Chiara Tortorella figlia di: chi era il padre Cino

Chiara Tortorella oggi speaker radiofonica è figlia dell’indimenticato Cino. Chi era il padre

Non è un segreto che il mondo dello spettacolo italiano sia sempre stato ricca di storie affascinanti e personaggi indimenticabili che hanno segnato molte generazioni. Tra questi c’è il padre di Chiara Tortorella, una figura che ha ereditato il talento di suo padre, Cino Tortorella, iconico presentatore e creatore dello Zecchino d’Oro.

Il Maestro Dietro al Mago Zurlì: Cino Tortorella

Cominciamo col conoscere l’uomo che ha lasciato un’impronta indelebile sulla televisione italiana. Cino Tortorella, noto anche come Felice Tortorella, è stato un presentatore, autore e regista televisivo nato a Ventimiglia nel 1927. Il suo lascito è intrinsecamente legato allo Zecchino d’Oro, un concorso musicale per bambini da lui ideato e condotto per oltre mezzo secolo, dal 1959 al 2008. Ha anche incarnato il Mago Zurlì, un personaggio amato da generazioni di piccoli spettatori, diventando il volto affettuoso di detto concorso.

L’Incanto del Mago Zurlì in Scena

Il mondo ha conosciuto il Mago Zurlì nel 1956, quando Tortorella lo presentò in una pièce teatrale per bambini. Questa presentazione segnò l’inizio del suo iconico personaggio, che successivamente fu protagonista del suo primo programma televisivo, “Zurlì, mago del giovedì”, nel 1957.

La Vita privata di Cino Tortorella: moglie e figli

La vita personale di Cino è nota al grande pubblico fin dagli anni Sessanta. Si è sposato due volte e ha avuto quattro figli. Dal suo primo matrimonio con la famosa pianista Jacqueline Perrotin nacque Davide Tortorella, che, insieme alla sua sorellastra Chiara, avrebbe seguito le orme del padre nel mondo della televisione. Dal suo secondo matrimonio con la moglie Maria Cristina Misciano, ebbe tre figli: Lucia, Guido e appunto Chiara Tortorella, ultimogenita del Mago Zurlí.

Chi è Maria Cristina Misciano

Una figlia d’arte anche la seconda moglie di Cino, Maria Cristina Misciano e madre di Chiara Tortorella. Figlia del tenore Alvinio Misciano, si è occupata di musica in televisione accanto a suo marito. Dopo piccole comparse come attrice, si è occupata di produrre i testi di numerose canzoni diventate hit de Lo Zecchino d’Oro come Scuola Rap. Il suo matrimonio con Cino è rimasto fuori dalla scena pubblica.

5 Curiosità su Cino Tortorella

Ora, per un tocco di curiosità su Cino Tortorella:

Nel 2016, condivise un’esperienza di quasi morte e un presunto contatto con l’aldilà in un’intervista. Raccontò di aver visto sua sorella e Mariele Ventre, affermando che la vita continua dopo la morte.

Nel novembre 2019, Rai 1 trasmise un film dedicato al famoso concorso Zecchino d’Oro, in cui Simone Gandolfo interpretò Cino Tortorella.

Servì negli Alpini prima di entrare nel mondo del teatro e diventare assistente di regia.

Nel 2002, entrò nel Guinness dei primati per aver presentato lo stesso spettacolo più a lungo di chiunque altro al mondo, con 51 edizioni dello Zecchino d’Oro.

Aveva una grande passione per l’enogastronomia, godendosi tutto ciò che riguarda la buona tavola.

Una delle intuizioni che ha portato tanto successo allo Zecchino d’Oro è stata la presentazione per anni insieme a Topo Gigio, uno dei pupazzi più famosi della storia della televisione italiana. Le immagini dei simpatici dialoghi con il topino sono entrate nella storia (ammirato anche da Walt Disney!).

Cino Tortorella causa morte

Cino Tortorella morì a Milano il 23 marzo 2017, a 89 anni a causa di un arresto cardiaco. Il funerale si svolse il 27 marzo nella chiesa di Nostra Signora della Divina Provvidenza, con la partecipazione del Piccolo Coro “Mariele Ventre” dell’Antoniano e altre celebrità. Attualmente è sepolto nel capoluogo lombardo dove al cimitero è presente la sua tomba. È importante notare che quest’icona italiana se ne andò portando con sé un pezzo di infanzia di generazioni intere con il rammarico dell’assenza di trasmissioni per bambini ed adolescenti, che negli ultimi anni di vita chiedeva a gran voce.

Chiara Tortorella oggi

Ha seguito le sue orme Chiara Tortorella, la figlia che ha abbracciato maggiormente la carriera di suo padre e sua madre insieme a suo fratello Davide. Ha esordito con programmi dedicati all’infanzia come lo Zecchino d’Oro, conducendo show su Disney Channel e diventando volto di Top of the Pops. Di recente ha preso parte al cast del Grande Fratello Vip come conduttrice in social room e al team di Io canto Generation. Oggi la figlia di Cino Tortorella è speaker in radio a R101, ha 41 anni e non risulta avere un compagno e dei figli. L’ultima storia d’amore al centro del gossip è la sua relazione di due anni con Alex Britti.

