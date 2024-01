Beatrice Luzzi lascia il Grande Fratello: come è morto il padre

Beatrice Luzzi lascia ufficialmente il Grande Fratello: è uscita dalla casa perché è morto suo padre Paolo Luzzi

Beatrice Luzzi è uscita dalla casa del Grande Fratello. Con un breve messaggio sui social la produzione del reality ha annunciato l’abbandono dell’attrice grande protagonista di questa edizione e favorita per la vittoria finale. Non è la prima volta che la Rossa lascia la casa più spiata d’Italia ma se qualche giorno fa era stato specificato che si tratta di un’uscita momentanea ora l’abbandono è definitivo. Nel comunicato è specificato che si tratta di motivi personali e a chiarire definitivamente il motivo dell’uscita di Beatrice Luzzi dal Grande Fratello ci hanno pensato i social ufficiali dell’attrice che hanno annunciato la morte di Paolo Luzzi, padre della concorrente. L’uomo era stato operato prima di Natale per la rottura del femore, motivo che aveva spinto Beatrice a lasciare momentaneamente il reality per stargli vicino e attendere che l’intervento fosse riuscito. Dopo il rientro nella casa sono stati tanti i messaggi dell’attrice nei confronti del padre e dei suoi familiari nella speranza che tutto il processo post operatorio fosse andato al meglio. Proprio nelle ultime ore la Luzzi si diceva preoccupava per il padre perché il trasferimento a casa era stato rinviato ed era in attesa di ulteriori aggiornamenti per capire le condizioni di salute dell’amato genitore.

Padre Beatrice Luzzi chi era e causa morte

La morte di Paolo Luzzi, architetto e padre di Beatrice Luzzi, è avvenuta durante la notte tra il 2 e il 3 gennaio. La causa della morte sono le complicazioni dopo l’operazione al femore, un delicato e complicato intervento per una persona di 86 anni. Tutto sembrava presagire che l’uomo potesse riprendersi ma purtroppo non ce l’ha fatta. L’addio di Beatrice Luzzi al Grande Fratello è definitivo per affrontare il lutto e tutte le ipotesi di un possibile ritorno in Casa sono da considerare impossibili. In queste ore il televoto, che vede Beatrice in lizza per l’eliminazione ma secondo i sondaggi in netto vantaggio rispetto agli altri, è ancora attivo ma così come accadute in altre edizioni potrebbe essere annullato. Il Grande Fratello perde così la protagonista assoluta che fin dalle prime puntate è riuscita a dare vitalità alla casa e ad essere al centro di tutte le dinamiche. Anche sui social sono tantissimi i commenti di chi fa le condoglianze a Beatrice Luzzi e soprattutto di chi crede che il Grande Fratello sia finito con l’uscita di chi interpretava Eva Bonelli in Vivere. Già dopo la prima uscita gli stessi concorrenti nella casa, a cominciare da Anita acerrima nemica della Luzzi, avevano ammesso che la sua assenza si sentiva tanto e che senza di lei veniva a mancare tutto il reality. Nella Casa intanto i concorrenti sono stati informati di quanto accaduto con una convocazione urgente in confessionale. Tra i primi a fare le condoglianze a Beatrice Luzzi è stata Valentina Melis, ex compagna di Massimiliano Varrese. Nel frattempo si apre un caso sui social con alcuni utenti che, nonostante la motivazione del ritiro, esultano per l’abbandono dell’attrice. Giallo anche nella Casa con Anita e Garibaldi censurati mentre ridevano subito dopo aver saputo la notizia, in particolare secondo quanto riportato da alcuni utenti il calabrese avrebbe chiesto ironicamente dove si trovasse Beatrice scatenando le risate della plurilaureata.

