Stefano Miele stilista al Grande Fratello: fidanzato con Tommaso Zorzi?

Stefano Miele oggi concorrente del Grande Fratello 2023 fece una sorpresa a Tommaso Zorzi al GF Vip 5: è il fidanzato?

Stefano Miele è un concorrente del Grande Fratello 2023 entrato nella serata di sabato 23 dicembre. I più esperti di gossip appena hanno visto quella faccia sul piccolo schermo l’hanno subito associata a Tommaso Zorzi. Lo stilista è infatti spesso apparso nelle storie del vincitore del GF Vip 5 e c’erano state anche voci che fosse il suo fidanzato. Per meglio chiarire chi è Stefano Miele stilista entrato al GF e il suo rapporto con Tommaso Zorzi bisogna fare un passo indietro. Era l’aprile del 2021 quando la star della prima stagione di Riccanza, come suo solito, mostrava la sua giornata ai suoi appassionati follower in accappatoio rosso. Mentre si inquadrava tra un racconto e l’altro per qualche istante è apparso alle sue spalle un uomo misterioso, questo tizio aveva cappello rosso e una maglia scura. Indizi importanti perché questi dettagli, che sembrano irrisori, in realtà sono la svolta per comprendere il loro rapporto. All’epoca andò in tendenza sui social “chi è l’uomo dal cappello rosso” perché, data la sua avvenenza nonostante la differenza d’età, per molti poteva essere il nuovo fidanzato di Tommaso Zorzi. Un pensiero un po’ malizioso perché all’epoca, nonostante la crisi che poi avrebbe portato alla rottura, il vincitore del GF Vip 5 si stava frequentando con Tommaso Stanziani. Dopo poche ore arrivò il chiarimento da parte di diversi esperti di gossip, Tommaso Zorzi e Stefano Miele non sono fidanzati. Semplicemente lo stilista entrata al Grande Fratello 2023 è tra i migliori amici dell’ex volto di Riccanza. Addirittura il loro legame è talmente forte che l’attuale gieffino apparve nel video di auguri di buon Natale e felice anno nuovo per Zorzi quando era ancora all’interno della casa durante le feste natalizie. Non è noto oggi in che rapporto siano i due.

Stefano Miele stilista chi è

Nato (non si quando perché la sua data di nascita e segno zodiacale sono top secret) a Gaeta Stefano Miele è figlio e nipote d’arte. Era scritto che sarebbe diventato uno stilista di scarpe, sua madre aveva un negozio di calzature nella perla della costa vicino Roma e sua zia disegnava addirittura per Moschino la linea Cheap & Chic! Da bambino aveva già le idee chiare sul suo futuro e ha iniziato a studiare per distinguersi dalla massa di creatori di calzature. Il suo tocco in piu arriva dalla gavetta, iniziata presto a teatro e sul piccolo schermo da adolescente per stimolare la creatività. In seguito l’amico di Tommaso Zorzi si trasferisce a Milano, appena maggiorenne, girando per le boutique di mostri sacri per poi perfezionarsi a Londra da Tom Ford. Il concorrente del Grande Fratello 2023 si stabilisce in pianta stabile a Milano dove le sue calzature sono un must. Le scarpe di Stefano Miele sono le famose zeppe di sughero ultra leggere indossate dalle vip del quadrilatero della moda. Oggi di lavoro lo stilista del Gf ha un suo brand Haus of Honey e un profilo Instagram con molto follower destinato a crescere. Stefano Miele è fidanzato con un dottore molto riservato come raccontato dallo stesso stilista.

