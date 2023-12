Anticipazioni Grande Fratello stasera 11 dicembre per i fan: squalifiche

Le anticipazioni della puntata del Grande Fratello di stasera 11 dicembre come le vorrebbero i social: squalifica Varrese e Anita, torna Mirko

Nonostante gli ascolti sotto la media delle ultime edizioni, il Grande Fratello 2023 continua a far discutere sui social per ciò che avviene all’interno della casa e per i risultati del televoto. Tante le polemiche e commenti negativi per il comportamento di alcuni concorrenti soprattutto perché prima dell’inizio di questa stagione si era parlato di un cambio di rotta totale rispetto a quanto accaduto lo scorso anno ma ad oggi non ci sono stati ancora interventi da parte della produzione per interrompere atteggiamenti ritenuti eccessivi da gran parte dei fan del programma. Le anticipazioni di stasera 11 dicembre del Grande Fratello prevedono i soliti blocchi i confronto ma è da tempo che le speranze del pubblico si scontrano con la realtà dei fatti. Per questo abbiamo deciso di proporre quelle che a tutti gli effetti dovrebbero essere le anticipazioni che i fan chiedono a gran voce da settimane e che nelle ultime ore hanno dato vita ad una protesta con tanto di hashtag per la squalifica di un concorrente. Stiamo parlando di Massimiliano Varrese già da tempo nell’occhio del ciclone dopo l’abbandono di Heidi Baci e ora accusato di sessismo, maschilismo e violenza verbale e psicologica. Tutto è iniziato quando l’attore è tornato a scagliarsi contro Beatrice Luzzi alzando il tiro con commenti e atteggiamenti sopra le righe. Tanti gli epiteti usati come “orco” o frasi aggressive come “ci urino sopra”, “fai bene ad abbassare lo sguardo”, “trova il maschio sbagliato, come me..il maschio gira e fa così”, “avrebbe bisogno dell’esorcista” e tanti altri. Si chiede a gran voce la squalifica di Massimiliano Varrese per quanto detto e fatto in questi giorni ma le anticipazioni di stasera 11 dicembre del Grande Fratello non prevedono un abbandono, almeno per ora.

Anticipazioni Grande Fratello stasera 11 dicembre: il rientro di Mirko

Per i social anche Anita dovrebbe essere nuovamente colpita da un provvedimento ma questa volta di squalifica, in questo caso si tratta di un’ipotesi davvero remota considerando che tutto nasce dalle voci di un flirt tra la plurilaureata e un autore come pare la stessa abbia fatto capire durante la diretta. In tanti hanno evidenziato come Anita sappia molte cose prima ancora che la puntata vada in onda e soprattutto hanno notato come spesso sparisca dalla casa. In particolare qualche settimana fa aveva giustificato la sua assenza dicendo di aver fatto la linea della vita ma ad oggi non è stata ancora trasmessa inoltre proprio subito dopo il suo rientro era scoppiata in lacrime perché sosteneva di aver sognato un amico che le diceva che tutti erano contro di lei perché preferivano Beatrice Luzzi. La squalifica di Anita è voluta anche per l’ennesimo televoto contestato dove la plurilaureata è riuscita a salvarsi per un solo punto percentuale ai danni di Mirko, apprezzatissimo sui social per il suo triangolo con Perla e Greta. C’è chi parla di televoto manipolato per favorire la Olivieri ma ovviamente non ci sono prove che accertano che le percentuali siano state modificate ad arte per permettere alla stessa di salvarsi. Resta però il mistero sulla chiusura del televoto che ad ogni puntata viene chiuso in orari e/o momenti diversi. Un’altra speranza dei fan del reality condotto da Alfonso Signorini è il rientro di Mirko Brunetti, eliminato dopo l’ultimo televoto. L’imprenditore rietino aveva monopolizzato le ultime puntate dopo l’ingresso delle due ex Perla e Greta e in tanti si erano appassionati al triangolo, al punto tale che anche gli ascolti tv erano in salita. L’eliminazione inaspettata dell’ex concorrente di Temptation Island ha spiazzato tutti e anche se le anticipazioni di stasera 11 dicembre del Grande Fratello prevedono il suo ingresso in studio per raccontare la sua esperienza, in tanti sperano che Mirko possa rientrare nella Casa magari per qualche settimana come ospite così come fatto all’epoca da Alex Belli. Smentite le ipotesi che fosse rimasto nel tugurio in attesa di rientrare nella Casa, Vittorio nella notte è entrato nella stanza segreta per vedere se era presente. Probabilmente gli stessi autori lo hanno invitato a fare questa mossa per spazzare via le voci di un possibile rientro in gioco di Mirko.

