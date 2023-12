Grande Fratello fuorionda Beatrice svela perché vuole uscire davvero

Ieri sera 4 dicembre al Grande Fratello Beatrice Luzzi ha detto che vuole uscire dalla casa perché vuole stare con i suoi figli ma la verità è anche un’altra

Se da qualche settimana le puntate del Grande Fratello sono diventate uno spin off di Temptation Island con le dinamiche di Perla, Greta e Mirko, chi è stata la vera mattatrice nei primi tre mesi del programma è stata Beatrice Luzzi. Amatissima dai social e sempre vincitrice al televoto con percentuali altissime, l’attrice che ha interpretato Eva in Vivere ha monopolizzato il reality condotto da Alfonso Signorini con scontri, litigi, discussioni animate e una relazione conclusa in malo modo con Giuseppe Garibaldi. Da qualche giorno però Beatrice appare spenta e spesso da sola manifestando una grande mancanza dei figli, aspetto che finora era riuscita a gestire in qualche modo. I fan dell’attrice si sono accorti di questo comportamento anomalo, cosa che invece non è successo nella casa del Grande Fratello dove l’inquilina non è stata confortata e non ha avuto il supporto di nessuno. È evidente, facendo un’analisi delle ultime puntate del Gf dall’ingresso di Mirko, che la stella di Beatrice si è spenta. Unica protagonista della prima era di questa edizione del reality, le dinamiche da lei create sono state messe piano piano da parte, fino ad avere un blocco, o quasi, dopo mezzanotte o a ridosso delle nomination e sempre mettendola in luce negativa. Un esempio è il caso Letizia, ovvero quando le ha detto che le non spingeva con Paolo perché non le piacciono gli uomini, che non era affatto in chiave dispregiativa.

Grande Fratello fuorionda perché Beatrice vuole uscire

L’altro ieri sera nella puntata del 4 dicembre del Gf quando ha dato del maschilista al padre di Giuseppe Garibaldi, per poi scusarsi per il messaggio che è passato, restando sempre del parere che doveva readarguire il figlio per le frasi dette sul conto della sua ex fiamma. Se Beatrice lascia il Grande Fratello è senza dubbio in primis perché le mancano i suoi figli e perché teme che ciò che sta accadendo nel gioco possa essere così pesante da segnare la loro vita fuori, o quantomeno essere ricordato in futuro per aver influito troppo sul loro percorso di crescita. C’è però un motivo che spinge la Luzzi ad uscire dalla porta rossa, espresso fuorionda inteso come non durante la puntata, la dinamica del triangolo Mirko, Perla, Greta, con un’attenzione costante alle ultime notizie sui Perletti, ha letteralmente messo in ombra il resto dei gieffini, compresa lei. Basti pensare che spesso le le telecamere della diretta su Mediaset Extra o le due regie sono puntate su Mirko e Perla per vedere se tra loro succede qualcosa. Inoltre hanno sempre i primi blocchi della prima serata che denota la loro importanza per gli autori. E pensare che fino alla poche settimane fa Beatrice Luzzi era la vincitrice certa del Gf 2023 e ora si contende il primato con la Vatiero che ha un plebiscito di fan, oltre ad essere anche lei molto amata sui social, Twitter in particolare. Beatrice ieri sera nella puntata del 5 dicembre del Grande Fratello ha detto a chiare lettere che la storia d’amore, vera o presunta, tra Perla e Mirko la annoia molto, nella puntata precedente aveva proposto ironicamente di andare tutti in sauna quando si parlava dei Perletti e di Greta per poi ritornare per le nomination. I fan sperano che Bea non esca dal Grande Fratello compreso i suoi figli che anche sui Instagram continuano a chiedere alla mamma di restare come concorrente.

