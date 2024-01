Ciao Darwin 9 Aurora Celli è tra le teen? Che delusione!

Seguitissima su Instagram e TikTok qualcuno ha visto Aurora Celli tra le teen di Ciao Darwin 9. Peccato perché la risposta ha lasciato l’amaro in bocca alle follower

Ha tre milioni di follower su TikTok e un milione su Instagram e ci si aspettava che Aurora Celli nelle teen di Ciao Darwin 9 in prima linea, addirittura caposquadra, visto il grande riscontro che ha da influencer sulla generazione Zeta. La sua biografia magari non è nota al grande pubblico televisivo ma resta una ragazza che fa notizia. A settembre è diventata famosa alle cronache perché il suo compleanno a Villa Tuscolana a Frascati è stato un vero e proprio evento. Nata a Roma il 29 agosto 2003 è del segno della Vergine, il suo soprannome è l’influencer dei Castelli Romani perché vive ad Ariccia ma per altre fonti è nata a Marino. Oltre agli studi ha sempre avuto una passione per il mondo dello spettacolo fin da piccola che oggi si traduce con il mondo digitale. Mentre frequentava il Liceo Scientifico ha aperto un profilo Youtube poi un profilo Instagram.

Aurora Celli chi è

I format principali che postava sui suoi canali erano legati alla condivisione della sua vita privata ma anche a consigli di moda, make-up e beauty routine, d’altronde l’influencer è figlia d’arte. Il padre di Aurora Celli è Giampaolo proprietario di Celli Centro Spose e la boutique è protagonista del programma di Real Time Atelier delle Meraviglie. Ha un fratello e una sorella, Mariasole, lei è la primogenita. Tra le piccole curiosità su Aurora Celli, ha già scritto un libro, Sette Segreti, ha vinto un premio come miglior tiktoker, ha pubblico una canzone dal titolo Negli anni 90 ed è comparsa nel video di Denis Dosio, ex concorrente del Grande Fratello e La Pupa e il Secchione. Con questo mega curriculum ci si aspettava di più e invece Aurora Celli a Ciao Darwin 9 nelle Teen fa solo parte della squadra. La tiktoker è infatti anche grande protagonista del gossip. Tormentata è stata la sua storia con Niccolò Bianchino, tiktoker e calciatore e la liaison con il suo ex fidanzato Matteo Chiodi è finita da poco. Tra le teen di Ciao Darwin 9 anche la nota Tiktoker Alice Muzza. Gli appassionati di Uomini e Donne avranno notato anche tra il pubblico un volto noto, storico, del piccolo schermo. Si tratta di Mariano Catanzaro ex corteggiatore di Uomini e Donne di Valentina e poi tronista

