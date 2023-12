Joey di Stefano e Rina scuola di ballo dove si trova: prezzi

Joey di Stefano e sua moglie Rina Diliberti sono i protagonisti della trasmissione Real Time Tutti in Pista e coppia più virale di sempre su TikTok

Joey di Stefano, vero nome Angelo, e Rina, vero nome Caterina Diliberti, sono per tutti i coreografi di TikTok diventati popolari con la storica coreografia di Bellissima di Annalisa. Oggi sono talmente popolari da aver preso parte anche ad una trasmissione televisiva su Real Time dal nome Tutti in Pista dedicata alla loro palestra che esiste realmente e si trova in Sicilia con una storia molto particolare. Joey e Rina sono entrambi originari di Ramacca in provincia di Catania, crescono con una passione in comune, quella per la danza che studiano fin da piccolini. Entrambi frequentano l’ITC Russo e si conoscono quando avevano rispettivamente 14 anni lei e 17 anni lui, a far scoppiare la scintilla è il ballo che li unisce sempre di più. Una vita trascorsa insieme prima lei come allieva del coreografo del video virale sulle note di Bellissima poi sua partner nella vita e in pista. Il loro amore viene coronato il 31 agosto 2012 quando si sposano e così Joey e Rina diventano marito e moglie. La coppia ha due figli: Ryan di circa 8 anni e Kate di circa 4 anni. I due coreografi protagonista del programma Tutti in Pista di Real Time hanno l’intuizione di iniziare a postare sul loro canale YouTube Joey e Rina i loro balli di gruppo che non sono altro rifacimenti delle coreografie delle hit del momento inventando la cosiddetta social dance che in futuro prenderà piede anche sui loro profili social. La svolta inizia ad arrivare durante il lockdown a causa della pandemia quando i video iniziano a diventare sempre più visti e condivisi aumentando così le visualizzazioni.

Joey e Rina scuola di danza prezzi

Il boom di Joey di Stefano e sua moglie arriva con il balletto di Bellissima che diventa talmente virale che in un nuovo video ne prende parte anche Annalisa. Sbarcano a Sanremo 2023 alla Suzuki Arena poi prendono parte a Tu sì que vales e vengono intervistati da Cattelan su Raidue. Una popolarità crescente e si immagina anche i guadagni che gli permettono di rinnovare anche la loro scuola di danza che si trova a San Gregorio di Catania dove vivono attualmente. Nello specifico la scuola di danza di Joey e Rina è la Sala Dancing Joey e Rina e si trova in via Zizzo 109 frequentata da adulti e bambini. Non sappiamo i prezzi richiesti per iscriversi alla scuola di ballo che fa da scenario a Tutti in Pista su Real Time con Joey e Rina ma in genere l’iscrizione annuale ad una struttura del genere dovrebbe aggirarsi attorno ai 30 euro, poi ogni mese c’è un quota da pagare che può variare in base al corso e alla frequenza tra i 30 e i 100 euro a persona. Invece per partecipare ad una loro serata, cena spettacolo o stage, i prezzi si aggirano tra i 15 e i 30 euro a seconda dell’evento in programma. Qualche piccola curiosità su di loro: Joey di Stefano ha frequentato l’Università degli studi di Catania e non ha mai rivelato la sua data di nascita ma si sa che ha 41 anni, mentre Rina è anche istruttrice di zumba fitness.

