Terra Amara chi è Ercan ucciso da Fekeli: il suo sangue per Demir

In Terra Amara Fekeli ha investito e ucciso un tale Ercan. L’uomo è fratello di Hakan il ricco imprenditore che diventerà il marito di Zuleyha dopo la morte di Demir

Ma chi è questo Ercan di Terra Amara che Fekeli ha investito e ucciso per una distrazione e per cui è andato anche in galera? In effetti dopo aver atteso a lungo che venisse scoperta l’identità del misterioso uomo che è finito per sbaglio sotto la macchina dello zio di Fickret, i telespettatori hanno spremuto le meningi per riuscire a comprendere che ruolo avesse questo personaggio e in che puntata era comparso a tal punto da essere rimpianto con un funerale dove tutti erano presenti. E’ arrivata così l’amara scoperta, il famigerato Ercan vittima di un incidente, del cui omicidio colposo per un paio di giorni si è preso la colpa Cetin, non lo avete mao visto vivo in nessun episodio. Non è però un morto casuale nella soap turca l’uomo investito da Fekeli, è il fratello di Hakan Gumusoglu che invece sarà grande protagonista della quarta e ultima stagione della serie cult in onda su Canale 5 prima di Uomini e Donne e la domenica sera in prima serata. Anche in questo caso è la prima volta che appare nella fiction turca ambientata a Cukurova, inizialmente di quest’uomo se ne parla solamente al funerale di suo fratello Ercan. Fickret, ora in pace con il fratello, scopre una preoccupante notizia: Hakar è un nemico di Demir. Il vedovo di Mujgan prova a trovare il momenrìto giusto per vuotare il sacco con il marito di Zuleyha implicato in un problema solo in apparenza ben più grosso, riuscire a scamparla per aver occultato il cadavere della sua adorata matrigna Sevda e soprattutto a non cedere al ricatto della sua ex amante psicopatica Umit che continua a fingere di essere incinta di lui.

Una coppia senza lieto fine

Terra Amara così muore Demir

La piccola Leyla scompare e in questo momento Fickret si sente in dovere di parlare con il fratellastro, raccontandogli cosa aveva sentito al funerale di Ercan. Hakar in Terra Amara è un ex amico e socio di Demir ed è colui che ha comprato le quote di Zuleyha quando ha provato a scappare a Cipro dopo aver appreso del tradimento di suo marito con Umit. Così l’imprenditore di Smirne è il detentore del 25% del pacchetto azionario della holding Yaman per un motivo molto grave per il destino del proprietario. Vendicarsi di lui per vederlo sul lastrico. In Terra Amara Hakar ce l’ha con Demir perché quest’ultimo l’ha truffato, secondo lui, lasciandolo in ginocchio e senza un futuro. In passato erano ognuno il braccio destro dell’altro, hanno studiato insieme Economia all’Università a Istanbul e hanno fondato insieme un’azienda ma sul più bello lo Yaman ha venduto le quote e lo ha abbandonato per riprendere in mano la sua di società, lasciando l’amico pieno di debiti. Per di più era fidanzato con la sorella di Hakar che dopo essere stata lasciata si è suicidata. Così questo nuovo personaggio della soap turca entrerà in scena in alleanza con Abdülkadir Keskin, inizialmente con l’identità falsa di Memet. Dunque il sangue versato da Ercan serve da sacrificio per vedere come muore Demir in Terra Amara. Questo escamotage narrativo serve per far conoscere al pubblico Hakar e il suo perfido socio. Sarà Abdülkadir, senza il consenso del suo alleato, a ordinare l’omicidio dello Yaman che sarà ucciso durante un assalto alla villa e poi il cadavere occultato. Solo dopo mesi sarà ritrovato il cadavere del personaggio interpretato da Murat Ünalmış grazie ad un investigatore privato. Terra Amara finisce con Zuleyha che si sposa con Hakar e rimane presto vedova. Il suo secondo marito le salva la vita perché si frappone tra lei e il colpo di pistola sparato da Betul che voleva fa fuori la donna per rubarle l’azienda. In Italia si vede la puntata di Demir che muore a gennaio 2023.

Una tragica fine per entrambi

