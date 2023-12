Grande Fratello Mirko ha svelato chi ama tra Greta e Perla VIDEO

Grande Fratello le ultime notizie su Mirko e Perla sono nere per i fan, Brunetti si dichiara e chiede un confronto che mette un punto sulla questione

Con l’ingresso di Greta all’interno della casa del Grande Fratello il rapporto tra i due ex di Temptation Island sono inevitabilmente cambiati arrivando finalmente ad una svolta inaspettata. Le ultime notizie su Mirko e Perla non sono delle più confortanti ma soprattutto mettono in discussione tutto ciò che è accaduto negli ultimi quindici giorni lasciando il fandom della coppia, i Perletti, con un grande dubbio: l’imprenditore rietino ci è o ci fa? Ha illuso Perla per avere più consensi e salvarsi al televoto? Più risposte sono arrivate guardando la diretta del Grande Fratello su Mediaset Extra e Infinity e anche grazie ai video che girato su Twitter postati dagli stessi fan, molti ex fan, di Mirko e Perla. Tra questi ce n’è uno che inchioda definitivamente Brunetti e sicuramente sarà mostrato in puntata per metterlo finalmente spalle al muro e smascherare la sua finta indecisione tra le sue ex fidanzate, la recente e quella con cui ha avuto una storia di 5 anni. Nemmeno il confronto che c’è stato nelle ultime ore al GF tra Mirko e Greta ha dato delle risposte come il video che vi mostriamo alla fine di questo articolo, talmente eloquente che sembra mettere la parola fine su una delle due ship. L’imprenditore originario di Rieti viene beccato in veranda mentre parla con un suo coinquilino a lui molto caro, Vittorio, anche se spesso è incappato in battute omofobe nei suoi confronti che sono citate proprio dai fan per sottolineare la sua incoerenza. Al modello l’ex concorrente di Temptation Island ha spiegato che secondo lui anche Greta è nella sua stessa situazione in questo momento e non si sta vivendo bene il suo percorso all’interno della casa più spiata d’Italia. Il tutto è propedeutico ad una confessione, a questo punto anche studiata visto il cambio di bandiera del proprietario di Eurofocaccia.

Grande Fratello Mirko e Greta confronto

Qui arriva la confessione shock per i Perletti Mirko ha svelato che ama ancora Greta, sì avete letto bene il Brunetti ama la Rossetti e non la Vatiero. Le sue testuali parole, ribadiamo non dette in faccia alla ex tentatrice nemmeno durante il confronto di ieri sera 4 dicembre e nemmeno in quello avuto nelle ultime ore, sono state “Vuoi o non vuoi il sentimento per Greta c’è” ma secondo lui entrambi hanno paura di esporsi per paura di prendere una nuova batosta, essendo sempre rimasti fermi sulle loro posizioni senza venirsi incontro e soprattutto perché sono molto orgogliosi. Infine ha sentenziato “o con Greta o da solo”. Queste ultime notizie su Mirko e Perla del GF sono uno smacco per molti dei fan della coppia, non tutti, che hanno postato video dove si vede palesemente Brunetti mostrare un interesse per la sua ex di cinque anni provando anche a darle un bacio rubato mentre lei lava i piatti. Un momento che potrebbe essere svelato nella puntata di sabato e che metterebbe spalle al muro l’imprenditore rietino. A confermare la nuova rotta del gieffino verso la Rossetti è anche quanto ha detto alla ragazza per piacere la sua gelosia sia per Angelica che per la stessa Perla. Mirko ha infatti spiegato che non ha mai parlato di amore e nemmeno di volerci riprovare con la Vatiero, è semplicemente stato se stesso come lei con i suoi ex senza malizia. Si aspettava che lei capisse questo messaggio dato che lui si è comportato fuori dalla casa sempre con lei in questo modo credendole e rispettandola (si riferisce al rapporto tra Greta e il suo ex Eugenio Colombo con cui addirittura ha dormito insieme ed è andata in giro e a pranzo fuori con i suoi figli). Brunetti ha anche ammesso però che il loro rapporto si è rotto perché non sono riusciti a costruirlo una volta fuori da Temptation Island, per la Rossetti il motivo invece resta sempre Perla nonostante lui neghi qualsiasi riavvicinamento e sentimento.

Copyright Image: ABContents