande Fratello in programma sabato 9 dicembre.

