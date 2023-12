Natale e Quale Show Gerry Scotti chi è l’imitatore in giuria

Per lo speciale Natale e Quale Show come quarto giudice c’è Gerry Scotti: chi imita il conduttore televisivo volto di Mediaset

Gerry Scotti in giuria a Tale e Quale Show speciale Natale stasera 17 dicembre. Sarebbe stato bello vedere uniti il volto di punta di Mediaset da una vita e Carlo Conti, baluardo Rai, una sera insieme per Telethon ma così non è o almeno non con il vero conduttore di Io Canto Generation programma concorrente di The Voice Kids. Così come da tradizione infatti anche per Natale e Quale Show il quarto giudice è un imitatore che veste i panni di un personaggio famoso caratterizzando i suoi interventi con battute, ironia e tanto divertimento. Nell’ultima edizione dello show condotto da Carlo Conti si è distinta Valentina Barbieri nei panni di Chiara Ferragni ma nel corso delle puntate si sono alternati anche tanti volti che da tempo rivestono il ruolo di quarto giudice portando in scena alcune delle loro più famose imitazioni, basti pensare a Ubaldo Pantani che tra gli altri ha vestito i panni di Mario Giordano e Leonardo Fiaschi che dietro la scrivania dei giudici ha portato la sua versione di Morgan, davvero esilarante.

Per Natale e Quale Show ovviamente sono stati confermati Loretta Goggi, Cristiano Malgioglio e Giorgio Panariello mentre il quarto giudice è stato annunciato senza però rivelare realmente se si trattasse di Gerry Scotti in carne ed ossa o di un imitatore. La versione natalizia dello show di Raiuno celebra le più importanti e famosi canzoni dedicate alle festività e riunisce alcuni dei migliori concorrenti delle ultime edizioni. Per questo non poteva mancare anche un tocco di creatività nei commenti post esibizione e così a Natale e Quale Show stasera 17 dicembre chi imita Gerry Scotti è Claudio Lauretta, non nuovo ad interpretare i suoi personaggi nel programma. Del resto l’imitatore è stato anche concorrente dell’edizione 2022 mettendosi in mostra in particolare per aver indossato i panni di Renato Zero, Claudio Villa e Renzo Arbore.

Natale e quale show 2023 cast e imitazioni

Il cast di Natale e Quale Show 2023 è composto come detto da alcuni dei migliori concorrenti delle ultime edizioni. Non poteva mancare Luca Gaudiano vincitore di Tale e Quale Show 2023, con lui anche Ilaria Mongiovì, vincitrice de Il Torneo 2023, Jasmine Rotolo e Lorenzo Licitra, tra i migliori dell’edizione che ha visto trionfare proprio Gaudiano. Il tocco di simpatia è affidato ovviamente a Gabriele Cirilli senza questa volta “la dolce metà” Francesco Paolantoni, per il comico si tratta della sua undicesima partecipazione al programma.

Dalle precedenti edizioni ci sono anche Jessica Morlacchi, Lidia Schillaci, vincitrice de Il Torneo 2020, Alessandro Greco, Paolo Conticini e Agostino Penna. Inoltre spazio anche ad altri tre cantanti di mestiere come Antonino, Valerio Scanu e Massimo Di Cataldo. Sarà l’occasione per vedere imitazioni a carattere natalizio e ascoltare i più grandi successi delle festività come All i want for christmas is you di Mariah Carey, Last Christmas degli Wham. La serata è dedicata alla raccolta fondi Telethon.

