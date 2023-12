Eliminato Bake Off ieri sera 8 dicembre chi è uscito grembiule blu ricette

Chi è stato eliminato ieri sera nella semifinale di Bake Off dell’8 dicembre: doppio grembiule blu e una sorpresa inaspettata per la finale

Chi si aspettava nel giorno dell’Immacolata ieri sera a Bake Off i dolci di Natale per decretare l’eliminato della puntata avrà un’amara delusione. Bastano e avanzano le chicche presentate nel trascorso appuntamento del pastry show di Real Time dedicato allo street food internazionale perché nella semifinale di questa edizione 2023 del programma condotto da Benedetta Parodi si è preferito dare spazio alla tecnica. La prima prova era stata volutamente organizzata in apparenza semplice. Gli aspiranti pasticceri hanno dovuto realizzare la famosa Sette Veli, ossia la torta a più strati di cioccolato a latte, fondente, gianduia e bianco con una sola regola, il preparato finale doveva essere alto non più o meno di 4 cm. A tagliare teste in maniera inaspettata è stata la seconda prova quella dedicata alla manualità, ai semifinalisti rimasti in gara ieri sera 8 dicembre a Bake Off ovvero Tommaso, Gabriele, Fabio e Roberta è stato richiesto di eseguire una torta di zucchero inventata dai giudici. Si tratta di un pan di spagna all’americana ricoperto con una sfera di zucchero con all’interno una peonia a simboleggiare una teca con un fiore tutta realizzata a mano dai concorrenti. L’obbligo per superare il test era quello che il dolce pesasse precisamente 635 grammi. Nessuno si aspettava mai che il papabile vincitore Tommaso facesse boom con la sua teca di zucchero, è stato l’unico a non presentare il dolce come era stato richiesto. Ottimo invece quanto fatto da Roberta e Fabio che hanno ricevuto i complimenti dei giudici, mentre Gabriele se l’è cavata all’ultimo secondo. Con clamorosamente un eliminato tra Gabriele e Tommaso rispettivamente terzultimo e quartultimo in classifica, la terza prova è stata decisiva. Ogni semifinalista ha scelto un oggetto che rappresentasse il loro portafortuna. Fabio ha scelto una bussola, Tommaso uno yen, Gabriele una coccinella e Roberta delle labbra. Su queste forme hanno dovuto realizzare un dolce a libera scelta.

Bake Off 2023 ieri sera 8 dicembre: grembiule blu e eliminato

Se non bastasse la figuraccia della prova precedente, complice la sfortuna, Tommaso ha dovuto fare i conti con uno spray che non funzionava e riprodurre il colore argentato del suo soldino con un altro prodotto. Al momento dell’annuncio di chi è uscito ieri sera 8 dicembre a Bake Off c’è stato un colpo di scena che ancora fa discutere sui social. I giudici hanno voluto presentarsi davanti agli aspiranti finalisti e cambiare la prassi della proclamazione dell’eliminato. È stato dunque prima stabilito chi fossero i due concorrenti a passare all’ultima puntata del pastry show di Real Time, in questo caso Tommaso e Roberta. Già qui a furor di popolo, nonostante il ragazzo sia un beniamino del pubblico, si è sottolineato quanto non sia stata la prestazione migliore del suo percorso mentre ci si aspettava che Roberta ricevesse un premio per aver realizzato alla perfezione la torta di zucchero. Sono poi stati chiamati in disparte i concorrenti a rischio eliminazione, chi è uscito ieri sera 8 dicembre a Bake Off non sono stati nè Gabriele nè Fabio che invece hanno ricevuto entrambi il grembiule blu.

