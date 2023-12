Grande Fratello dopo puntata Perla disperata lascia? Reazione di Mirko

Crollo di Perla in diretta dopo la puntata del Grande Fratello di ieri sera 2 dicembre. Minaccia di uscire, Mirko reagisce male

Una brutta tegola ieri sera 2 dicembre dopo la puntata del Grande Fratello per i fan dei Perletti. Le ultime notizie su Mirko e Perla, riguardo ad un loro ritorno ufficiale di fiamma con Greta messa al palo nella Casa, non sono per nulla confortanti. Eppure in trasmissione la strada per la coppia sembrava spianata con addirittura Brunetti che aveva scelto tra la Rossetti e la Vatiero quest’ultima, credendo di condannare la tentatrice di Temptation Island all’ingresso più breve della storia del reality. L’influencer è finita temporaneamente nel tugurio, per poi diventare ufficialmente una nuova concorrente del Gf. Chi credeva che, a questo punto, ieri sera dopo la puntata del 2 dicembre del Grande Fratello Mirko e Perla si sarebbero scambiati un bacio, o quantomeno si fossero subito confrontati su quanto accaduto in puntata, si sbaglia di grosso. Perla, come era facile immaginare, è andata in crisi nera, è caduta nello sconforto più totale e si è rapidamente isolata in giardino. La Vatiero è scoppiata poi in un pianto disperato e a consolarla, in un primo momento, non c’era Mirko. Già questo ha acceso una spia in alcuni fan dei Perletti, pensando che Brunetti avesse preferito non esporsi nuovamente a favore della storica ex salernitana. In soccorso della mora concorrente è arrivata, con tempismo perfetto, Letizia. Perla in lacrime, disperata, diceva a denti stretti di non riuscire a reggere e che forse avrebbe fatto meglio ad uscire. Non è semplice per lei fare un percorso personale al Gf con Greta e Mirko insieme, con la donna che le ha “rubato” il fidanzato, una situazione, come è noto, che l’ha devastata psicologicamente, facendola molto soffrire. Il suo peggior incubo che si realizza in sostanza per Perla che, in maniera non ipocrita ammette che si aspettava l’ingresso di Greta, ma che non era pronta come invece, in parte, credeva.

Grande Fratello Perla in crisi: la reazione di Mirko spiazza

Dopo un po’ si presenta Mirko che con freddezza invita Perla e Letizia a tornare dentro perché ci sono nuove persone e non è una bella figura. Poi lascia le due dicendo che è un semplice consiglio da amico. Una reazione che ha spiazzato i fan della coppia e che ha messo sotto una nuova luce l’imprenditore che in realtà successivamente è apparso anche lui in difficoltà. Dopo la cena Perla ha parlato con Beatrice delle sue sensazioni spiegando che ci ha messo un mese a superare tutto e che deve affrontare una realtà che è fuori dal normale. L’obiettivo di Perla è quello di distaccarsi dalla situazione, essere estranea ma è apparsa combattuta perché non può tirarsi indietro ma crearsi uno scudo e andare avanti senza avere emozioni. Beatrice Luzzi le consiglia di andare a braccio, di essere istintiva senza pensare tanto a cosa fare ma di agire senza pensieri. Perla però non riesce ad accettare questa nuova situazione perché ha spiegato che le hanno messo davanti ad una sofferenza che ha passato. Poi ha provato a farsi coraggio perché è convinta che se ce la fa questa volta, esce da qui fortissima. Il possibile ritiro di Perla al Grande Fratello però non è affatto escluso, la ragazza è apparsa in difficoltà anche su quale letto dormire e ha ipotizzato più volte che forse sarebbe meglio uscire. Anche Mirko ha pensato ad un abbandono perché per lui non è più un gioco ma vita vera e a questo punto con l’ingresso di Greta e Perla il suo percorso è praticamente finito.

Copyright Image: ABContents