Grande Fratello chi è stato nominato ieri sera 11 dicembre: preferiti e motivazioni

Cinque in nomination a rischio eliminazione, quattro preferiti fanno discutere ieri sera 11 dicembre al Grande Fratello: una motivazione divide i fan

Ci si aspettava tutt’altro ieri sera 11 dicembre al Grande Fratello soprattutto dopo le numerose proteste delle ultime ore sul comportamento di uno dei concorrenti presenti nella Casa. Alla fine quanto successo ha alimentato ancora di più le critiche sui social perché il reality viene considerato manipolato a causa delle scelte riguardanti i preferiti. Alle nomination non hanno partecipato Greta, Rosanna, Monia e Federico che secondo quanto riferito da Alfonso Signorini entreranno in gioco sabato, i preferiti di ieri sera 11 dicembre al Grande Fratello hanno però lasciato tutti a bocca aperta. Ad avere l’immunità, ancora una volta quando si tratta di votare per l’eliminazione, sono Massimiliano e Anita. Per l’attore si chiede a gran voce la squalifica sui social per i comportamenti avuti nei confronti di Beatrice, oltre alle parole eccessive nei suoi confronti, stessa cosa per Anita che da tempo è stata apostrofata come raccomandata perché a quanto pare impegnata in una relazione con uno degli autori del programma. Insieme a loro tra i preferiti della Casa anche Fiordaliso, mentre l’altro nome che ha fatto discutere sui social è quello scelto da Cesara Buonamici che ancora una volta quando si tratta del televoto per l’eliminazione ha scelto di dare l’immunità a GIuseppe Garibaldi. Ormai nemico giurato di Beatrice Luzzi da diverso tempo viene reso preferito e evita puntualmente il televoto, una manovra che al pubblico social del reality non piace. Le nomination di ieri sera 11 dicembre del Grande Fratello sono iniziate con Sara Ricci che a sorpresa non ha fatto il nome di Beatrice Luzzi dopo gli scontri degli ultimi e giorni e anche in puntata e ha scelto nuovamente Perla perché ormai è un classico e continuano a ignorarsi. Le motivazioni non convincono la salernitana perché le ritiene stupide e senza un vero criterio logico. Perla vota Vittorio perché non ha avuto rapporto con lui, il modello si difende con simpatia spiegando che vuole fare un passettino indietro nell’unico triangolo in cui non c’entra.

Grande Fratello ieri sera 11 dicembre nomination motivazioni

Vittorio ricambia la nomination per lo stesso motivo, anche Rosy Chin sceglie Menozzi per uno scontro in cucina di qualche tempo fa e per cambiare un po’ rispetto alle ultime scelte. Paolo fa il nome di Grecia perché è la persona con cui passa meno tempo, Beatrice sceglie Perla per esclusione, Marco Maddaloni nomina la Colmenares perché è la persona con cui spende meno tempo. Letizia sceglie proprio Marco per esclusione, ma tra le nomination di ieri sera 11 dicembre al Grande Fratello quella che ha davvero sorpreso è quella di Grecia. L’attrice venezuelana decide di fare il nome di Beatrice perché ci tiene alla sua persona e si è sentita un po’ trascurata da lei. Ovviamente anche Massimiliano Varrese sceglie la sua acerrima nemica Luzzi perché c’è scontro totale, lo stesso Alfonso Signorini lo richiama perché spesso usa frasi e atteggiamenti eccessivi soprattutto evidenziando la sua frase “donna abbassa lo sguardo” rivolta a Beatrice qualche giorno fa. Le nomination proseguono con Giuseppe Garibaldi e anche lui sceglie l’attrice per le presunte offese di maschilismo e “patriottismo” (facendo confusione con il termine patriarcale) fatte al padre. Fiordaliso fa il nome di Perla perché stanca di questi personaggi di Temptation Island e in onore di Mirko perché lo ha conosciuto bene e le è dispiaciuto che sia stato eliminato. Infine Anita non si smentisce e sceglie Beatrice, questa volta la motivazione è che quando entrò Sara non mise bocca su niente mentre l’attrice ha parlato male di lei. Chi è stato nominato ieri sera 11 dicembre al Grande Fratello sono Sara, Beatrice, Perla, Grecia e Vittorio. La Ricci è stata la meno votata nell’ultimo televoto avendo così un posto tra i nominati. Chi riceve meno preferenze tra i cinque in nomination sarà il prossimo eliminato.

