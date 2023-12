Anticipazioni Uomini e Donne Roberta e Alessandro: la scelta imbarazza

A Uomini e Donne Roberta e Alessandro escono dal programma e diventano una nuova coppia? Le anticipazioni deludono i fan

Nelle ultime registrazioni di Uomini e Donne Over viste poi su Canale 5 la bella Roberta Di Padula sta riscuotendo non pochi consensi anche per ricominciato a frequentare Alessandro Vicinanza appena rientrato nel parterre maschile. L’imprenditore nel campo dei fiori vuole rimettersi in gioco dopo la rottura definitiva con la sua recente ex Ida Platano, attuale tronista. Le anticipazioni su Alessandro e Roberta sono davvero da popcorn come direbbe il grande Riccardo Guarnieri che sicuramente da casa starà gongolando con la sua fidanzata nel vedere che si è avverato tutto ciò che aveva previsto sulla coppia. L’abbraccio in studio tra Vicinanza e la Di Padua durante un appassionato ballo all’arrivo del cavaliere salernitano è stato il preludio di una frequentazione intensa e passionale. Stando agli spoiler che arrivano da Lorenzo Pugnaloni sul Trono Over sono usciti a cena ritrovando subito quell’alchimia e quell’intesa che aveva contraddistinto la loro conoscenza poco prima che Alessandro dichiarasse il suo amore per Ida. In studio inoltre durante le ultime registrazioni del Trono Over, suddivisa come sempre in tre o quattro giorni della settimana, hanno sempre ballato ogni volta che c’è stato un intermezzo musicale tra un tema e l’altro scambiandosi risate, sorrisi e sguardi languidi. Inoltre stando alle anticipazioni del Trono Over su Roberta e Alessandro sono arrivati diversi baci molto appassionati che a centro studio i due protagonisti hanno raccontato senza giri di parole. Una frase del suo ex ha scatenato l’ira della nuova tronista Ida Platano, infatti ha affermato che era da tempo che non stava così bene. Una zeppata secondo la parrucchiera siciliana che vive a Brescia che non meritava dopo il modo in cui è avvenuta la rottura. La doccia fredda però è arrivata anche per Roberta da parte del molto discusso cavaliere che Armando Incarnato aveva già ben inquadrato e che i fan non vedono l’ora di vedere di nuovo l’uno contro l’altro nei famosi litigi visti l’anno scorso.

Anticipazioni Uomini e Donne Alessandro Roberta uscita

La Di Padua è esplosa con una reazione di rabbia andando su tutte le furie e con carattere deciso ha voluto chiudere seduta stante la frequentazione con Vicinanza. Il motivo della scelta di rompere è stata la rivelazione da parte dell’imprenditore salernitano di voler conoscere altre donne, in particolare una a cui avrebbe voluto lasciare il numero ma non ha avuto il coraggio di rivelare il nome (molti puntano su Barbara De Santi o Claudia ex di Alessio). C’è però una scelta che imbarazza dopo quanto successo tra i due infatti a quanto pare secondo le anticipazioni di Uomini e Donne Trono Over Alessandro e Roberta si stanno nuovamente frequentando con la Di Padua che si è rimangiata quanto detto. A conferma di ciò ci sono anche delle foto che circolano sul web e che vedono i due chiacchierare amabilmente davanti ad una colazione con caffè e cornetto in un bar vicino la stazione di Roma. Questo ha deluso molti fan che sono pazzi di Roberta per il suo essere una donna con la d maiuscola e che non si lascia abbindolare da questi giochetti, almeno per ora. In passato però la stessa dama di Cassino aveva detto che gli era rimasta alla gola una possibile storia con Alessandro e che vorrebbe essere meno impulsiva nel mettere alle strette gli uomini perché questo comportamento l’ha portata a rimanere da sola. Sarà questa la strategia giusta per la nostra beniamina?

