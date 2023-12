Grande Fratello chi è stato nominato ieri sera 4 dicembre: motivazioni

Un ritiro caratterizza la puntata di ieri sera 4 dicembre al Grande Fratello ma chi è stato nominato fa scalpore: le motivazioni

Dopo Ciro Petrone un altro ritiro ieri sera 4 dicembre al Grande Fratello. Questa volta è stato il turno di Alex Schwazer che dopo aver riabbracciato moglie e figli ha scelto di prendere la porta rossa e lasciare la casa. Una puntata caratterizzata anche questa volta dal triangolo arrivato direttamente da Temptation Island e formato da Mirko, Greta e Perla. I confronti tra i tre sono ormai punti fissi di ogni appuntamento serale mentre tutto il resto viene messo in secondo piano. Chi è stato nominato ieri sera 4 dicembre però ha spiazzato un po’ tutti e chi sarà il meno votato tra i quattro concorrenti sarà il prossimo eliminato dal Grande Fratello. Prima delle nomination avvenute in maniera palese e nel segreto del confessionale, ci sono stati due nuovi ingressi: Federico Massaro e Monia La Ferrera. Sorpresa per Paolo che ha ricevuto una lettera dal padre, mentre l’ennesimo scontro tra Garibaldi e Beatrice ha visto l’inserimento di Massimiliano Varrese che ha attaccato l’attrice ricalcando il copione delle prime puntate del programma. Parole forti nate dall’osservazione di Beatrice sulla famiglia del calabrese, entrati nella casa sabato 2 dicembre per una sorpresa al figlio. La divisione tra Garibaldi e il padre che si sono staccati da Beatrice e la madre del bidello ha sorpreso la Luzzi che ha cercato di introdurre nella casa il concetto di maschilismo anche nelle famiglie. Un argomento apparso troppo alto per un programma del genere ma che è stata un’occasione per Massimiliano Varrese per attaccare la collega. Dopo lo scontro si è passati al televoto: i preferiti del pubblico sono Beatrice e Vittorio, frutto del risultato del televoto di sabato mentre tra gli inquilini i più apprezzati sono Massimiliano, Paolo e Marco Maddaloni. Cesara Buonamici ha invece reso immune Letizia. Non hanno partecipato alle nomination i due nuovi ingressi, Rosanna Fratello e Greta Rossetti mentre per la prima volta ha partecipato Sara Ricci insieme a Marco Maddaloni.

Grande Fratello ieri sera 4 dicembre nomination motivazioni

Ieri sera 4 dicembre al Grande Fratello la prima a fare la nomination è stata Anita che ha scelto Mirko perché non ha apprezzato il suo modo di fare con Rosy Chin, nei suoi confronti lo trova poco sincero. Fiordaliso nomina Perla perché è la persona con cui ha parlato meno, stesso discorso per Sara Ricci ma proprio per le stesse motivazioni l’attrice è stata nominata da Garibaldi, Mirko e Perla. Grecia non si ostina alla rottura tra Beatrice e Garibaldi e nomina quest’ultimo perché deve ascoltare il suo cuore e parlare con l’attrice, mentre Rosy ha nominato Mirko per ricambiare l’ultima nomination avuta. Anche nel confessionale la musica non è cambiata con Letizia che ha nominato Sara perché non ha mai interagito con lei, Massimiliano ha portato avanti le stesse motivazioni sperando che l’attrice si dia una mossa. A fare il nome della Ricci anche Paolo, mentre Marco Maddaloni ha nominato Garibaldi perché è la persona con cui ha legato meno. Le motivazioni delle nomination in questa puntata del Grande Fratello sono abbastanza simili per tutti, infatti anche Vittorio ha scelto Perla perché ha parlato meno con lei. Ha chiuso Beatrice Luzzi che era convinta di poter nominare Massimiliano ma solo in confessionale ha scoperto che fosse immune e così dopo un po’ di secondi ha scelto Mirko perché ha messo in casa questo casino (portare Temptation al Grande Fratello). Chi è stato nominato ieri sera 4 dicembre al Grande Fratello sono Anita (per provvedimento della produzione), Sara, la più votata dagli inquilini, Mirko e Perla, questi ultimi con tre voti a testa.

