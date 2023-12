Grande Fratello chi è uscito ieri sera 9 dicembre percentuali assurde

Un eliminato che fa discutere ieri sera 9 dicembre al Grande Fratello: le percentuali non convincono i fan che gridano al complotto

Puntata scoppiettante ieri sera 9 dicembre al Grande Fratello con l’eliminato che è stato un vero colpo di scena considerando le ultime dinamiche nella casa ma soprattutto per le percentuali del televoto che hanno decretato chi è uscito. I fan sui social protestano e gridano al complotto perché su quattro concorrenti a rischio eliminazione, tre sono arrivati con due punti percentuali di differenza. Un margine piccolissimo che però non convince i vari fandom soprattutto perché il televoto è stato chiuso molto tardi rispetto alle altre puntate. Perla, Anita, Sara e Mirko erano i concorrenti che si sono giocati il rischio eliminazione, quattro personalità forti al televoto con i pronostici che davano con certezza l’uscita di una persona. Invece a sorpresa un colpo di scena ha di fatto sparigliato le carte soprattutto considerando le dinamiche delle ultime puntate e a questo punto in tanti si chiedono cosa succederà nelle prossime settimane considerando come il triangolo Perla Mirko Greta abbia monopolizzato il programma. Chi è uscito ieri sera 9 dicembre al Grande Fratello è Mirko Brunetti che ha così lasciato la casa dopo circa 50 giorni dal suo ingresso. Un’eliminazione inaspettata dato che tanti aspettavano di conoscere le intenzioni dell’imprenditore dopo l’arrivo prima di Perla, ex con cui ha partecipato a Temptation Island, e poi di Greta conosciuta proprio nel programma ambientato all’Is Morus Relais e con cui si era fidanzato. A condannare Mirko è stato il 19% dei voti, percentuali clamorose se si considera che a salvarsi sono state Anita e Sara rispettivamente con il 20,8% e il 20,9%. I fandom gridano al complotto perché secondo tutti i sondaggi usciti prima della diretta della puntata Anita era la concorrente con meno voti perché gran parte dei fan di Beatrice ha scelto Sara per eliminare la nemica della Luzzi. Alla fine la stessa Ricci si è rivelata essere molto critica con la sua collega, una vera beffa per il fandom di quella che sui social chiamano Madre. Insomma i conti non tornano e queste percentuali così ravvicinate non convincono gli appassionati del Grande Fratello che ancora una volta in questa edizione che credono che il televoto sia pilotato dagli autori.

Grande Fratello ieri sera 9 dicembre cosa è successo

L’eliminazione di Mirko è stato solo uno dei tanti colpi di scena di ieri sera 9 dicembre al Grande Fratello. Si è partito con i quattro concorrenti in nomination e con il commento di Beatrice su Sara, l’ha trovata inaridita ma l’attrice si è giustificata dicendo che lei prima di entrare nella casa stava lavorando. Rosanna Fratello invece ritiene che Anita non abbia dato l’accoglienza giusta. Si è parlato poi di Perla e Mirko con i due che hanno messo un punto, o almeno sembra, alla loro relazione. La salernitana vive una situazione di disagio mentre lui si sente scarico. Dopo aver detto che entrambi non si sarebbero sentiti sollevati in caso di eliminazione, finisce tutto con un nulla di fatto anche perché entrambi hanno detto che l’arrivo di Greta ha destabilizzato il loro equilibrio. Si è passato poi all’ennesimo scontro tra Beatrice e Massimiliano con quest’ultimo che dice che in realtà lei è attratto da lui e l’ha accusata di recitare. La Luzzi ha ribadito che non ha nessun interesse ma interviene a gamba tesa Sara Ricci che dal nulla pesca un episodio di 25 anni quando erano entrambe nel cast di Vivere. Pare che all’epoca Beatrice non volle sostituire la collega che aveva perso la madre e definisce la Luzzi una persona sgradevole. Cesara Buonamici ricorda l’episodio sul padre di Garibaldi accusato di maschilismo dall’attrice, insomma fuoco da tutti i fronti. Sara Ricci chiude dicendo che Beatrice odia gli uomini e anche le belle donne. Il devasto. Sorpresa per Fiordaliso che legge una lettera del figlio Sebastiano e vede un videomessaggio dell’altro figlio, Paolino. Ritorna il momento Beatrice Massimiliano entrambi in studio per un confronto diretto. Alla base del nuovo attacco di Varrese c’è un commento ironico e festaiolo di Beatrice durante una clip sulla sacralità del Natale, insomma una roba minima che però ha dato adito all’attore per attaccare nuovamente la collega. Rosanna Fratello esagera dicendo che la Luzzi ha dato un messaggio orrendo perché il Natale è l’unica festa rimasta, mentre Monia ritiene che l’attrice debba chiedere scusa ma non si capisce per cosa. A rovinare il piano di Varrese ieri sera 9 dicembre al Grande Fratello ci pensa la ex che supporta pienamente Beatrice sui social. In casa Fiordaliso difende la Luzzi e si scaglia contro Rossana Fratello per gli aggettivi usati. Alla fine davvero non si capisce cosa ci sia di così terrificante nell’ironia fatta dall’attrice di Vivere sul Natale. Durante il verdetto del televoto confronto Perla Greta con la salernitana che la ritiene superficiale perché ha ballato con Vittorio e Federico. Alla fine la tentatrice indovina chi sarebbe uscito perché Mirko non ha preso una decisione tra lei e Perla. Alla fine sorpresa per Mirko che rivede la madre e poi l’eliminazione proprio dell’imprenditore arrivata all’1.

