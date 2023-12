Grande Fratello dopo puntata Mirko ci prova con Greta: Perla addio VIDEO

Ieri sera dopo la puntata del 4 dicembre del Grande Fratello Mirko fa un gran gesto per Greta e Perla rimane al palo. Il video fa infuriare molti fan

Potrebbe essere arrivata una svolta nel triangolo Mirko Perla Greta che da ormai mesi si trascina prima a Temptation Island e ora al Grande Fratello. L’ingresso della ex tentatrice all’interno della casa più spiata d’Italia ha sorpreso tutti per i modi con cui si è interfacciata con gli altri due componenti del triangolo. Greta ha voluto subito mettere un punto alla relazione con Mirko sottolineando più volte che lei è felice se finalmente il ragazzo ammette di provare ancora un sentimento forte per la ex Perla. Inoltre ha affrontato a testa alta i confronti con l’imprenditore rietino spiegando che era abbastanza chiaro che il suo ingresso nella casa avrebbe portato alla sua partecipazione e a quella di Perla. Dopo la puntata di ieri sera 4 dicembre del Grande Fratello però qualcosa è cambiato e il fandom di Mirko e Perla (i Perletti) sembrano ormai sul punto di sfaldarsi definitivamente a causa di Brunetti. In alcuni fuorionda si vede il ragazzo avvicinarsi a Greta come mai prima d’ora e lo stesso si fa scappare che nella casa ha portato il suo profumo. La ex tentatrice risponde di averne un altro ora, ma Mirko fa confusione e crede che con “altro” intendesse un altro uomo e si mostra molto geloso prima di comprendere che la ragazza stava parlando del profumo. Ma è un altro video sempre fuorionda che ha scatenato l’ira del fandom della coppia che ora ha deciso di votare in massa Perla sperando che Mirko esca al prossimo televoto. Infatti tra i nominati oltre a Sara e Anita ci sono anche la salernitana e Brunetti.

Grande Fratello Mirko sotto attacco dai fan

Nelle immagini che sono state pubblicate sui social si vede Mirko toccare Greta con delicatezza e rincuorarla perché lei è Greta e non è una tentatrice e questo basta. Il dispiacere della ragazza nasce dal fatto che uno dei due nuovi ingressi nella casa, Federico Massaro, le ha detto che era La tentatrice per antonomasia. Un commento che ha intristito Greta, subito accolta da Mirko che ha cercato di tirarle su il morale. Tra i commenti sui social sono tanti quelli che evidenziano i gesti di Mirko nei confronti della ex Greta che sembrano gli stessi fatti a Perla, un comportamento che lo rende scontato e che sta spingendo sempre più persone a votare solo la Vatiero. Una parte del fandom ritiene invece che Brunetti abbia deciso di avvicinarsi a Greta per ripicca nei confronti di Perla dato che la salernitana poche ore prima ha detto che voleva fare un passo indietro per tutelarsi. Proprio per questo in tanti sperano nell’ingresso nella casa del Grande Fratello di Luca Vetrone, ragazzo con cui stava uscendo prima di rivelare i suoi sentimenti per Mirko e partecipare poi al reality condotto da Alfonso Signorini. Un altro dettaglio non indifferente che ha scatenato i fan della coppia e che ha messo in cattiva luce Mirko è che quest’ultimo si è subito confrontato con Perla per le nomination avute e parlando alla ragazza ha detto che ci sta che lei sia stata nominata mentre lui no. Una serata da dimenticare per l’imprenditore che ora rischia addirittura di uscire al televoto dopo aver perso i consensi della maggioranza dei Perletti che speravano che tra lui e Perla tornasse di nuovo l’amore.

