Grande Fratello provvedimento disciplinare per Stefano non valido VIDEO

Dopo tante richieste da parte dei fan è finalmente arrivato un provvedimento disciplinare al Grande Fratello ieri sera 15 gennaio. Sono stati tanti i comportamenti condannati sui social da parte dei concorrenti che vivono nella casa più spiata d’Italia. Frasi ritenute offensive, accuse di bullismo e maschilismo oltre a uscite inopportune da condannare. In realtà questa volta, nonostante le tante richieste di intervento e il famoso post di Alfonso Signorini che accusava gli inquilini di poca empatia nei confronti del lutto di Beatrice Luzzi, la decisione della produzione ha spiazzato tutti. Il provvedimento disciplinare ha colpito Stefano Miele accusato di aver rivelato nella casa del Grande Fratello informazioni dall’esterno. L’episodio incriminato è accaduto qualche giorno fa quando durante un pranzo Anita ha spiegato che era stata immune per la casa per due mesi ed era risultata preferita dal pubblico in un televoto insieme a Beatrice. Stefano ha risposto che lui conosceva le percentuali senza però rivelare i numeri. Per questa “informazione” la produzione ha deciso di mandare in nomination per l’eliminazione lo stesso Miele. Il provvedimento non è affatto piaciuto a gran parte degli utenti che seguono sui social il Grande Fratello perché ritenuto eccessivo e soprattutto ingiusto. Non solo perché la presunta violazione del regolamento non è apparsa così eccessiva da meritare una punizione ma soprattutto perché tanti hanno sottolineato come fosse un clamoroso errore.

Infatti già una settimana dopo il responso del televoto che ha visto Beatrice e Anita preferite, lo stesso Alfonso Signorini in diretta richiamò la plurilaureata spiegando che essere le migliori per il pubblico non significa avere le stesse percentuali. Il conduttore rivelò chiaramente che le due avevano avuto le percentuali più alte ma che ci poteva essere tranquillamente un dislivello con un numero decisamente più alto rispetto all’altro. Un chiaro riferimento alla distanza tra Beatrice e Anita al televoto. A questo punto quanto detto da Stefano Miele appare decisamente innocuo e soprattutto non un’informazione segreta arrivata dall’esterno. Un errore clamoroso che ha scatenato i fandom in particolare di Beatrice Luzzi che si sentono presi in giro per la scelta del Grande Fratello di punire qualcosa che a conti fatti non c’è stato. Messi ancora una volta da parte gli atteggiamenti ritenuti scorretti e le frasi offensive che continuano a circolare sui social con tanto di video che confermano le tante violazioni, quelle sì vere, del regolamento. L’unica piccola soddisfazione è arriva ieri sera 15 gennaio da Mirko Brunetti che dallo studio ha ricordato a Perla di mangiare e fregarmene dei giudizi degli inquilini nella casa. Da giorni infatti Paolo, Maddaloni, Anita e Garibaldi punzecchiano la Vatiero perché spesso ha fame e mangia, prese in giro che non sono affatto piaciute a molti utenti sui social.

