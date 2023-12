Un Professore 2 Dante muore? Già si sa SPOILER

In Un Professore 2 Dante è gravemente malato e dalla Spagna si sa se muore oppure no il personaggio di Alessandro Gassmann ispirato alla serie Merlì

Per i pochi che non lo sapessero la fiction RAI Un Professore è ispirata in larga parte a Merlì serie spagnola, o meglio catalana, grande successo di TV3 che è diventata poi una storia che ha superato i confini iberici catturando l’attenzione del pubblico internazionale. Così come per Merlì anche in Un Professore il protagonista è un docente di filosofia in un liceo che oltre a gestire la classe ha da chiarire dove andrà il suo cuore che batte per una collega e aiutare suo figlio ad accettare la sua omosessualità. I nostri Simone e Manuel, interpretati da Damiano Gavino e Nicolas Maupas, sono Bruno e Pol mentre Alessandro Gassmann spagnolo prende il nome di Merlì come il titolo della serie ed è interpretato dall’attore Francesc Orella. In Spagna la storia si sviluppa in tre stagioni e due spin off dal titolo Sapere Aude dunque è già noto se Manuel e Simone si mettono insieme se Dante muore. Anticipazioni e spoiler confermati se ovviamente la fiction Un Professore rispecchia interamente Merlì, finora è identica eccetto la censura nella prima stagione del rapporto intimo tra i due ragazzi Bruno e Pol, ovvero Manuel e Simone in Italia. In Un Professore 2 arriva una diagnosi pesante per Dante, la malattia che il professore di filosofia ha è una malformazione alle arterie confermata da una doppia tac. Le conseguenze che potrebbe portare questa patologia sono diverse, dall’ictus all’infarto fino alla perdita di memoria definitiva. La situazione potrebbe rientrare solo con un’operazione e così sarà nella seconda stagione, ma attenzione non nella terza.

Un Professore Dante malattia

Se per questa volta Alessandro Gassmann nella fiction RAI con Nicolas Maupas si salva si consumerà una tragedia nell’ultimo capitolo della storia. Se è come in Merlì in Un Professore Dante muore ed è questo il finale della terza stagione. Nell’ultima puntata gli alunni del liceo fanno un piccolo omaggio al loro insegnante e lo ringraziano per i tanti consigli avuti nel corso degli anni scolastici vissuti insieme. Quello che però non sapevano è che l’addio sarebbe stato definitivo. Il personaggio interpretato in Spagna da Francesc Orella con il nome di Merlì e in Italia da Alessandro Gassmann con il nome di Dante vive i suoi ultimi momenti di vita in classe, probabilmente il luogo che lo aveva reso più felice. Dopo poco crolla sulla cattedra a causa di un ictus e viene subito portato in ospedale dove aspettavano suo figlio Bruno e altri suoi studenti. In Italia Bruno corrisponde a Manuel ed è proprio lui insieme a Carmina che nella fiction Rai è Anita interpretata da Claudia Pandolfi ricevono la tragica notizia: Merlì è morto e a nulla sono valsi i soccorsi. Per questo, ripetiamo, se Un Professore segue la storia originale Dante muore e un dettaglio decisamente rilevante riguarda proprio Anita che, almeno nella versione spagnola, risulta essere incinta quando il professore di filosofia viene portato al pronto soccorso. Chissà quindi se gli sceneggiatori hanno deciso di far morire Dante rispettando quanto visto in Spagna o se invece hanno avuto in mente un finale diverso per la fiction Un Professore.

