Grande Fratello Beatrice Luzzi lascia? Svela clausola

Beatrice Luzzi si lascia scappare la possibilità di lasciare il Grande Fratello grazie ad un dettaglio del contratto che le ha fatto notare Fiordaliso

Dopo la morte del padre Beatrice Luzzi è tornata nella casa del Grande Fratello e nonostante qualche momento giustificabile di sconforto pensando alla vita vera non è indietreggiata quando è stato il momento di battagliare con gli altri inquilini. La protagonista di questa edizione è tornata più agguerrita che mai e questa volta non ha risparmiato giudizi su Grecia Colmenares e la coppia Letizia – Paolo. L’amicizia con l’attrice non è più solida come una volta e la Luzzi ha spiegato che purtroppo la venezuelana non va oltre un certo limite. Anche lei ha momenti di down ma non li condivide con la ex di Vivere e questo non permette al rapporto di crescere. Su Letizia e Paolo invece i commenti sono stati più netti soprattutto dopo le critiche dei due a Vittorio, per la Luzzi è una coppia fake che sembra nata più per dinamiche che per vero amore. Insomma l’animo battagliero di Beatrice non ha risentito del grave lutto ma ieri una decisione da parte del Grande Fratello ha smosso qualcosa che potrebbe portare la Rossa alla clamorosa scelta di concludere la sua esperienza nel reality. A sorpresa e per la prima volta nella storia, la produzione ha deciso di premiare i veterani di questa edizione facendoli uscire per una giornata in SPA. Un regalo inaspettato che però ha colpito Beatrice Luzzi perché proprio nelle stesse ore era prevista la tumulazione del padre. L’attrice si era svegliata turbata e aveva scelto di dedicare i suoi pensieri alla famiglia e al genitore ricordando i bei momenti passati. Di ritorno dalla SPA è apparsa invece distrutta e in lacrime ha chiesto scusa alla famiglia per quanto successo e che non aveva avuto scelta perché per motivi televisivi era stata obbligata. Le parole di Beatrice Luzzi nei confronti della produzione del Grande Fratello sono state poi interrotte da una netta censura ma stamattina è arrivata un’altra conferma di quanto accaduto.

Grande Fratello e il contratto di Beatrice Luzzi

Durante una chiacchierata con Fiordaliso, si è parlato della durata di questa edizione con la cantante che si chiedeva se saranno in grado di resistere altri 2 mesi. L’interprete di Non voglio mica la luna ha rivelato che a breve verrà ufficializzata la data di chiusura del Grande Fratello e non sa se dirà di sì al prolungamento di contratto. Beatrice è apparsa sorpresa chiedendo se è possibile davvero dire di no e non crede a questa opzione. La censura è arrivata ad interrompere il discorso ma dal discorso fatto dalla Luzzi è apparsa evidente la sua voglia di non confermare la permanenza nella casa più spiata d’Italia. Dover partecipare alla giornata in SPA è stata considerata sui social come una mancanza di empatia da parte della produzione e lo stesso Vittorio è stato l’unico all’interno del Grande Fratello a chiedersi come mai abbiano deciso di farlo proprio ieri. Ciò che però si evince dal discorso di Beatrice Luzzi è che probabilmente il contratto che la lega al reality sia diverso rispetto a quello che gli altri. Probabilmente dopo l’uscita per accudire il padre prima dell’operazione e per la morte dello stesso genitore, Bea ha scelto di proseguire firmando un rinnovo che la obbliga a dover continuare “lo show”. L’ipotesi sui social ha preso sempre più consistenza e spiegherebbe l’atteggiamento di Eva di Vivere e quanto accaduto nelle ultime ore. Probabilmente nella prossima puntata del Grande Fratello Alfonso Signorini rivelerà la data della finale e chiederà ai veterani se vorranno restare o no nella Casa. Se per alcuni la permanenza appare scontato, come Letizia, Paolo e Giuseppe Garibaldi, chi ha qualche dubbio oltre a Fiordaliso è anche Massimiliano Varrese che più volte ha manifestato l’intenzione di voler chiudere l’esperienza.

