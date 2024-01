Grande Fratello Giuseppe tra Perla e Mirko: ci voleva provare c’è VIDEO

Giuseppe Garibaldi ieri sera 8 gennaio al Grande Fratello ha mentito durante il confronto con Mirko. C’è il video in cui dice che voleva provarci con Perla

Fan dei Perletti unitevi, è in atto una strategia! Battute a parte ieri sera nella puntata dell’8 gennaio del Grande Fratello che è andato in scena un acceso confronto tra Mirko e Garibaldi, motivo del contendere Non poteva essere che Perla. C’è per un passaggio che non è sfuggito ai telespettatori più attenti, Brunetti ha rinfacciato al concorrente calabrese una frase che non ha dimenticato. Il bidello ha ammesso che, se non ci fosse stato Mirko, ci avrebbe provato con Perla che, come più volte ha detto, è il suo prototipo estetico. Mora, occhi scuri, fisico prorompente e carattere da vendere, la Vatiero pare aver conquistato dunque l’attenzione di Giuseppe. Che sia finzione per creare dinamiche, come dice Beatrice che lo ha definito ossessionato dalla smania di essere protagonista in puntata, o realtà non è questo il punto. Garibaldi ieri sera al GF ha negato fortemente di aver detto che avrebbe fatto la corte a Perla se non ci fosse stato Mirko e che non l’ha fatto per rispetto nei confronti dell’imprenditore rietino, all’epoca ex della salernitana. Il video che testimonia il contrario, ovvero che il concorrente di origini calabresi mente e che dà ragione a Mirko è spuntato sui social.

Grande Fratello Perla parla di Mirko dopo la puntata di ieri sera 8 gennaio

Dunque è Giuseppe è stato sbugiardato da chi segue il programma principalmente sui social, in particolare su TikTok e Twitter. Eppure c’è una persona che gli crede, Perla, che ignara non ha gli strumenti per credergli, cadendo in una rete tessuta forse ad arte, forse in maniera del tutto casuale (non lo scopriremo mai). La Vatiero, dopo un bellissimo blocco sulla lettera con il profumo del suo ex per il suo compleanno, e che lascia ben sperare in un loro futuro insieme, dopo che si sono chiariti a telecamere spente, si è definita delusa dalle parole di Mirko. Un’affermazione che ha gelato molti fan dei Perletti (anche perché almeno a noi è poco chiaro il motivo per cui lei si sente delusa da quanto detto dal ragazzo). Probabilmente, inconsciamente perché Mirko ieri sera 8 gennaio al Grande Fratello ha avuto da ridire solo sul comportamento di Garibaldi, Perla si è sentita attaccata. Spesso la Vatiero ha difeso Giuseppe, definendolo un amico in cui non vede malizia, motivo per cui lei gli dà confidenza. Inoltre la salernitana da dentro non può avere una visione totale della situazione, e diversi fan temono si faccia trasportare troppo da ciò che dice il gruppo nella Casa. Solo dopo la puntata di ieri sera del Grande Fratello dell’8 gennaio Perla ha iniziato ad avere dei dubbi, affermando che forse Mirko vede cose su Garibaldi che lei non può vedere. Scommettiamo che su questa vicenda non è scritta la parola fine.

varrese accusa mirko di essere incoerente e di star giocando da fuori perché non ha letteralmente mai visto lo show che tuppitul aveva già servito in casa con il bidello in modo molto chiaro💀#perletti pic.twitter.com/lfqxHsUJfQ — •🧃Sandyy | YÇ 2 🥜 (@periodica_) January 8, 2024

Copyright Image: ABContents