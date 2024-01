Grande Fratello chi è in nomination ieri sera 15 gennaio: motivazioni e strategie

Chi ha nominato chi e perché ieri sera 15 gennaio al Grande Fratello. Provvedimento per Stefano e l’accordo del gruppo

Per una volta che non ci sono preferiti nè immuni per le nomination nella puntata di ieri sera 15 gennaio del Grande Fratello finisce lo stesso in “drama”. Per la seconda volta il gruppo riesce a compattarsi contro Sergio ripescando la stessa motivazione della scorsa volta relativa alla sua presunta presa in giro di Federico mentre Stefano va dritto al televoto per l’eliminazione di lunedì 29 gennaio a causa di un provvedimento disciplinare molto severo e che sta facendo discutere sui social. Il Gf ha deciso di punire Miele per aver detto ad Anita che c’era un’evidente scarto di voti quando è stata preferita insieme a Beatrice. Lo stilista, per la produzione, ha violato il regolamento che prevede che non possono essere date informazioni dall’esterno dai nuovi concorrenti. Accadde anche ad Anita, che ha ricevuto un bigliettino di sua madre, ma non venne squalificata anche lei andò al televoto come accaduto per Stefano.

Dunque non si accoda a chi è stato eliminato ieri sera al Grande Fratello del 15 gennaio, ad uscire è stata solo Rosanna Fratello con qualche centesimo di voto rispetto a Federico, queste le percentuali: Beatrice 31,52%, Paolo 20,14%, Anita 16,84%, Stefano 8,11%, Sergio 6,53%, Monia 6,06%, Federico 5,41% e Rosanna 5,39%. Due le sorprese, Paolo il figlio di Fiordaliso che ha fatto finta di essersi trasferito in Thailandia definitivamente per rendere l’abbraccio 5 mesi ancora più intenso e per Anita. La bionda romana ha potuto rivedere suo fratello Leandro Olivieri, attivista per l’ambiente. Dopo l’uscita della Fratello è arrivato il momento tanto atteso. Al Grande Fratello le nomination di ieri sera 15 gennaio sono state tramite il meccanismo dei piramidali e tutti potevano essere votati. Giuseppe, Monia, Massimiliano, Grecia, Marco Maddaloni, Paolo, Letizia e Perla beccano il rosso sputa l’osso e votano in confessionale. Sergio becca il toto nomination a votarlo sono stati con motivazioni differenti: Perla, Anita, Marco Maddaloni, Paolo, Giuseppe e Massimiliano.

Grande Fratello chi ha votato chi ieri sera 15 gennaio

L’ex di Mirko Brunetti lo ha nominato perché è maleducato, non dá la buonanotte e non hanno mai parlato tra di loro. Anita condivide quanto detto da Perla, anche con lei non ha avuto dialoghi e pensa solo al pubblico da casa che conta, Sergio la invita a fare un passo verso di lui e che non può accusarlo di finto perbenismo senza conoscerlo. Massimiliano ha votato il ristoratore perché non hanno mai parlato di argomenti personali, Maddaloni perché non si è affezionato a lui e infine anche Giuseppe Garibaldi vota Sergio perché è l’ultimo arrivato e vuole tutelare i veterani. La seconda con più voti è Beatrice Luzzi a mandarla in nomination: Grecia, Rosy Chin e Federico. Forti le parole della Colmenares che dice che Bea non conosce l’amicizia, che gliene ha fatte troppe, è rimasta male per diversi gesti fatti dall’attrice e non può più perdonarla, resterà solo con persone che sanno apprezzarla. Rosy Chin motiva la sua nomination al Gf per Bea per difendersi dalle accuse: non è una voltagabbana e una ipocrita che irretisce persone quando le fa comodo, come dice la rossa attrice. Infine, molto a sorpresa, Federico la vota perché ha attaccato i suoi amici Paolo e Letizia, non può sopportare questo visto che ha dato ragione alle Petris sulla questione foto per il calendario (voleva scattarle per forza lei in quanto fotografa mentre la Luzzi ha preferito Sergio per darle una lezione di tolleranza).

Il terzo più nominato è Federico che ha preso le indicazioni di Monia, che lo sente incompatibile con lei, e Greta perché con lui vive pochi momenti nella Casa. Inoltre, Vittorio e Letizia si votano reciprocamente per la questione sollevata da Paolo. La Petris è rimasta male che il modello l’ha allontanata quando a parlare è stato solo il fidanzato, al contrario Vittorio è rimasto ferito dalla critiche di Paolo e ha visto Letizia piú distante. Sergio ha votato Perla perché si è sentito offeso dalle sue parole: non si può accusare di maleducazione per una buonanotte mancata ma se non si è accorto di questo gesto chiede comunque scusa. Fiordaliso vota Maddaloni perché interagisce poco con lei, gioca sempre a scacchi e non viene coinvolta. Infine, Beatrice ha nominato Giuseppe Garibaldi perché si è dimostrato per l’ennesima volta un maleducato. Non mangia con il gruppo, difende i veterani e ha offeso così amiche come Monia e Greta, oltre ad altri episodi. Ieri sera sono andati in nomination Sergio, Beatrice e Federico rispettivamente con sei, tre e due voti. Il più votato sarà il preferito del pubblico.

Il pubblico ha deciso che a dover abbandonare immediatamente la Casa di #GrandeFratello è… ROSANNA! pic.twitter.com/RupZi4vd7l — Grande Fratello (@GrandeFratello) January 15, 2024

