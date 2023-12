Anticipazioni Chi l’ha visto stasera 6 dicembre: esclusiva Cecchettin

Gli ospiti e i temi della puntata di Chi l’ha visto stasera mercoledì 6 dicembre, nuova esclusiva su Giulia Cecchettin e il giallo della piccola Katia

Inevitabile parlare stasera 6 dicembre a Chi l’ha visto di Giulia Cecchettin e a confermarlo sono le anticipazioni sulla puntata. Ieri sono stati svolti i funerali della giovane data per scomparsa e nel programma prodotto da Federica Sciarelli dopo l’esclusiva degli audio in cui la ragazza si lamentava dei comportamenti anomali e ossessivi del suo ex fidanzato Filippo Turetta, ha in serbo notizie mai diffuse sull’omicidio. A far discutere ancora la questione legata allontanamento volontario risulta infatti la categoria di scomparsa più ricorrente ma anche quella più inutile visto che ritarda le ricerche di quelle che potrebbero essere presunte vittime. Per questo da più parti e da più associazioni ci sono richieste per abolire questa zavorra che rallenta le indagini soprattutto nelle prime ore che potrebbero risultare decisive per salvare la vita non solo di una donna dal suo aguzzino ma anche in generale. Le ultime dichiarazioni di Filippo Turetta, 22 anni, vedono il giovane che ha dichiarato di aver fatto il folle gesto perché la voleva tutta per sé e lei scappava, l’autopsia ha rivelato che Giulia Cecchettin è stata uccisa con 26 coltellate ed è morta dissanguata. Stasera 6 dicembre stando alle anticipazioni di Chi l’ha visto si potranno conoscere probabilmente ulteriori particolari. Nella puntata Federica Sciarelli tratterà anche un altro tema molto caldo, il presidente dell’Associazione Figli Negati, Giorgio Ceccarelli, presenterà ufficialmente la sua proposta di legge: gli uomini violenti dovrebbero essere chiusi in strutture protette così da evitare di poter trasformare le minacce e lo stalking in omicidio e non le vittime o le donne perseguitate a dover essere rinchiuse in queste strutture dedicate a loro.

Anticipazioni Chi l’ha visto stasera 6 dicembre: novità su Kata

Nel corso del programma del mercoledì sera di Raitre si tratterà anche un tema caldo, quello della sottrazione di minori da parte di uno dei genitori, tema attuale che stiamo vedendo anche nella soap Un Posto al Sole della stessa emittente con il caso Clara – Alberto. Spazio anche alla piccola Kata, la bambina scomparsa a Firenze: i legali hanno rinunciato a difendere i genitori della piccola Kataleya perché è venuto meno il rapporto di fiducia che legava le parti interessate. Una nuova scomparsa secondo le anticipazioni di stasera 6 dicembre a Chi l’ha visto è quella di Giovanna Davoli che verrà trattata in puntata, si tratta della donna di Reggio Emilia di 60 anni che dopo aver lasciato casa in bici, come d’abitudine per recarsi al mercato, non è mai più tornata e sono trascorsi 15 giorni. Si cercherà di capire se in questo che è davvero sembra un mistero inspiegabile ci sia qualche appiglio nelle indagini che possa portare ad una pista concreta. La donna soffre di alcuni disturbi e finora di lei non si è saputo più nulla. Il programma è da decenni leader di ascolti con un format consolidato che non ha mai avuto modo di cambiare nel corso del tempo per il successo delle inchieste fatte come quella riguardante Elisa Claps.

