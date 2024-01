Grande Fratello Anita dopo le percentuali svela chi esce

Nelle ultime ore al Grande Fratello a dare notizie è sempre Anita Olivieri. Fa discutere la sua rivelazione su chi esce lunedì

Non si tratta più di spaccatura tra i telespettatori su chi sostiene al televoto le due primedonne del Grande Fratello: Beatrice e Anita. La vicenda percentuali gate si fa sempre più interessante visto che per una parte di pubblico, in base a degli indizi disseminati su l’ex Twitter l’attuale X, la plurilaureata è favorita da qualcuno che in confessionale le anticipa ciò che accade e le suggerisce come comportarsi. C’è chi ha anche individuato che c’è un autore del GF, con cui avrebbe una presunta relazione, a sostenerla durante il percorso e ad averla voluta fortemente nella casa. Così mentre i Luzzers mal digerivano la rivelazione di Anita a Garibaldi riguardo al fatto che risultava ultimo al televoto Sergio (sempre a detta loro), è arrivato un nuovo spoiler della Olivieri che fa discutere. Sulla falsariga di quanto fatto circa due mesi fa, ha raccontato di aver avuto un sogno premonitore. All’epoca disse che aveva sognato che un suo amico le rivelava che la preferita del pubblico era Beatrice e che lei invece non era apprezzata. Una dichiarazione che venne criticata sui social perché la bionda romana raccontò questo episodio dopo essere stata assente per ore motivando il tutto con il suo impegno nella linea della vita. Ad oggi non è mai andata onda questo blocco, dettaglio che ha insospettito il pubblico del Grande Fratello, con una parte dei fandom che hanno ipotizzato che in realtà non avesse fatto la linea della vita ma che avesse parlato con un autore. Per questo il sogno premonitore in realtà sarebbe stata un’imbeccata dall’esterno. Nelle ultime ore Anita ha raccontato di aver avuto un altro “incubo” e questa volta lo ha rivelato a Letizia.

Grande Fratello Anita e i sogni premonitori

La Olivieri teme di uscire, anche se da giorni ha un atteggiamento contrastante. Prima chiede ai suoi fan di non votarla, commenta gli aerei dedicati a Beatrice con la solita ironia dissacrante e poi ha pausa di dover lasciare la casa del Grande Fratello. Dall’ultima puntata che ha visto il ritorno della Luzzi, più volte ha pensato, almeno a parole, di uscire e abbandonare il gioco. Successivamente ha spifferato a Fiordaliso e Rosy Chin di aver raggiunto “un accordo” per essere tutelata ma nelle ultime ore il nuovo sogno premonitore fa ulteriormente dividere i fan. Anita ha raccontato di aver sognato il fratello che le suggeriva di uscire, a prescindere dal risultato del televoto, perché la vedeva in lacrime chiedendo più volte se avesse senso che restasse nella casa del Grande Fratello. Nell’ultimo televoto quello in programma lunedì 15 gennaio la Olivieri è in lizza per l’eliminazione insieme a Beatrice, Sergio, Stefano, Monia, Rosanna Fratello e Paolo. In tanti sospettano che questi indizi disseminati durante questa settimana siano degli spoiler che la stessa bionda romana sta facendo per anticipare una sua uscita. Difficile che ci sia un abbandono come spesso ha minacciato ma piuttosto che venga condannata al televoto. In realtà attualmente i sondaggi del televoto del Grande Fratello di lunedì 15 gennaio non vedono Anita a rischio eliminazione. Cosa succederà?

