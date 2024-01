Grande Fratello Federico giú la maschera! Offende Beatrice VIDEO

Federico fa gruppo con Letizia, Paolo e Perla e attacca Beatrice parlando di rispetto dimenticando cosa è successo quando è morto il padre

Si è disperato, ha sempre avuto, ancora oggi, parole al miele per Beatrice…eppure Federico ha scelto con chi schierarsi nei gruppi che si sono formati nella casa del Grande Fratello. Ovviamente cosa ha detto il modello fa davvero discutere, non solo i fan della Luzzi, perché sembra davvero incongruente con il significato di rispetto. Ognuno ha la libertà di esprimere il proprio parere ci mancherebbe, e un un reality un’opinione può essere critica, condivisa o elogiata. Vedremo quale sarà il caso di Federico che ha spiazzato sulla questione foto. Nella Casa è scoppiato un vero e proprio caso riguardo ad una scelta di Beatrice, ancora una volta vista male dal gruppo dei Paoleti della fida Perla. Ogetto di pesanti critiche per l’attrice è stata la sua volontà di non farsi fotografare da Letizia, professione fotografa. I rapporti tra le due si sono ormai logorati, l’ultimo episodio si è registrato lunedì 8 gennaio in diretta quando Bea ha detto alla Petris “ora siamo in due”. La fidanzata di Paolo ha visto la foto frase con cattiveria, la rossa ha spiegato che era una frase di empatia sul suo lutto, di cui ha parlato spesso al Gf.

Grande Fratello Federico falso?

Le amiche Letizia e Anita

La produzione per animare un po’ la Casa ha consegnato loro una macchina fotografica e si è scatenato il panico. Letizia si è offesa pesantemente perché si è sentita gravemente mancata di rispetto nella sua professionalità, ritenendo il comportamento di Beatrice volutamente arrogante. Si è arrivati anche ad ipotizzare un dispetto nei confronti della Petris, una provocazione per scatenare una reazione. Non è di certo la prima volta che il gruppo accusa la Luzzi di giocare sul filo delle provocazioni per fare per poi la vittima in puntata. La reazione di Bea è stata breve ma intensa: la misura è colma e non intende farsi comandare nè insegnare la vita dalla Petris. Inutile dirlo, cosa è successo in queste ore al Grande Fratello tra Letizia e Beatrice si è trasformato nel caso del giorno e i Paoleti con Perla ne hanno parlato fino allo sfinimento. In un video della notte si vedono Paolo, la Petris e la Vatiero parlare dell’atteggiamento avuto dalla Luzzi in merito alla questione foto. Federico dopo aver fatto un lungo preambolo su quanto a lui piaccia Bea ha poi dato ragione a Letizia. A lui, da modello scafato, nessuno può dire come deve posizionarsi davanti all’obiettivo, così l’attrice non può di certo avere da ridere alla fotografa su come fare uno scatto. Peccato che però tutta questa premura, quando i ragazzi volevano fare aperitivo pur sapendo che Beatrice era uscita dal Grande Fratello per la morte di suo padre, Federico non l’ha avuta. Non si è sentito il modello parlare di rispetto. I fan della rossa lo hanno catalogato come falso, per i sostenitori dei Paoleti ha avuto solo un parere.

Sentire le parole rispetto,sensibilità,empatia dai paoleti e da Perla che per una misera foto per un semplice calendario hanno usato un argomento serio come il lutto di Beatrice per strumentalizzarlo e creare dinamiche è così squallido…sono vergognosi tutti🥶 #GrandeFratello pic.twitter.com/9LY4MfjNMV — ❤️Erika✨ SOUVENIR ERA 🧩❤️🌓💐 (@BiasiErika) January 11, 2024

