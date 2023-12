Quanto vengono pagati i concorrenti del Grande Fratello

Il Grande Fratello è il reality show più amato e seguito della televisione italiana e i concorrenti sono pagati per partecipare: i loro cachet.

Giunto alla diciassettesima edizione, il Grande Fratello si sta confermando un grande evento televisivo in Italia, grazie a dati di ascolto davvero soddisfacenti. Mentre della rivoluzione imposta da Alfonso Signorini, che nel 2016 prese le redini di un format che sembrava ormai morto e lo rilanciò con le edizioni VIP (sette in tutto). Da quest’anno, il reality show di Canale 5 è tornato alla sua versione originale, coronamento del processo di rilancio voluto dal nuovo conduttore, anche se di fatto si tratta di una fusione tra i due format precedenti. Il programma mescola infatti concorrenti sconosciuti con altri che provengono in vario modo dal mondo dello spettacolo. Il successo comunque dimostra che Signorini ha avuto ragione, e il pubblico è più che soddisfatto dell’andamento del programma. Dopo 27 puntate, il Grande Fratello 2023 viaggia con un risultato di spettatori sempre superiore ai 2 milioni a serati, andando da un minimo di 2.008.000 spettatori collegati (in occasione della seconda serata, il 15 settembre 2023) fino a un massimo di 2.994.000 (maturato con la puntata d’esordio dell’11 settembre scorso).

15 concorrenti hanno già lasciato la casa del reality show targato Mediaset, di cui 4 ritirati e 11 eliminati dal voto del pubblico, ma grazie al particolare sistema che prevede ingressi nel programma anche nel corso delle varie puntate, i concorrenti in gara sono ancora 15. A cui si aggiunge la situazione in divenire di Beatrice Luzzi, uscita temporaneamente dalla casa del Grande Fratello per assistere il padre durante un intervento in ospedale, e adesso in attesa della fine della quarantena di rito prima di poter rientrare in tutta sicurezza nel programma. La 52enne attrice romana fa parte della ristretta cerchia di persone che sono nella casa ufficialmente da ormai più di tre mesi, ovvero dalla primissima puntata di questa edizione, andata in onda l’11 settembre 2023. Oltre a lei, di questo gruppo fanno parte anche Anita Olivieri, Giuseppe Garibaldi, Grecia Colmenares, Letizia Petris, Massimiliano Varrese, Paolo Masella, Rosy Chin e Vittorio Menozzi. Dei concorrenti “della prima ora”, hanno invece lasciato la casa del Grande Fratello sei persone: Alex Schwazer, Angelica Baraldi, Giselda Torresan, Samira Lui, Lorenzo Remotti e Marco Fortunati.

Oltre mesi senza poter uscire dalla chiacchieratissima casa di Canale 5 non sono certo facili, ma c’è chiaramente un motivo per cui qualcuno dovrebbe sottoporsi a questa strana esperienza, e non è solo la possibilità di apparire in televisione. Tutti i concorrenti del Grande Fratello, infatti, ricevono ovviamente un compenso da Canale 5 per partecipare al programma, dato che nel frattempo rinunciano a partecipare ad altre trasmissioni televisive o svolgere il proprio lavoro abituale. Altrettanto ovvio è che i concorrenti non percepiscono tutti la stessa cifra: i partecipanti VIP del reality show prendono logicamente di più rispetto agli illustri sconosciuti. In generale, però, questa cifra va da un minimo di 5.000 a un massimo di 15.000 euro a settimana. Insomma, quale che sia il vostro lavoro, sicuramente guadagnereste molto di più come concorrenti del Grande Fratello. Inoltre, alla fine del programma il vincitore si porta a casa un premio in denaro stimato in circa 100.000 euro, anche se in realtà metà di esso va obbligatoriamente devoluto in beneficienza a un’associazione scelta al momento di entrare nel programma. Le apparizioni nel reality danno poi un forte impulso alla carriera di alcuni concorrenti, VIP o meno, che potrebbero poi ricevere contratti come testimonial o altre proposte di lavoro in tv e nel mondo dello spettacolo più in generale.

Quando finisce il Grande Fratello

Attualmente, il Grande Fratello 2024, cioè la diciassettesima edizione del reality show di Canale 5, è in corso da oltre tre mesi, essendo iniziato l’11 settembre 2023. Significa ben 105 giorni, ovvero 15 settimane, il che comporta che chi è ancora in gioco dal giorno 1 si sia già messo in tasca una cifra che va dai 75.000 ai 225.000 euro.

Alfonso Signorini conduttore del Grande Fratello

La conclusione del programma non è mai stata annunciata ufficialmente ma inizialmente si credeva avrebbe potuto concludersi all’inizio di gennaio del 2024. In seguito alla cancellazione del reality show Temptation Island Winter, previsto sempre sulle reti Mediaset, il Grande Fratello dovrebbe essere stato protratto ancora di qualche mese. Secondo queste nuove previsioni, dovrebbe finire a marzo 2024.

Copyright Image: ABContents