Terra Amara Mujgan muore: che fine per il figlio!

In Terra Amara la dottoressa Mujgan muore in un incidente aereo che fine fa suo figlio avuto con Ylmaz e la reazione di Fickret

Un tragico ha sconvolto il pubblico di Canale 5 che segue le puntate di Terra Amara sia in prima serata che a ora di pranzo. La soap opera made in Turchia, andata in onda originariamente nel paese anatolico tra il 2018 e il 2022, sta riscuotendo un impressionante successo anche in Italia anche perché gli sceneggiatori senza pietà fanno morire i personaggi. Dopo Ylmaz tocca anche alla sua ex moglie. Ebbene sì, è vero la bella dottoressa Mujgan muore, e anche in circostanze tragiche negli episodi andati in onda su Canale 5 tra il 3 e l’8 dicembre 2023. L’ex moglie di Ylmaz effettivamente perderà la vita senza fare ritorno con strani stratagemmi di sceneggiatura (come ad esempio spesso si vede nella soap Beautiful). In primo luogo va però smentita una fake news: in Terra Amara Mujgan non muore per via delle decisione di tagliarsi le vene, non si suicida. Questo evento si è effettivamente verificato in passato, ma la mora dottoressa è stata salvata da sua zia Behice e condotta all’ospedale. In seguito, la mamma di Alì è arrivata a sparare a Zuleyha (senza però ucciderla), ma questo ovviamente non ha potuto impedire alla crisi ormai evidente tra la donna e il suo poi defunto marito di portare il loro matrimonio sempre più vicino a un punto di non ritorno. Tornando al presente il personaggio interpretato dall’avvenente attrice Melike İpek Yalova vive un amore tormentato con l’adone Fickret. La vediamo ormai decisa a lasciare Cukurova: vuole accettare l’offerta del dottor Metin e tornare a Istanbul insieme a suo figlio Kerem Ali. Fikret cercherà di raggiungerla a casa sua per chiederle di sposarlo, ma arriverà anche troppo tardi: la donna ha già preso l’aereo. Ma questo viaggio significherà anche l’ultima cosa che Mujgan potrà fare: l’aereo sul quale viaggia la donna sarà vittima di un incidente, precipitando e portando alla morte di passeggeri e dell’equipaggio intero, dottoressa compresa.

Terra Amara figlio di Mujgan che fine fa

Mujgan muore in un incidente aereo e la sua dipartita è stato uno degli eventi più drammatici delle puntate di Terra Amara, e ha fatto senza dubbio discutere i fan della soap opera turca. C’è comprensibilmente un grande interesse, però, per sapere cosa accadrà a Kerem Ali, il figlio di Mujgan e di Yilmaz, che la dottoressa voleva portare con sé a Istanbul. Il bambino non è partito con la madre, che durante il suo viaggio intendeva recarsi a Istanbul solo per curare il trasloco e non ancora per trasferirsi definitivamente. Kerem Ali non muore dunque nell’incidente aereo assieme alla madre, ma non per questo le cose gli andranno necessariamente meglio. Anzi, il bambino contrarrà la meningite in una forma particolarmente grave, e finirà ricoverato in terapia intensiva. Nel frattempo, un avvocato arriva a Cukurova dall’America, inviato dal fratello di Mujgan, intenzionato a far crescere il bambino con sé oltre oceano. Una decisione che viene fortemente osteggiata da Fikret, che non ritiene che l’uomo si sia mai interessato né della sorella né del bambino. Le condizioni di salute di Kerem Ali peggioreranno rapidamente, al punto che il suo cuore si fermerà anche per qualche secondo, prima di essere rianimato. Constatando il grande amore degli zii per il piccolo, l’avvocato del fratello rinuncierà infine a portarlo con sé in America. Un doppio lieto fine perché Kerem Ali figlio di Mujgan non muore nemmeno di polmonite o arresto cardiaco, si salva e viene adottato da Fickret che lo crescerà con amore e dedizione in ricordo dell’amata defunta tragicamente.

Copyright Image: ABContents